埼玉をテーマにした曲にも注目！未公開シーンも！埼玉県の魅力発信について語る番組「埼玉魅力発信向上会議」のメイキング動画の後編を公開！
一般社団法人埼玉県物産観光協会（会長：朝霧重治）は、埼玉県の観光やグルメの魅力を多くの人に届けるため、埼玉県出身の清宮レイさん、おでかけクリエイターの大迫瑞季さんが埼玉県内を巡り、その様子を見ながら、お笑い芸人「男性ブランコ」平井まさあきさんと「マユリカ」中谷さんと一緒に、埼玉の魅力発信について語るYouTube番組「埼玉魅力発信向上会議」のメイキング動画（後編）を「ちょこたび埼玉公式チャンネル」内にて、２月１２日（木）に公開しました。
※全８回の番組本編は全て公開済みです。第１回「埼玉の日本酒」、第２回「埼玉のうどん」、第３回「埼玉の花」、第４回「渋沢栄一」、第５回「埼玉のお祭り」、第６回「埼玉のいちご」、第７回「埼玉のお茶」、第８回「埼玉のお土産」
■「埼玉魅力発信向上会議」とは？
埼玉県の観光やグルメの魅力をもっと多くの人に届けるために、埼玉県内を巡る様子を見ながら、埼玉の魅力発信について語る番組です！全8回を通じて、「日本酒」「うどん」「花」「渋沢栄一」「お祭り」「宿泊」「いちご」「狭山茶」「お土産」といった埼玉ならではのテーマに迫り、出演者たちが会議形式で“魅力の伝え方”を学びながら実際に体験していきます。
一緒に番組を盛り上げるのは、埼玉県出身の清宮レイさん、おでかけクリエイターの大迫瑞季さん、さらにお笑い芸人「男性ブランコ」平井まさあきさんと「マユリカ」中谷さん！果たして４人は、埼玉の魅力発信力をどこまで“向上”させられるのか……!?
視聴者の皆さんも一緒に見守りながら、埼玉の新しい魅力を発見できる番組です。
さらに、公開中の動画紹介ページでは、メンバー紹介や動画一覧はもちろん、動画ではお伝えしきれなかったロケのオフショットも掲載していますので、ページをご覧いただきお楽しみください。
■YouTube動画「埼玉魅力発信向上会議」紹介ページ
URL：https://chocotabi-saitama.jp/special/saitamastay/video/
■埼玉をテーマにした曲にも注目！未公開シーンありのメイキング動画
今回の動画は、「埼玉魅力発信向上会議」（全８回）の後半４つ動画（「お祭り」「いちご」「狭山茶」「お土産」）の未公開シーンやメイキングシーンを集めた動画になります。シーンだけでなく、JiHyang（ジヒャン）さん作詞作曲のオリジナルテーマ曲「埼玉はつまりいいもんだ」も映像とともにお楽しみください。※メイキング動画（前編）は公開済み
■動画 埼玉はつまりいいもんだ / JiHyang【埼玉魅力発信向上会議｜メイキング動画（後編）】
URL：https://youtu.be/iPr-lwqWn9E ２月１２日（木）公開
【動画出演者】
▼清宮レイ
▼おおさこ（大迫瑞季）
▼平井まさあき（男性ブランコ） 埼玉魅力発信向上会議 会長
▼中谷祐太（マユリカ） 埼玉魅力発信向上会議 副会長
■テーマ曲作成者紹介
JiHyang（ジヒャン）
東京都阿佐ヶ谷生まれのシンガー・ソングライター。
“弱くなるほど強くなる”自身の性格を武器に、傷ついた心が自然に寄りかかれる大木のような楽曲を紡ぐ。2022年からは企業・大学への楽曲提供も始め、静かに、確実に活動の輪を広げている。幼少期からフォークと民謡に触れたJiHyangならではの、聴く者を包み込む温もりに耳を澄ませてほしい。
Instagram｜http://instagram.com/jihyang__song/
X｜https://x.com/hyanghiyoko
■埼玉ならではのテーマを扱った特集ページも！
埼玉県物産観光協会では、埼玉県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」にて、埼玉県の観光・グルメ・イベント情報を発信しています。「日本酒」「うどん」「花」「渋沢栄一」「お祭り」「宿泊」「いちご」「お土産」「狭山茶」といった特集ページを展開しています。
