貼るジェルネイル「ジェルミーペタリー」春コレクション第二弾国際女性デーの象徴・ミモザをモチーフにした新デザインが2月20日（金）より登場！

株式会社コスメ・デ・ボーテ（所在地：東京都渋谷区広尾 代表取締役：渋谷宏昭）の貼って硬化するだけの簡単ジェルネイルシール『ジェルミーペタリー』より、2026年春の新コレクションを2026年2月20日（金）から発売いたします。

また、日々忙しく過ごす女性たちへ、ネイルケアを通じて自分を労わるセルフケア時間を提案する「Happy Thanks For Me」特別セットを期間限定発売いたします。

■公式オンラインショップ： https://shop-cosmedebeaute.com/

春コレクション第二弾「ミモザブリーズ」

3月8日は、女性の生き方や社会的功績を称え、ジェンダー平等について考える日として国連が制定した「国際女性デー」です。この日に感謝や敬意を込めて贈られるミモザは、国際女性デーを象徴する花として広く知られています。春コレクション第二弾は、そんな春の訪れを告げる花・ミモザからインスピレーションを得た、軽やかで洗練されたデザインです。ふんわりと咲くミモザの可憐な小花をモチーフに、鮮やかなミモザイエローと、春の風を感じさせるブルーグリーンを配色。指先にやさしい彩りと、大人の抜け感をプラスし、気持ちまで軽やかに感じさせてくれます。

商品概要

■ジェルミーペタリー

シール 30枚、やすり・ウッドスティック付き/1,980円（税込）



23. Mimosa Breeze（ミモザブリーズ）

ふんわりと咲くミモザの小花に、ブルーグリーンを合わせた、抜け感のあるさわやかなデザイン

発売日

2月20日（金）正午12時

コスメ・デ・ボーテ公式オンラインショップ(https://shop-cosmedebeaute.com/)にて発売

Happy Thanks For Me」特別セット発売

3月8日は国際女性デー。「ジェンダー平等について考える日」であると同時に、ジェルミーペタリーではこの日を「誰かのためではなく、自分自身を大切にする日」と考えています。忙しい毎日の中で後回しにしがちな自分自身を労わり、ネイルケアを通して“私だけの時間”を楽しんでほしい。そんな想いを込めた特別セットを公式オンラインショップで発売いたします。

セット内容： 23.ミモザブリーズ、ジェルミーリペアオイル

価格： \3,000（税込）

※単品販売価格から約12％オフ

販売期間： 2026年2月20日(金)～ 3月8日(日)

さらに、期間中はジェルミーペタリー他デザインとの同時購入で合計金額から10%OFFに！

■ジェルミーリペアオイル

13ml \1,430（税込）

こだわり成分10種*配合のジェル状オイルでベタつかず気軽にデイリーケア。

ジェルミーペタリーのオフにも使用可能！オイルをシールの隙間に垂らしてゆっくり剥がせばオフ完了。

*イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）、イソステアロイル加水分解シルク、イソステアロイル加水分解コラーゲン、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）、アルガニアスピノサ核油、マカデミア種子油、コメヌカ油、ホホバ種子油、オリーブ果実油、トコフェロール ／ 全て保湿成分

貼るジェルネイル『ジェルミーペタリー』とは？

おうちで長持ちジェルネイルを楽しめる『ジェルミーワン』から誕生した、硬化タイプのジェルネイルシール『ジェルミーペタリー』。貼ってライトを当てるだけで、簡単にサロンクオリティのセルフジェルネイルが楽しめます。

ジェルミーペタリー３つのポイント！

〈Point1〉ぴったりやわらかフィット：柔らかさにこだわったシールは、高密着で爪に隙間なくフィット！

〈Point2〉70％リアルジェル配合：リアルジェル配合だからずっとツヤツヤ、自然で綺麗な仕上がり

〈Point3〉しっかり2週間*長持ち：水仕事にも強く、ぷっくり&ツヤツヤをキープしたまま2週間長持ち*でオフも簡単剥がすだけ！

*個人差があります

簡単４ステップ！ 「ジェルミーペタリー」の使い方

１.最適な大きさのシールを選ぶ

爪より1mm程小さいサイズのシールを選んでください。





２.貼る

甘皮に被らないように貼ります。向きは、画像の矢印の先端を

爪の根元へ向けて貼ってください。根元や先端をしっかり密着させてください。

３.余った部分をカット

爪切りでカットまたは付属のやすりで削ってください。

※やすりは上から下へ一方向で削るとキレイに仕上がります。

※やすりを被せるように削るとデザイン面が削れてしまうので注意してください。





４.ライトを当てる

ジェルネイル用硬化LED/UVライト*で硬化すれば完成です。

参考波長：365～400nm

ジェルミーミラーライトの場合：30～60秒硬化

▶動画で見る(https://www.youtube.com/shorts/J_L0scxVyew)

オススメアイテム

ジェルミー ミラーライト

\3,520（税込）

鏡の反射で硬化力がアップ！

ジェルミー クリスタルトップジェル

12ml \1,650（税込）

ぷっくりツヤツヤ感アップでワンランク上の仕上がりに！

公式オンラインショップ（https://shop-cosmedebeaute.com/pages/gelme1_petaly）

Instagram：gelmepetaly (https://www.instagram.com/gelme__petaly )

X：gelme_petaly (https://x.com/gelme_petaly)

YouTube：gelme1official（https://www.youtube.com/@gelme1official）

本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせフォーム

https://shop-cosmedebeaute.com/pages/contact_top

TEL： 03-5449-8100 FAX：03-5449-8102