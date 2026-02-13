【角上魚類】鮮魚専門店が贈る家族が笑顔になる「ひなまつり」！まぐろ・えび・いくらなど10種の具材とこだわりの五目すし飯で桃の節句を祝う“海鮮たっぷり”ちらし寿司、2月13日(金)より全店予約受付開始

角上魚類ホールディングス株式会社桃の節句 角上魚類の美味しいひな祭り

角上魚類ホールディングス株式会社（以下、角上魚類）では、2026年 2月13日(金)より、桃の節句3月3日(火)ひな祭りのちらし寿司の予約受付を開始いたします。

角上魚類では「美味しいひなまつり」をテーマに、海の幸をふんだんに使用した各種寿司をご用意し、桃の節句をより一層華やかに美味しく彩ります。例年人気のばらちらし寿司をはじめ、海鮮具材を贅沢に載せたちらし寿司にサーモンづくしなど、お子さまはもちろん、大人もお楽しみいただけるラインナップとなっています。

3月3日(火)まで角上魚類 各店で販売、ご予約は2月13日(金)より受付開始いたします。

2026角上魚類 4種のひな祭りメニューをご用意しました

鮮魚専門店の「海鮮ひなちらし寿司」海鮮ひなちらし寿司

まぐろ、サーモン、真鯛にいくら など海鮮たっぷり。10種の具材をぎっしりとのせたちらし寿司です。鮮魚専門店こだわりの海鮮を目でも楽しみながら堪能いただける一品。

ご飯は具だくさんの五目すし飯を使用し、たけのこやにんじん、しいたけなど、海鮮以外の甘み、旨みなども加わり、全体のおいしさをさらにアップさせています。

1パック 1200円 （税込）

※トレーサイズ 16cm×16cm×深さ3.5cm

《たっぷり10種の具材》

まぐろ、真鯛、サーモン、いか、いくら、まぐろタタキ、えび、つぶ貝、玉子焼き、蒸しえび

★五目具材を混ぜ込んだすし飯は約200g使用しています。

海鮮の宝石箱「ひなばらちらし」

まぐろ、サーモン、真鯛（または他白身魚）など海鮮をダイスカットしてギッシリと盛り付け、最後にいくらを散りばめたばらちらし寿司です。海鮮が煌めく宝石箱のようなイメージで、お祝いの席がより華やかに楽しめるようにいたしました。

こちらも、ご飯には具だくさんの五目すし飯を使用しております。

全体に満遍なく具材を盛り付けておりますので、どこから食べても海鮮と五目ちらしのバランスの取れたおいしさを味わえます。

ひなばらちらし

1パック 1000円 （税込）

※トレーサイズ 14cm×14cm×深さ3cm

《たっぷり盛りつけた海鮮宝石箱》

まぐろ、いくら、サーモン、白身、蒸しえび、玉子焼き、きゅうり、錦糸玉子

★五目具材を混ぜ込んだすし飯は約200g使用しています。

五目すし飯

★ちらし寿司2種には五目すし飯を使用しています

たけのこ、にんじん、ふき、かんぴょう、しいたけを甘みのある薄味仕立てで煮あげて、酢飯にまぜこんでいます。海鮮の旨みをじゃませず、むしろ引き立てる、優しい味わいの五目すし飯です。

3つの味わい「サーモンづくし」サーモンづくし

やわらかなピンク色が桃の節句にぴったりなサーモン。刺身用サーモンにはイクラをトッピングしておいしさをアップしました。中央の炙りサーモンは、外側の炙った香ばしさが内側のレアな食感や旨みを引き立てます。さらに、キュッと巻いた海苔巻きは、きゅうりを加えてその食感とさっぱりとしたアクセントがサーモンの旨みを引き立てます。

1つのパックで3種のサーモンを味わい尽くしていただけるセットは、お子さまはもちろん、多くのみなさまに喜んでいただける内容になっています。

1パック 700円（税込）

※ハーフは一本を半分にカットしています。一本あたりの長さは約20cm前後(両端の飛び出した具材を含まず)

《3種のサーモンを堪能》

サーモン（いくらトッピング）2貫、炙りサーモン 2貫、サーモン巻 2貫

※一部店舗によっては炙り加工ではなく、漬け（タレ漬け込み）加工となる場合がございます。

こだわり海鮮を巻き込んだ「ひな海鮮巻」

まぐろ、サーモン、白身、いくら、煮あなご、蒸しえび など海鮮をたっぷりと巻き込んだ、お祝いにぴったりの巻き寿司です。一切れで贅沢海鮮をしっかり堪能いただけます。

ご家族でのお祝いの食事や、ご友人同士のホームパーティなどに皆さまでシェアしやすいメニューとして人気を集めています。

ひな海鮮巻

1本 1700円 、ハーフ850円（各税込）

※ハーフは一本を半分にカットしています。

1本あたりの長さは約20cm前後(両端の飛び出した具材を含まず)

《たっぷり10種の具材》

まぐろ、いくら、真鯛、サーモン、まぐろたたき、蒸しえび、煮穴子、玉子焼き、きゅうり、桜でんぶ

（酢飯は1本あたり約200g使用）

角上魚類《ひなちらし各種》 予約受付は 2月13日(金)より

3月3日(火) 角上魚類のひな祭り

■予約受付：2026年2月13日(金)より

■対象店舗：角上魚類 全21店舗

ご予約は各店舗にて承ります。

※一部店舗においては店頭直接受け付けのみの場合があります。何卒ご了承ください。

お支払いは商品お受け取り当日に承ります。

事前決済はいたしません。

※予約受付の〆切は店舗により異なります。

3月3日桃の節句 角上魚類のひな祭り :https://www.kakujoe.co.jp/hinachirashi2026.php【オフィシャルサイト 特設ページ】商品詳細や、最寄りの店舗などをご確認いただけます。

担当者より【商品企画本部 寿司開発指導部 部長代理 金澤秀夫】

今年のひなちらしは、2種類用意しました。

ひな祭りといえば、具材がたっぷりと散りばめられたちらし寿司を思い浮かべる方も多いと思います。角上魚類でも例年アップデートして展開しており、今年の「ひなばらちらし」も非常に美味しくできたと思っています。

さらに今年はおとなもひな祭りを美味しく楽しむちらし寿司として、大きなネタをたっぷり使用した「ひな海鮮ちらしずし」もご用意いたしました。

物価高騰が最早耳慣れたフレーズとなっている昨今ですが、できるだけお客様が手に取りやすい価格設定であること、そして間違いなく美味しいと言ってもらえるネタ、量、質であることを徹底して作ったちらし寿司です。

でも、お客様にはきっとお喜びいただけるちらし寿司ができたと思っております。ぜひ多くのみなさまにお召し上がりいただけることを願っています。

※画像はイメージです。

※仕入れ状況などにより、予告なく具材等に変更のある場合がございます。あらかじめご了承ください。

おとなも楽しむひな祭り

春の訪れを祝う節句がルーツひなちらし2種

ひな祭りのルーツは、3月3日（旧暦の3月の最初の巳の日）に春の訪れを祝う節句、「上巳（じょうし）の節句」です。

季節の変わり目に心身を清めて、新たな季節に向かうリセットの日、ともされるそうです。

春がやって来る喜びをおいしいものを食べて楽しく祝い、気持ちをリフレッシュする。そんなひな祭りをおとなが楽しんでみるのも素敵ではないでしょうか。

角上魚類では、桃の節句に欠かせない「はまぐり」はもちろん、ホタルイカやサワラ、そして桜鯛など春が旬の魚介類を多数ご用意しています。それらとともにひなちらし寿司でおとなの節句を粋にお楽しみください。

はまぐりの潮汁海鮮ひなちらし寿司ひなばらちらしサーモンづくしひな海鮮巻

※写真はすべてイメージです。

※商品は豊富にご用意いたしますが、売切れの際は何卒ご容赦ください。

角上魚類 全店で「親切係」がご案内いたします

お魚のことは、黄色い帽子の「親切係」におまかせください

角上魚類の対面売場にはまるで市場のように毎日たくさんの魚が並び、初めて見るような魚も多く、食べ方や調理法がわからずご注文に戸惑うお客様も。

角上魚類では、知識豊富な「親切係」という魚のコンシェルジュのようなスタッフを全店に配置しております！魚の特徴や美味しい食べ方、身おろしのアドバイスなど、お客様においしく魚を召し上がって頂けるようにサポートしています。

角上魚類 草加店 親切係 安田さん

▼角上魚類 STORY

「クレームの大魔王」から、「神接客」をする店員へ。角上魚類でお客様一人ひとりのニーズを引き出す大ベテラン「親切係」の接客の極意とは(https://prtimes.jp/story/detail/rP6wdlSlOpB)

角上魚類ホールディングス株式会社について

対面売場では身おろし調理無料ですお寿司は一人前から大人数用まで取り揃えています魚の姿盛りなどお刺身盛り合わせも各種ご用意！揚げたて、焼きたてのお魚惣菜がたくさんです

〈会社概要〉

社名／角上魚類ホールディングス株式会社

代表者／柳下浩伸

設立／1976年5月18日

2016年4月1日「角上魚類株式会社」より商号変更

本社／〒940-2502 新潟県長岡市寺泊下荒町9772-20

事業内容／鮮魚店等のグループ会社の経営方針策定および経営管理等

URL／https://www.kakujoe.co.jp/index.php

▼Instagram 公式アカウント @kakujougyorui(https://www.instagram.com/kakujougyorui?igsh=anIyY2w2eHMxdnE0)

▼YouTube 【公式】角上魚類チャンネル(https://m.youtube.com/channel/UCPtc9-LhsthNqIgtl4OvfWw)

目指すは「日本一の魚屋」

魚が好き。お客様が好き。

皆の幸せのために「損得よりも善悪で判断」し、個人の工夫が活かせる現場は活気で満ち溢れています。

当社の目指す日本一とは、決して売上高や店舗数といった規模のことではなく、商品の質、店の質が日本一ということです。

それはすなわち、店で働く社員の質、取り扱う商品の質、会社経営の質が日本一ということなのであり、日本で一番、お客様の役に立つ魚屋になることなのです。

角上魚類はこれからも美味しい魚を、より多くのお客様の食卓へお届けするため店舗展開を進め、躍進してまいります。

Google Maps 角上魚類店舗一覧より

角上魚類は関東信越に展開しております

新潟県 寺泊港、豊洲市場、そして日本各地の漁港から、日々、新鮮な魚介類をご用意しております。

▶Google Maps 角上魚類 店舗一覧(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1T6BjO5e_NHUmNOMw-4Ps2RlaAjQOsoY&usp=sharing)