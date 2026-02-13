「BRUNO」がルクアに2月13日より期間限定オープン！

BRUNO株式会社

ライフスタイル商品の企画／開発／販売を行うBRUNO株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、ライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」の期間限定ショップを、ルクアに2026年2月13日（金）よりオープンいたします。

オープンを記念して、店舗限定キーホルダーやルクアーノコラボデザインチョコレートを数量限定で発売します。また、オープン記念キャンペーンも開催いたします。ぜひご来店をお待ちしております。

BRUNOルクア店だけで手に入る限定グッズが数量限定で登場！

ルクアへの期間限定ショップオープンを記念して、ここでしか手に入らない限定グッズを数量限定で販売いたします。

１.限定アクリルキーホルダー（全3種）550円（税込）

カラフルで透け感のあるアクリルキーホルダー。

BRUNOをイメージしたイラスト入り、ホットプレートモチーフ、珍しいカタカナロゴデザインの3種がラインナップ。トレンドのネオンカラーで、お気に入りのポーチやバッグのワンポイントにも！

２.BRUNO×ルクアーノ コラボチョコレート（2種） 550円（税込）

2021-22ICAアジア金賞受賞のクラフトチョコレート専門店「Conche（コンチェ）」のガーナ産カカオを使用したチョコレートに、BRUNO×ルクアーノの限定デザインをあしらいました。バレンタインやホワイトデー、送別のギフトにもぴったりな「ありがとう」メッセージ入りです。

限定グッズが当たる！オープン記念キャンペーンを開催

ルクアへの期間限定ショップオープンを記念して、限定キャンペーンを実施します。

3,300円（税込）以上お買い上げのお客様を対象に、抽選で限定グッズ3種の中から1点をプレゼント。

この機会にぜひ、BRUNOで特別なお買い物をお愉しみください。

【キャンペーン概要】

店内商品を3,300円（税込）以上ご購入で、抽選で限定グッズ（1点）をプレゼント

※グッズの種類はお選びいただけません。あらかじめご了承ください。

＜グッズ＞限定アクリルキーホルダー（3種）、BRUNO×ルクアーノ コラボチョコレート（2種）、オリジナルミニトートバッグの中から抽選で1点

＜日時＞ 2026年2月13日(金)～なくなり次第終了

＜場所＞ ルクア 8階

店舗情報

BRUNOルクア店

【POP-UP開催期間】2026年2月13日（金）～

【基本営業時間】平日：10：30～20：30、土日祝：10：30～20：30

【開催場所】〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア 8階

【電話番号】080-7619-6259

BRUNO（ブルーノ）について

愉しみ上手な大人が集い、生まれた、ライフスタイルブランド

たとえば、ビーチサイドを仕事場に、いつもの食卓をパーティに変え、ファッションを愉しむようにインテリアを選ぶ。

“変幻自在”で“愉しさ重視”のライフスタイルがBRUNO流。

BRUNOは、人生を愉しむための遊び心に満ちたライフスタイルをお届けします。

【BRUNO オンラインショップ】 https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/

【BRUNO Instagram】＠bruno_enjoy（https://www.instagram.com/bruno_enjoy/）

【BRUNO X】@bruno_enjoy（https://twitter.com/bruno_enjoy）

【BRUNO TikTok】@bruno_enjoy_official（https://www.tiktok.com/@bruno_enjoy_official）

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

BRUNO株式会社 広報グループ ideapress@bruno-inc.com