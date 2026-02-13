国内最大級のキーボード即売会「キーボードマーケット トーキョー」の第３回目が３月２８日（土）に開催！
キーボードマーケット運営事務局および株式会社 遊舎工房（代表取締役：柳瀬 隆志）は、2026年3月28日（土）に東京都立産業貿易センター浜松町館 4F展示室（全面）において、自作キーボードをはじめとした入力デバイスやアクセサリの即売会「キーボードマーケット トーキョー」（通称：キーケット）を開催いたします。
自作キーボードとは
近年大きな盛り上がりを見せる「自作キーボード」という世界を皆さんご存知でしょうか？ 多くの人が普段から使用しているPC用のキーボードですが、PC付属のキーボードを使っている方もいれば、自分で選んで買ったキーボードを使用している方もいるでしょう。
そんな中、既製品では物足りなくなったキーボード愛好家は、自分でキーボードを作るという「自作キーボード」の世界に足を踏み入れています。
日本国内では2018年頃からコミュニティが活発になりはじめ、今に至るまで国内の開発者による自作キーボードの開発が日々行われており、現在もその盛り上がりはとどまるところを知りません。
昨年に開催されたキーケット2025では、約2000人が参加し大変な盛り上がりを見せました。
前回キーケットの様子
自作キーボードが既製品と違うポイントは、見た目、配列、打ち心地等、多岐にわたります。また、キーボード関係のアクセサリも多数出品されます。あなたも「キーケット」で実際にキーボードを見て、触ってみませんか？
キーボードマーケット トーキョーとは
キーボードマーケット トーキョー（キーケット）は、自作キーボードを中心とした入力デバイスの即売会です。
即売会とは、自主制作したものを展示・販売するイベントです。 キーケットでは、自作キーボードを中心に、キーボードキットからキーキャップ、ケーブル、デスクマットなどのさまざまな制作物が販売されます。 また、企業ブースでは市販品のキーボードやアクセサリなどの展示・販売も行われます。
出展者は、キーボードを趣味として製作している人から、新進気鋭のメーカー、デスク関連製品を取り扱う企業、歴史ある大手企業まで、幅広い出展を予定しています。
キーボードは触ってみてはじめてそのよさがわかるデバイスです。
キーケットは、たくさんのキーボードを集め、実物を見て、触って、音を聞いてキーボードやそのアクセサリを購入することができる場を目指して企画されました。憧れのあのキーキャップの実物を見て、気になっていた分割キーボードを試し、そしてその場ですぐご購入いただけます。さらには設計者・デザイナーが自ら出展しますので、作品に込められた想いも聞くことができる、またとないチャンスです。
第3回となるキーケット2026では、前回から参加サークル・企業数を増やし、より多くの方がキーボード文化に触れ、交流できる場を提供します。
イベント詳細
- 日時：2026年3月28日（土）10:30-16:00（途中入退場可）
- 入場料：1000円～（+システム手数料）
- 見込み来場者数：2000名程度
- 出展数：87（サークルブース：71、企業ブース：16）
- 会場
東京都港区海岸１丁目７－１
東京都立産業貿易センター浜松町館 4F展示室（全面）
- 公式ハッシュタグ：#キーケット #キーケット2026 #keeb_market
入場チケットについて
2月10日（土）10時から、「超先行入場チケット」、「先行入場チケット」、「通常入場チケット」および「夕方入場チケット」の4種のチケットの販売を順次開始します。
超先行入場チケット 3,000円（限定50枚・抽選）
10:30よりも前に会場に入場し、イベント開始と同時にお買い物が可能なチケットをご用意しました。キーケットオリジナルトートバッグ・ノベルティグッズも付属する、数量限定のチケットです。
- 抽選販売期間：2/10（火）10:00～2/11（水）23:59
- 抽選結果通知：2/12（木）12:00頃
先行入場チケット 2,200円（限定150枚・抽選）
10:30のイベント開始に合わせて入場可能なチケットです。キーケットオリジナルトートバッグ・ノベルティグッズも付属する、数量限定のチケットです。
- 抽選販売期間：2/13（金）10:00～2/14（土）23:59
- 抽選結果通知：2/15（日）12:00頃
通常入場チケット 1,200円（先着順）
11:00より入場開始予定のチケットです。チケット購入順（整理番号順）でのご案内になります。
- 販売期間：2/21（土）10:00～（予定数販売次第終了）
夕方入場チケット 1,000円（先着順）
15:00より入場開始予定のチケットです。
- 販売期間：2/21（土）10:00～（予定数販売次第終了）
チケット販売ページ：https://livepocket.jp/e/e-a8d
出展サークル協賛企業スペース配置図
キーケット2026出展サークル協賛企業スペース配置図
遊舎工房出展内容
イベント当日は店舗を休業とし、キーケット会場に実店舗に相当するスペースで以下のブースを出展します。
店舗スペース
- キーケットの遊舎工房 店舗スペースでは、以下の商品を用意しています。
- 多種多様なキースイッチ。それぞれ1個からお買い上げいただけます
- 20種類以上のキーキャップセット
- 20種類以上の自作キーボードキット、ベアボーンキット
- ProMicro、コンスルー等、自作キーボードに必要なパーツ類
※ネジ類・スペーサーの販売はありません。ご了承ください。
はんだ付け初心者ワークショップ
はんだ付け初心者向けのワークショップを開催します。
当店オリジナルの練習用マクロパッドを、工作室スタッフによるレクチャーのもと組み立てていただけます。
ワークショップ題材
Practice Board (プラクティスボード)
自作キーボードの組み立てに必要な一通りのはんだ付け作業を練習することができるマクロパッドです。組み立てたマクロパッドはお持ち帰りいただけます。
- 料金 : 4000円 (教材のマクロパッド代が含まれます。)
- 開始時間 : 13:00
- 終了時間 : 15:00
※終了時間は目安です。組み立てを終えられた方から解散していただけます。
ワークショップチケット
参加希望の方は、ワークショップチケットの購入をお願い致します。
遊舎工房オンラインストアにて2月21日(土)10:00より販売予定です。
ワークショップチケット販売ページ: https://shop.yushakobo.jp/products/kmt2026-workshop
※会場への入場には別途入場チケットが必要です。イベントのチケット予約ページで入場チケットをお求めください。 https://livepocket.jp/e/e-a8d
キーボードマーケット運営事務局について
キーボードマーケット運営事務局は、有志のボランティアで構成されている任意団体です。国内のキーボード設計者や、キーボードイベント運営スタッフ経験者等を中心に、キーボードを愛好する人々によって構成されています。
ウェブサイト: https://keyket.jp/
運営事務局代表紹介
びあっこ
本業はプログラマー、2020年よりHHKBエバンジェリストに就任。
キーボードに関する情報番組「ほぼ週刊キーボードニュース」を配信している。
自作キーボードに関するDiscordサーバー「Self Made Keyboards in Japan」を運営。
自作キーボードキットErgo42やmeishi2を販売中。
株式会社 遊舎工房について
日本初の自作キーボード専門店「遊舎工房」は、2019年の開店以来多くのキーボード愛好家にご利用いただいています。
秋葉原・末広町に実店舗を構えており、個人の開発者による数々の自作キーボードキットのみならず、国内外のキーボードやパーツ、コミュニティの皆さんにより制作された作品も取り扱っています。
また、初心者の方が組み立てに困らないよう工作室の運営も行なっており、コミュニティに根ざした店舗としての地位を確立するとともに、テレビ等のメディアにも多く取り上げられ、ますます多くの人に注目される店舗となっています。
ウェブサイト: 遊舎工房ショップ(https://shop.yushakobo.jp/)
本イベントに関する取材・お問い合わせについて
当日取材申請は以下フォームより申請をお願いします。
取材申請フォーム(https://forms.gle/dFK1Evb1vZBtAYaA7)
問い合わせ先
info@mail.keyket.jp（担当：佐野）