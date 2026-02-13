THE RAMPAGE × RIIZE　ダンス＆ボーカルグループ史上初！ドームアーティスト同士による2マンライブが実現！ALPHA DRIVE ONEの初出演も決定！

■RIIZEとTHE RAMPAGEによる、ダンス＆ボーカルグループ史上初ドームアーティスト同士のツーマンライブが実現！

株式会社テレビ朝日全出演アーティスト4月10日(金)出演アーティスト4月12日(日)出演アーティスト

2024年4月に初めて開催以来累計11万人を動員し、数々の伝説的なステージを生み出してきたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』。この度、伝説となる3日間を創り上げる最後の追加出演アーティストが決定いたしました。

4月10日（金）、想像を超えるマッチングで世を驚かせてきた「伝説のツーマン企画」が、かつてないスケールで幕を開けます。

これまで「Mrs. GREEN APPLE × NiziU」「ZEROBASEONE × Travis Japan」といった、音楽シーンの境界線を越える伝説的なステージを届けてきた本企画。今回、RIIZEと共にそのステージを飾るのは、THE RAMPAGEに決定！3つのオーディションを経て選ばれた16人組ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE。デビューから1年足らずで12万人動員の全国ツアーを完遂し、2021年には初の東京ドーム2Days単独公演を成功させるなど、一気にトップアーティストへと登りつめた。デビュー10周年となる今年2月からは、全国12都市23公演のアリーナツアーを予定。

RIIZE×THE RAMPAGE。ドームアーティスト同士、「本物」同士がぶつかり合う唯一無二の熱き夜。是非その目に焼き付けてください。

■4月12日（日）には、超大型新人ALPHA DRIVE ONEが初出演決定！今年大注目のパフォーマンスを披露！

グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』にて、全世界から約2,600万票という圧倒的な支持を集めて誕生した8人組ボーイズグループ。今年1月の韓国デビューでは、アルバム発売初日にミリオンセラーを達成するという快挙を成し遂げました。さらに、デビュー曲で韓国地上波3局の音楽番組すべてで1位を獲得し、9年ぶりとなる記録を打ち立てたボーイズグループとして大きな注目を集めるなど、文字通り音楽史にその名を刻み、世界中のK-POPシーンに巨大なインパクトを与え続けている彼らが、4月12日（日）、ついに「The Performance」のステージへ。

またこの発表をもって、今年の「マイナビ presents The Performance」のステージを彩る全アーティストが解禁されました。音楽シーンの中心に立つ者たちが集い、かつてない衝撃を解き放つ3日間。 ここに、あなたの先入観なんか、一瞬で変わる。 ”本物以外、立ち入り禁止”。この場所で生まれる奇跡と、本物たちの熱量を、全身で体感してください。

＜チケット情報＞

■2月13日(金)12:00より、THE RAMPAGEの『FC先行(抽選)』受付および『いち早プレリザーブ2次(抽選)』を受付中！

FC先行受付（抽選）：2月13日(金)12:00 ～ 2月17日(火)23:59

詳細は各オフィシャルHPをご確認ください。

●THE RAMPAGE：https://therampage-ldh.jp/

いち早プレリザーブ2次（抽選）受付：2月13日(金)12:00 ～ 2月17日(火)23:59

（ぴあNICOSカード限定）

詳細はチケットページをご確認ください。

チケットページ：https://w.pia.jp/t/theperformance/

チケット代：

4月10日（金）：全席指定：13,000円（税込）

4月11日（土）・12日（日）：全席指定：14,000円（税込）

アップグレードチケットVIP席 ＋11,000円（税込）※アリーナ前方エリア

＜公演概要＞

■公演名称：『マイナビ presents The Performance』

■開催日時：2026年4月10日（金）・11日(土)・12日(日)

■開催場所：Kアリーナ横浜

■開場 / 開演：

4月10日(金) 17:00 / 18:30

4月11日(土）・12日（日） 15:30 / 17:00

■チケット代：

4月10日（金）：全席指定：13,000円（税込）

4月11日（土）・12日（日）：全席指定：14,000円（税込）

アップグレードチケットVIP席 ＋11,000円（税込）※アリーナ前方エリア

■出演者（五十音順）：

4月10日（金）：RIIZE / THE RAMPAGE

4月11日（土）：EVNNE / ATEEZ / SUPER★DRAGON / VERIVERY / MAZZEL / RIIZE / ROIROM

4月12日（日）：aoen / ALPHA DRIVE ONE /ATEEZ / NCT WISH / xikers /

THE JET BOY BANGERZ / Hearts2Hearts

■主催：テレビ朝日 / テレビ朝日ミュージック / 博報堂

■制作：テレビ朝日ミュージック

■運営：ぴあ

■特別協賛：マイナビ

■協賛：みずほ銀行

■協力：M:ZINE / BREAK OUT

■問い合わせ：0570-017-230 (ライブインフォメーション 平日12:00～15:00)

■オフィシャルHP：https://theperformance.jp/

■オフィシャルSNS X：https://x.com/performance__pr

■オフィシャル推奨ハッシュタグ #マイナビpresentsThePerformance #ThePerformance #ザパフォ

＜問い合わせ先＞

イベントについて：0570-017-230 (ライブインフォメーション 平日12:00～15:00)