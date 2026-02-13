S’YTE×GDC、二度目のコラボレーションコレクションを2月19日(木)より発売

株式会社ヨウジヤマモト

「アンチモード」をテーマに、株式会社ヨウジヤマモトらしいカッティングとシルエットを受け継いだS’YTEと、スタイリスト・フォトグラファー・クリエイティブディレクターとして活躍する熊谷 隆志氏が手がけるストリートブランドGDCとのコラボレーション第二弾が、2月19日(木)より発売。

公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO、S‘YTE渋谷PARCO、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO、Ground Y 名古屋PARCO、Ground Y+S’YTE 札幌PARCOにて展開されます。

本コラボレーションでは、全てのアイテムにシルバー箔でS’YTE×GDCのロゴと、GDCの哲学を象徴する一節「A rolling stone gathers no moss」をプリント。その存在感と、派手すぎない上品な光沢が特徴。使用していくうちに箔がひび割れ、剝がれていく様子からは儚さや退廃美を感じさせられる。また同じく全てのアイテムに「A rolling stone gathers no moss」と記したグレーのネームタグを配置。本来見えることのないネームをあえて見える位置に配置することで、その反骨精神をデザインに落とし込んでいる。

GDC が持つストリートカルチャーのスピリットと、S’YTE の「アンチモード」を貫く姿勢が交差した特別なコレクション。

- Discover the collection(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/collection/capsules-syte/syte-x-gdc/)

WEPON CLOTH LOGO PRINTED BOMBER JACKET 44,000円(税込)

バランスの取れたフォルムで、ユニセックスに着用できるボンバージャケット。ダブルジップ仕様により開き具合を調整でき、インナーに合わせて印象の変化も楽しめる。ややジャスト寄りの設計は、ボリュームのあるボトムスとも好相性で、オールシーズン対応のハリと軽やかさを備えた一着。

COTTON DRILL LOGO PRINTED ARMY TECHNO PANTS 39,600円(税込)

U.S.ミリタリーM-65とU.K.発祥のテクノパンツをベースに、無骨さと美しさを併せ持つワイドフォルムへ再構築した一本。ウエストと裾はドローコードで調整可能。素材には厚手のコットンドリルを採用し、製品洗いによって柔らかな風合いと表情を引き出している。プリントにはシリーズ共通の漆表現を踏襲しつつ、手作業ならではの濃淡や褪色感を残し、クラフト感のある仕上がりに。

WEPON CLOTH LOGO PRINTED 5 BUTTON TAILORED JACKET 48,400円(税込)

ミリタリーを起源とする、丈夫さと上品な光沢を併せ持つウエポンクロスで仕立てた、5ボタン仕様のテーラードジャケット。第一ボタンをラペルの折り返し部分に配し、折り返すことでボタンが隠れる”段返り”のデザインをアレンジしている。襟を立ててスタンドカラーのようにも着用でき、ミリタリーウェアのような凛とした佇まいのスタイリングも楽しめる。

COTTON BROAD LOGO PRINTED REGULAR COLLAR SHIRT 29,700円(税込)

滑らかで軽やかなコットンブロードを使用し、ゆったりとしたルーズフィットに設計したシャツ。タックイン／アウト自在なスクエアカットの裾や、バックヨークのタックなど、機能性とクラシック要素を両立させた一着。

WEPON CLOTH LOGO PRINTED HAKAMA BALLOON PANTS 38,500円(税込)

穿き込むほどに身体へ馴染み、綿素材特有の味わい深い風合いが現れるタフな生地を使用した2WAYパンツ。日常使いにも適した着心地と実用性を備えている。裾のドローコードを調整することで前後のプリーツが裾へ広がり、ハカマ風のAラインシルエットと、存在感あるバルーンシルエットの2つの表情を楽しめるデザイン。

GDC

1998年、スタイリスト・フォトグラファー・ブランドディレクターとして多彩な分野で活動する熊谷隆志によって設立されたGDC。約四半世紀の休止を経て、2025年3月に再始動。

上質な素材と快適さを追求し、シンプルで実用的なデザインを特徴とする。ヴィンテージ感と現代性を融合させたスタイル、独自のロゴやグラフィック、多様なコラボレーションを通じて、常に新たな魅力を発信。アイディアとプロダクトの継続的な発展に注力し、新しい価値を創造し続ける。

Instagram: @gdc_jp(https://www.instagram.com/gdc_jp)

Online Store(https://gdc.tokyo/)

熊谷 隆志

熊谷 隆志／1970年生まれ。渡仏後の1994年に日本でスタイリストとしての活動をスタート。1998年に写真家としての活動も開始、同年に自らがデザインを手掛けるブランドGDCをスタート。BIOTOP、CPCMでは外部ディレクターとして活躍し、現在も数多くのブランドやプロジェクトのディレクションを手掛ける。2025年３月にGDCを再始動させた。

Instagram: @takashikumagai_official(https://www.instagram.com/takashikumagai_official/)

HP: TAKASHI KUMAGAI(https://takashikumagai.com/)

【S’YTE × GDC Collaboration Collection】

▼展開日：2025年2月19日(木)

▼展開店舗：

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c10/)

SʼYTE 渋谷PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/detail/53257/)

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=29614)

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=46327)

Ground Y 名古屋PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=33517)

Ground Y+S’YTE 札幌PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53583)

※THE SHOP YOHJI YAMAMOTO は日本時間12時より発売開始

※一部THE SHOP YOHJI YAMAMOTO とSʼYTE 渋谷PARCO、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO、Ground Y 名古屋PARCO、Ground Y+S’YTE 札幌PARCOでの展開時期が異なる商品がございます。

※本コレクションはGDCでの販売はございません。

▼SʼYTE Official Instagram：@syte_yohjiyamamoto(https://www.instagram.com/syte_yohjiyamamoto/)