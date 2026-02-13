NUWORKS、配膳・清掃・運搬・販促など店舗・施設向けロボットソリューションの販売を開始～人手不足課題の解決と店舗・施設運営の効率化を支援～

■ 人手不足・業務効率化の課題を解決する「ロボット導入支援サービス」を展開

NUWORKS株式会社

NUWORKS株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：三浦亮）は、USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN（本社：東京都品川区、代表取締役社長：貴舩 靖彦、以下、USEN）との協業を通じて、サービスロボットの販売および導入支援サービスを開始いたします。

本サービスでは、飲食・ホテル・介護・医療・商業施設など、さまざまな業種に対応する配膳ロボット・清掃ロボット・運搬ロボット・販促ロボットを取り扱い、導入前の課題ヒアリングからトライアル、運用設計、アフターサポートまでをワンストップで提供いたします。

■ 背景：加速する人手不足と高まるロボット需要

日本国内では、労働需要と供給のギャップが拡大し、2040年には約1,100万人の労働力が不足すると予測されています（出典：リクルートワークス研究所「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」 2023年03月28日 https://www.works-i.com/research/report/item/forecast2040.pdf）。

こうした背景から、飲食店をはじめとするさまざまな業界で、省人化とサービス品質の両立を実現するロボットソリューションの導入ニーズが急速に高まっています。

■ 提供製品ラインナップ（一部）

NUWORKSでは、USENが展開するロボティクス事業のラインナップを中心に、国内外の多様なメーカー製品を販売します。お客様の課題に応じた最適な機種選定と導入プランを提案し、課題解決型のロボットDXを推進します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99215/table/20_1_f05117b1bd8e10c7b8f4f9b06608b500.jpg?v=202602131251 ]

■ 特徴：全国サポート体制と独自保証

NUWORKSが提供するロボットは、USENによる全国約140か所のメンテナンス拠点と、365日稼働のロボット専用カスタマーセンターによるサポートを受けられます。

また、導入から3年間の無償修理対応と、第三者への対人・対物リスクをカバーする賠償責任補償が標準付帯されており、安心して導入いただけます。

■ 導入効果事例（USEN導入実績より）

■ 今後の展開

- 焼肉チェーン店：スタッフ2名分の配膳業務をロボットが代替し、顧客満足度が向上- ホテルレストラン：平日3名→2名体制へと省人化し、シフトの安定化を実現- ゴルフ場レストラン：スタッフ0.5人分の負荷を軽減し、接客品質を維持- 商業施設清掃：清掃品質の均一化と業務効率化を両立

今後、NUWORKSはロボット導入コンサルティングを軸に、ロボット×AIによる業務データ分析・最適化ソリューションの提供を予定しています。ロボットを単なる機械としてではなく、「運営改善パートナー」として位置づける新たな価値提案を進めてまいります。

▼NUWORKS株式会社について

会社名：NUWORKS株式会社

代表取締役社長：三浦亮

設立：2019年6月

住所：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 ダイヤゲート池袋5F

コーポレートサイト：https://www.nuworks.site/