【SISI】混ぜない・振らない炭酸*¹で「おうち美療*²気分」。ワンタッチで透明肌*³へ導くW高濃度炭酸*¹パックが誕生

株式会社SISI（本社：東京都渋谷区、代表：澤田実加）が運営する、敏感肌を思う機能性スキンケアブランド「SISI」は、ワンタッチ&速攻*⁴で毛穴*⁵・透明感*³・ハリをケアするWの高濃度炭酸*¹パック「AWAスパークリングパック」の発売をお知らせいたします。2026年3月3日（火）より公式オンラインストア・全国のロフトにて先行販売を開始し、2026年3月18日（水）より一般販売を開始いたします。

背景

多忙な現代人の「垢抜け願望」を、最短ルートで叶えたい

サロンやクリニックをはじめとした美容施術への関心がますます高まる一方で、「なかなかまとまった時間が取れない」「いい状態をキープすることが難しい」といった声を耳にしてきました。このように忙しさと根深い肌悩みの両方を抱える現代女性には、クイックに「自分に手をかけている」実感が得られるホームケアアイテムが必要だと考え、SISIは「炭酸*¹美容」に着目しました。

肌のめぐりへのアプローチや引き締め効果により、多角的なケアが期待できるその魅力はそのままに、従来の課題となっていた「手間」や「刺激」といったハードルを最小限に抑えた、ワンタッチ処方の炭酸*¹パックを開発しました。

パキッと折るだけで発泡が始まり、わずか5分ほどでケアが完了。日常の中で手軽に、まるでスパのトリートメントを受けた後のような透明感*³をもたらす、次世代のホームケアを提案します。

商品概要

ワンタッチ&速攻*⁴の、継続できるW高濃度炭酸*¹パック。

5分のおうち炭酸*¹肌管理で、透明感*³あふれる肌へ。

Wの高濃度炭酸*¹で、毛穴*⁵・透明感*³・ハリのすべてを一挙にケアできるスペシャルパック。自活発泡するスキンアクティブ炭酸*⁶と、毛穴より小さいウルトラファインバブル炭酸*⁷、さらにβ-グルカン*⁸やα- アルブチン*⁸などの美容成分配合で、洗い流した後もうるおいを携えた、ネクストレベルのクリア肌に整えます。パキッと折るだけの1stepで、多忙な毎日でも、予約のいらない「おうち炭酸*¹肌管理」。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64428/table/45_1_4d5e32bf46fcd3444dad8606db5788c0.jpg?v=202602131251 ]

商品特徴

1. 肌にネクストレベルの美しさをもたらすWの高濃度炭酸*¹

肌の皮脂に反応して自活発泡する「スキンアクティブ炭酸（20,000PPM）*⁷」がハリと透明感*6をサポート。さらに、毛穴の約1/1000程度のサイズの「ウルトラファインバブル炭酸（43,000PPM）*⁸」が毛穴・皮脂汚れや角栓を洗浄します。高濃度*¹でありながら肌あたりはやさしく、敏感肌*⁹の方でも使いやすい設計です。

2. あふれる透明感*³を後押しする美容成分で「与える」設計

洗い流した後もうるおい・ハリが続くよう、発酵由来の「β-グルカン*⁸」や「ジラウロイルグルタミン酸リシンNa*⁸」を配合。さらに、晴れやかな透明感*³を後押しする「α-アルブチン*⁸」や「ナイアシンアミド*⁸」も配合しました。汚れをオフするだけでなく、肌の土台づくりをサポートし、使うほどに整った肌印象へと導きます。

3. 振らない、混ぜない。革新的なワンタッチ処方

手間を一切省き、パウチをパキッと折るだけでそのまま肌に塗布できる1step設計を採用しました。肌の上でシュワシュワとはじける感覚が落ち着く5～10分が洗い流しのサイン。忙しい朝や疲れた夜でも、迷わず取り入れられる手軽さを実現しました。

使用方法

【基本の使い方】

週2回のご使用をおすすめします。

１.クレンジングや洗顔のあと、手や顔が乾いた状態で、パウチを半分に折り曲げてパック剤を出します。

２.くるくるとマッサージしながら肌全体にまんべんなく載せるようにのばします。

３.5～10分後、はじける感覚が落ち着いたらよく洗い流してください。

４.そのあとはお好みで、化粧水や乳液・クリームなどで保湿をしてください。

【さらに炭酸*¹ケアを実感いただくために】

◆透明感*³をサポートするマッサージメソッド

ジェルをのせたら、指でくるくると優しくマッサージ。ムラのない発泡を助け、あかるく引き締まった肌へ導きます。

◆集中3Daysケアがおすすめ

使いはじめの3日間はまず連続でご使用いただくことで、より炭酸*¹の魅力を実感し、肌の土台を整えていただくことが可能です。



*1 2種の炭酸：炭酸水素Na（基剤）20,000ppm（最大発生時・理論値）、炭酸水〈（水、二酸化炭素）：基剤〉43,000ppm（原料としての配合時濃度）

*2 化粧品によるお手入れで肌を整えること

*3 うるおいによる

*4 5～10分（1回あたりの使用時間）

*5 古い角質や汚れ、乾燥による

*6 炭酸水素Na（基剤）20,000ppm（最大発生時・理論値）

*7 炭酸水〈（水、二酸化炭素）：基剤〉43,000ppm（原料としての配合時濃度）

*8 保湿成分

*9 パッチテスト済み（すべての方に皮膚トラブルがおこらないということではありません。）

特設ページ

AWAスパークリングパックの発売を記念して、特設ページを公開しました。

《 特設ページはこちら 》(https://sisi.tokyo/lp?u=si_awa_pre-order_crm)

◆発売スケジュール

・公式オンラインストア最速予約（受付）：2026年2月14日（土）～3月1日（日）

・先行発売：2026年3月3日（火）

・一般発売：2026年3月18日（水）

ブランド概要

About SISI

肌を思う。私を思う。

肌と向き合い、肌をいたわり、肌を思う。

それは、自分自身を思うことにつながっている。

そんな思いからSISI（私思）は誕生しました。

世界中の植物由来成分の力とサイエンスのはたらきを掛け合わせて、

敏感肌を思う、機能性スキンケアを提案します。

どんな時にもSISIがあると力が湧いてくる。

自分自身がエンパワーメントされていく。

そんな存在となれるよう、

私たちが生涯付き合っていく”肌”を通じて美容という観点からあなたを後押しし、

自分自身を大切に思うサポートをします。

ブランド情報

・ブランド名：SISI（シシ）

・公式サイト：https://sisi.tokyo/

・Instagram：@sisi.tokyo

会社概要

・会社名：株式会社SISI

・所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-13 NIB SHIBUYA 3F

・代表者：代表取締役 澤田実加

・コーポレートサイト：https://sisi.tokyo/shop/base_info