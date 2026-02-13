名古屋市×名古屋ダイヤモンドドルフィンズ×IGアリーナが連携『ドラゴンクエストウォーキング＜中部＞』を通じたスポーツ×エンタメ×観光の新たな回遊体験を創出

株式会社愛知国際アリーナ

IGアリーナを運営する株式会社愛知国際アリーナ（名古屋市、代表取締役社長：寛司 久人）と名古屋市観光文化交流局観光交流部観光推進課、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社（名古屋市、代表取締役社長：東野 智弥）は、2026年4月18日（土）・19日（日）に開催されるリアルウォーキングイベント『ドラゴンクエストウォーキング＜中部＞』 において、主催者である株式会社スクウェア・エニックスと連携し、名城エリア回遊施策を実施します。

本取り組みは、2025年9月に名古屋市が策定した「名城エリアにぎわい共創基本構想」に基づくもので、官民連携では初の試みとなります。名古屋城・名城公園・IGアリーナを舞台に、スポーツ、エンターテインメント、観光を融合させた回遊体験を提供します。

■第六回『ドラゴンクエストウォーク』リアルウォーキングイベント

『ドラゴンクエストウォーキング ＜中部＞』について

『ドラゴンクエストウォーキング＜中部＞』は、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク（以下、DQウォーク）』と連動したウォーキングイベントで、名古屋城・名城公園・IGアリーナを舞台に、全6か所のスポットを巡るとゲーム内の特別称号が得られるものです。

今回は＜ロトシリーズ＞をテーマに、＜ロトシリーズ＞をモチーフとしたスポットが登場する他、同日にIGアリーナで開催されるB1リーグ所属クラブ「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」のホームゲームは、「DQウォーク コラボ試合」となります。



開催日程：2026年4月18日（土）・4月19日（日）

開催時間：9:30～15:30

開催場所：名古屋城／名城公園／IGアリーナ

参加方法：イベント参加パス（有料）のご購入



※イベントの詳細は公式サイトをご参照ください。

イベント公式サイト：https://sqex.to/nOKAJ

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

■「名城エリアにぎわい共創基本構想」について



「名城エリアにぎわい共創基本構想（※1）」は、名城エリアが誇る名古屋城築城からの歴史的ストーリー等を踏まえた新たな魅力創出や魅力資源の面的な活用により、名古屋第一級の歴史・観光・文化・スポーツの拠点機能の形成を目指すため、名古屋城一般公開・名城公園開園100周年となる2031年を目途とした、多様な活動主体が一丸となって戦略的に取り組む上での指針となるものです。



本構想は、名古屋ダイヤモンドドルフィンズやIGアリーナなど、名城エリアで活動する民間事業者等が参画するエリアミーティングを立ち上げ、公民連携を図りながら策定されました。

※1 2025年9月30日名古屋市発表「名城エリアにぎわい共創基本構想」の策定

（https://www.city.nagoya.jp/houdou/pressr7/3002430/3002649.html (https://www.city.nagoya.jp/houdou/pressr7/3002430/3002649.html)）

■りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ ホームゲーム「DQウォークコラボ試合」について

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

イベント当日に行われる「りそなグループ B.LEAGUE 2025-2026シーズン第33節 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 滋賀レイクス」は「DQウォーク コラボ試合」となり、一部の演出・映像が「DQウォーク」仕様となるほか、会場内外では「スラミチ」のフォトスポットやコラボ記念ユニフォーム展示、各種サイネージ等での演出なども実施される予定です。

その他、コラボグッズの販売や、試合を観戦された方全員に観戦記念特典として「DQウォーク」ゲーム内のアイテムのお渡しが予定されています。



開催日程：2026年4月18日（土）・4月19日（日）

試合開始：16:05（開場13:00）予定

試合会場：IGアリーナ（愛知県名古屋市北区名城一丁目2-22）



観戦チケットは、3月5日（木）12:00よりB.LEAGUE公式チケットサイトおよびIGアリーナチケットサイトにて一般販売開始予定（※2）です。

B.LEAGUE公式チケットサイト：https://bleague-ticket.psrv.jp/games/DD

IGアリーナチケットサイト：https://ig-arena.venue-ticket.jp/

※2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ公式ファンクラブ会員を対象に3月2日（月）より順次B.LEAGUE公式チケットサイトにて販売開始予定

(C)NAGOYAD(C)NAGOYAD

■IGアリーナについて

IGアリーナは、2025年7月にオープンした日本最大級のアリーナです。最大収容人数17,000人（立ち見含む）、天井高30m、スポーツ観戦に適したオーバル型とコンサート鑑賞に適した馬蹄型を融合させたハイブリッドオーバル型の座席配置など、グローバルスタンダードの環境を整えています。

「DQウォーク コラボ試合」においても、日本最大級約200平方メートル で八面体のセンターハングビジョンとリングビジョン、約220mのリボンビジョンといった映像出力装置、最新鋭の音響設備等を活用した演出でスポーツとエンターテインメントの融合した体験をご提供します。

館内は完全キャッシュレス、モバイルオーダーやチケット購入から館内でのWi-Fi接続まで可能な「IG Arena 公式アプリ」、最新規格のWi-Fi環境などを備え、「食の世界旅行」をテーマにした約20の飲食店舗では、『ドラゴンクエストウォーキング＜中部＞』コラボデザインのカップでお飲み物を販売予定です。



IGアリーナ公式サイト：https://www.ig-arena.jp/

IG Arena 公式アプリについて：https://www.ig-arena.jp/app/



IGアリーナの2階にある「d CARD LOUNGE（プレミアムラウンジ）」はアクセス権のあるチケットをお持ちの方のみがご利用いただける優雅な空間です。ラウンジ内には2つのバーと2つの飲食店舗があり、ワンランク上のグルメをご提供します。

『ドラゴンクエストウォーキング＜中部＞』の「ウォーキングパス特」をお持ちの方は、「DQウォークコラボ試合」において「d CARD LOUNGE」をご利用いただける他、軽食ボックスのお渡しとワンドリンクサービスの特典を予定しています（※3）。

※3 開場時に上記特典の引換券をお渡しいたします。

ワンドリンクサービスでは、アルコールも選択可能です。ラウンジ内でのその他のご飲食は有料となります。