Wi-Fi不安定を解消！Type-Cを有線LANに変える変換ケーブル

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、Type-CポートをLANに変換し最大1Gbpsの安定高速通信を実現、MACアドレスパススルー対応のCat6メッシュケーブル「500-LAN6KCSL01」を発売しました。

掲載ページ

USB Type-C LAN変換ケーブル カテゴリ6 1Gbps ギガビット C to LAN への字ラッチ スリム メッシュ MACアドレスパススルー対応 ビデオ通話 ゲーム

型番：500-LAN6KCSL01 販売価格：2,436円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-LAN6KCSL01

おすすめポイント

・最大1Gbps対応、Wi-Fiより安定した高速通信を実現

・ドライバ不要、挿すだけですぐ使える簡単接続

・MACアドレスパススルー対応で企業ネットワークにも安心

商品特徴

●Type-Cポートを“即”有線LAN化

USB Type-CポートをLAN（RJ-45）ポートへ変換できるケーブルです。変換アダプタを別途用意する必要がなく、ケーブル1本でスマートに有線接続が可能。LANポート非搭載のノートPCや薄型モバイルPCでも、オフィスや自宅の有線ネットワークにすぐ接続できます。デスク周りもすっきりし、持ち運び用としても便利です。

●最大1Gbps、安定した高速通信

Cat6対応、最大1Gbps（1000Mbps）の高速通信を実現。Wi-Fiと比べて通信が安定しやすく、映像や音声が途切れにくいのが特長です。WEB会議やオンライン商談、ライブ配信、オンラインゲームなど、通信品質が成果や体験に直結するシーンで安心して使用できます。

●ドライバ不要、つなぐだけの簡単設定

面倒なドライバインストールは不要。USB Type-Cに接続するだけですぐに使用できるため、IT設定に不慣れな方でも安心です。急な会議や出張先でのネットワーク接続時にもスムーズに対応可能。ビジネスのスピードを妨げない、シンプルかつ実用的な設計です。

●MACアドレスパススルー対応で安心

MACアドレスパススルー機能に対応し、企業ネットワークでの利用にも最適です。既存のネットワーク管理ポリシーに沿った運用が可能なため、セキュリティ管理が求められる環境でも導入しやすい仕様です。テレワークや社内システム接続など、ビジネスシーンで信頼できる通信環境を構築します。

●断線に強いメッシュ＆への字ラッチ

断線に強いメッシュケーブルを採用し、日常的な抜き差しや持ち運びにも安心。ツメ折れ防止構造の“への字ラッチ”形状コネクタにより、破損リスクを軽減します。ラッチカバーがないため抜き差しもスムーズ。ブーツ一体型設計でケーブル内部の芯線をしっかり守ります。

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。