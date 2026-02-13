川崎駅周辺一帯がミモザ色に染まる日常の景色が一変する、華やかな装飾施策が決定！今を生きる女性たちの声をかたちに「REAL VOICE 2026」の一部も反映した『MIMOSA MARCHE』の詳細発表

株式会社 チッタ エンタテイメント

3月8日は「国際女性デー」。イタリアでは「Festa della Donna」と呼ばれ、日頃の感謝を込めて女性にミモザの花を贈る文化があります。川崎駅前の複合商業施設『ラ チッタデッラ』（神奈川県川崎市川崎区、運営：株式会社 チッタ エンタテイメント／代表取締役社長：美須アレッサンドロ）では、この素敵な文化を受け継ぎながら「女性が自分を大切にできる社会へ」をコンセプトに2026年2月16日（月）～3月22日（日）の約１ヶ月間、『MIMOSA FESTA 2026 in KAWASAKI（以下、ミモザフェスタ）』を開催します。この度、ミモザフェスタで展開する企画の詳細が決定しましたのでお知らせします。

川崎駅周辺の商業施設・公共空間が連動する初の試み

日常の景色が一変する、街全体をミモザで彩る装飾施策が決定！

春の訪れとともに、ラ チッタデッラ全体にミモザの優しいイエローが広がり、イタリアの街角に迷い込んだような華やかな装飾が街を包みます。今年はアクセントとしてブルーのアイテムも各所に散らし、イタリアらしい遊び心あふれる、ちょっとユニークなスポットも登場します。

さらに今年は、川崎ルフロン、川崎モアーズ、アゼリア、アトレ川崎、川崎駅北口自由通路にもミモザ装飾を展開。JR川崎駅を起点に、複数の商業施設や公共空間が連動し、街全体をひとつの世界観で彩ります。川崎市と複数の施設が同じテーマのもとで装飾を行い、街全体で一体感のある空間演出を行うのは今回が初の試み。駅を降りた瞬間から、日常の景色がミモザ色に変わる、この期間だけの特別な街の表情をお楽しみください。

メインイベントの「MIMOSA MARCHE」は春の訪れを感じさせるミモザアイテムやグルテンフリーの優しいお菓子が勢揃い！

「REAL VOICE 2026」を反映した企画や、saunahouseでのスペシャルプログラムも！

3月14日（土）・15日（日）の2日間、チネチッタ通りにて開催されるメインイベント「MIMOSA MARCHE」。まるでイタリアの青空市場を感じさせるマルシェと、個性豊かなパフォーマンスが繰り広げられます。

会場には、「MIMOSA MARCHE」の大人気店 TOYOU YAKUZEN CHA による、「体質別に選べる苦くない薬膳茶」をはじめ、RESEDA の「切り花/ミモザの髪飾り」、BOTANICAL HOLIDAY by Tombolo Twins の「【完全プラントベース】KOJI FROMAGE」、waragai の「切り花各種/ミモザブーケ」など、春の訪れを感じさせるアイテムが勢揃い。あわせて、スコーン専門店iro の「お花とダージリンと柑橘」、吉田商店の「眞葵」、And Tei の「塩麹スコーン」、Korin Bagel の「キャロットケーキベーグル」など、グルテンフリーのお菓子も充実。さらに、洗足学園音楽大学から選抜された次世代を担う若きアーティストたちがジャンルを超えた圧巻のステージを披露します。また、「音楽のまち・かわさき」が推す！アーティスト 山田 ゆきさん、渡邉 瑠菜さんによる、生ライブに注目！

※出演者のプロフィールやタイムスケジュール詳細は、公式ホームページをご確認ください。

また、ラ チッタデッラでは女性のリアルな声を募るアンケート「REAL VOICE 2026」を、2026年1月21日（水）～2月1日（日）に実施。「もっとこうだったらいいのにと感じること」「女性活躍という言葉に対する印象」「SNSを見ていて心がざわつく原因」「世間のトレンドにかかわらず優先していること」など27問の設問に、200件以上の回答が集まりました。

結果からは、これからの生活や働き方における不安として「収入やお金のこと（将来の生活費、貯蓄など）」が最多（31.7％）となり、次いで「健康・メンタル面」（22.2％）、「ライフイベントとの両立」（18.9％）が続くなど、“お金”と“健康”が大きな関心事であることが可視化されました。さらに5年後を想像した際の不安要素でも「経済的な安定」が最多（44.7％）となり、日々の安心につながる情報や機会へのニーズがうかがえます。こうした声を受け、「MIMOSA MARCHE」ではアンケート結果を企画に反映し、川崎市による骨密度測定・血管年齢測定など健康にまつわる取り組みと、川崎信用金庫による「未来の私に贈るマネープラン」をテーマにしたトークイベントを実施します。日常の延長で気軽に立ち寄れるマルシェの場で、暮らしと働き方に向き合う“きっかけ”を提供します。

※「REAL VOICE 2026」の詳細結果は別途リリースにてお知らせ予定です。PR事務局までお問い合わせください。

さらに、ラ チッタデッラ内のシン・都市型サウナsaunahouseでは、3月14日（土）・15日（日）のマルシェの開催に合わせて特別企画を開催します。期間中に来館された方へ、全身に使える保湿クリーム「STEAMCREAM（スチームクリーム）」のサンプルサシェをプレゼントするほか、パウダールームに用意するテスターをお試しいただき、香りに包まれるサウナ後の心地よい余韻をお楽しみいただけます。

また、3月15日（日）限定で「MIMOSA Special Sauna Program」を開催。開催のたびに満員御礼となる人気企画「アーユルヴェディックサウナセッション」をミモザをテーマにしたスペシャルバージョンで、ミストサウナ内でミモザ配合のアーユルヴェーダオイルを用いたセルフケアを体験できるほか、ご自宅でも楽しめるオイルキット、オーガニックミモウィスクなど、当日限定アイテムの販売も行います。蒸気、香り、植物の力に包まれながら、忙しい日常の中で立ち止まり、“今の自分”と向き合うための特別なサウナ体験を提供します。“誰かのため”ではなく、自分自身をいたわる時間を大切にするミモザフェスタならではの、ととのえ時間をお楽しみください。

「MIMOSA MARCHE」の詳細はオフィシャルHPをご覧ください。

MIMOSA MARCHE：3月14日（土）・3月15日（日）各日11:00～17:00

場所：チネチッタ通り

HP：https://lacittadella.co.jp/lp/mimosa/weekend-event/

春の訪れを感じさせるスペシャルフェアに人気クリエイターコラボメニューが登場！

ミモザフェスタ期間中、ラ チッタデッラでは「ミモザフェア」を開催。各店舗が春の訪れを感じさせるスペシャルメニューや限定アイテムを展開し、この時期ならではの季節感を存分にお楽しみいただけるフェアです。今年は、人気クリエイターとのコラボレーション企画が新たに登場。料理家 yuka*cm と「白熊堂」によるコラボレーションでは、にんじん、パイナップル、くるみ、ココナッツ、レーズンを贅沢に使用したキャロットケーキを展開。しっとりとした生地に、刻みレモンピールをあしらったフロスティングでミモザを表現した、yuka*cmならではのこだわりが詰まった一品です。

また、食べ物アート作家 鴨志田和泉 と「Arcobaleno」によるイラストコラボレーションでは、“昼のミモザ”“夜のミモザ”をテーマにした2種類のクレープが登場。昼はスイートポテトやキャラメリゼしたおいもや、オレンジタルトクッキーでやわらかな陽だまりに咲くミモザを、夜はチョコレートやレーズンを用いて夕暮れから夜へ移ろうミモザの表情を表現します。描き下ろしイラストの巻き紙とともに、ここでしか味わえない世界観をお楽しみください。さらに、店舗限定ノベルティとして、描き下ろしステッカーのプレゼントも実施します。

ミモザフェア開催期間：2026年2月16日（月）～3月22日（日）

※2026年3月14日（土）～3月15日（日）はミモザブーケをプレゼント

HP：https://lacittadella.co.jp/lp/mimosa/mimosafair/

春のフォトジェニックな瞬間を切り取るフォト＆ムービーコンテスト開催

ミモザフェスタでは、春のフォトジェニックな瞬間を切り取るフォト＆ムービーコンテストを実施します。「#ミモザフェスタ2026」を付けて、MIMOSA FESTAを楽しむ様子を写真やリール動画で投稿すると、入賞者には豪華賞品をプレゼントします。グランプリはJCBギフトカード10万円分を、その他THERMOSのキッチンアイテムや、WILLER EXPRESSのレストランバス体験、デロンギのキッチン家電、finalのワイヤレスイヤホン、川崎日航ホテルやホテルメトロポリタン川崎の宿泊券、川崎市内温浴施設の利用券、kurun TOKYOのバレエシューズ、ChamUのタオルセットなど、暮らしを彩る多彩な賞品をご用意しています。

開催期間は2月16日（月）～3月29日（日）。ラ チッタデッラの公式X、Instagram、またはTikTokいずれかの公式アカウントをフォローのうえ、ハッシュタグ「#ミモザフェスタ2026」を付けてSNSに投稿するだけで参加可能。ミモザフェスタで感じた春のひとときを、ぜひシェアしてください。

フォトコンテスト開催期間：2026年2月16日（月）00:00～3月29日（日）23:59

応募方法：「#ミモザフェスタ2026」を付けてSNS（X / Instagram / TikTok）に投稿！

HP：https://lacittadella.co.jp/lp/mimosa/photocontest/

『MIMOSA FESTA 2026』の詳細は、順次WEBサイトやSNSにてUP予定です

『 MIMOSA FESTA 2026 in KAWASAKI 』開催概要

『MIMOSA FESTA 2026』特設サイト：https://lacittadella.co.jp/lp/mimosa/

［日 程］2026年2月16日（月）～3月22日（日）

MIMOSA MARCHE ：3月14日（土）・15日（日）11：00～17：00

［会 場］ラ チッタデッラ（〒210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町4-1）

［主 催］株式会社 チッタ エンタテイメント／チネチッタ通り商店街振興組合

［後 援］川崎市 / イタリア大使館 / イタリア政府観光局 / イタリア文化会館 /

「音楽のまち・かわさき」推進協議会

［協 賛］川崎信用金庫 / 川崎住宅公園 / 洗足学園音楽大学 / アゼリア / アトレ川崎

ウィングキッチン京急川崎 / 川崎DICE / 川崎モアーズ / 川崎ルフロン / slash 川崎 /

ミューザ川崎 / ラゾーナ川崎プラザ / ホテルメトロポリタン 川崎 / WILLER EXPRESS /

kurun TOKYO（オペラポート株式会社） / デロンギ・ジャパン株式会社 / 川崎商工会議所

川崎日航ホテル / THERMOS / ChamU（オペラポート株式会社） /

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース / final / プリアップ（タングルティーザー）

ラ チッタデッラは、イタリアの丘陵に造られた街、“ヒルタウン”をモチーフとした建築様式の複合商業施設です。首都圏内において最大級のスクリーン数を誇るシネマ・コンプレックス「チネチッタ」や、国内外のトップアーチストのライブが楽しめる大型ライブホールの先駆「クラブチッタ」、5つのサウナと4つの水風呂を男女同スペックで完備するシン・都市型サウナ「saunahouse」のほか、人気のレストランやカフェ、ショップ、ヘアサロン、バスケットボールコート、ウェディングなどからなる、エンターテインメント施設です。

ラ チッタデッラ外観