『くじコレ』にて、TVアニメ「瑠璃の宝石」の新規描き下ろしキャラグッズが当たるくじが販売開始！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社ティームエンタテインメント（本社 :東京都千代田区、代表取締役社長 :賀島 義成 以下 :ティームエンタテインメント）は、2026年2月9日(月)12:00よりTVアニメ「瑠璃の宝石」のオリジナルグッズを、インターネットで購入できるオンラインくじサービス『くじコレ』にて販売開始したことをお知らせいたします。

くじコレ 「瑠璃の宝石」【コレクションStyle】概要

くじコレ「瑠璃の宝石」【コレクションStyle】では、探検服を身にまとった瑠璃、凪の2人の新規描き下ろしイラストを使用したオリジナル商品をご用意しました！

各賞の商品といたしましては、タペストリー、アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、ミニ色紙、缶バッジと、ファンの皆様に喜んでいただけるラインナップとなっております。

また、購入者特典として くじコレ5 個購入毎にランダムでブロマイド１枚をプレゼントいたします。

是非、この機会にお買い求めください！

くじコレ 「瑠璃の宝石」【コレクションStyle】各賞紹介

期間：2026年2月9日(月) 12:00 ～ 2026年３月8日(日) 23:59

価格：770円(税込)

販売ページ：https://kujico.jp/detail/284(https://kujico.jp/detail/284)

(C)2025 渋谷圭一郎/KADOKAWA/「瑠璃の宝石」製作委員会

くじコレ概要

『くじコレ』はインターネットで購入できるハズレなしのオンラインくじサービスです。各アイテムがすべて受注生産なので売り切れの心配はありません。（※）

インターネットで購入できるため、地域や時間を選ばず購入可能で商品はすべて自宅にお届けいたします！対応決済方法は「各種クレジットカード」「ドコモ払い」「ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済」「プリペイド決済（Vプリカ、Vプリカギフト）」「Amazon Pay」「PayPay」「メルペイ」に対応。

※一部商品にて数量限定が設定されている場合がございます。

■くじコレ 公式サイト： https://kujico.jp/(https://kujico.jp/)

■くじコレ 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/kujico_official(https://twitter.com/kujico_official)

■くじコレ公式アプリ ダウンロード URL

Google Play版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.kujico(https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.kujico)

iOS版：

https://apps.apple.com/jp/app/id1590498208(https://apps.apple.com/jp/app/id1590498208)

※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。