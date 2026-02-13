スポット広告の作案作業にAIプランニングシステム「AI作案士」を開発・実装

株式会社フジ・ネクステラ・ラボ

株式会社フジ・ネクステラ・ラボ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉本 治、以下「FNL」）は、株式会社フジテレビジョン（以下「フジテレビ」）および株式会社ABEJAと共同で、フジテレビの営業担当社員の業務効率向上を目的とし、テレビCMスポット業務の高度化を実現するAIプランニングシステムを目的としたAIプランニングシステム（通称「AI作案士」）を開発・実装したことをお知らせいたします。





本取り組みは、これまで属人的かつ工数負荷が大きかったテレビCMのスポットプランニング業務において、AIを活用することで業務プロセスの高度化と効率化を実現するものであり、テレビ局の基幹業務システムとリアルタイム連携した実運用レベルでのAI導入事例として、先進的な取り組みとなります。

FNLとフジテレビは、従来より「AI作案士」システムの導入に向けた検討を重ねてまいりました。

今回実装した「AI作案士」により、テレビCMのスポットプランニング業務における作案業務の負荷を大幅に軽減し、営業担当者が広告主や広告代理店への提案活動により注力できる環境の実現を目指します。



■「AI作案士」の特長

1.作案士のサポート機能

契約ごとに作案をまとめて全体最適化するのではなく、作案士が契約に基づき個別で作案を行う際、AIとの共同作業によって業務負荷を大幅に軽減できます。

2.過去の作案データの学習

フジテレビが保有する数年分の作案情報を学習することで、各スポンサーの傾向や条件を反映し、作案士の意図やスポンサーのニーズに応じた作案を実現します。

3.営業放送システムとのリアルタイム連携

テレビ局の基幹業務システムである営業放送システム(営放)のデータをリアルタイムで連携することで、最新情報に基づく精度の高いプランニングを可能とします。

FNLでは、上記の過去データの抽出と提供、および営放システムとのリアルタイム連携部分について、検討・設計・開発を行い、フジテレビの業務効率化に寄与いたしました。





■会社概要

2025年10月1日、株式会社フジミックと株式会社Fuji Culture Xは経営統合し、新会社「株式会社フジ・ネクステラ・ラボ」として生まれ変わりました。

経営統合したフジ・ネクステラ・ラボは、両社が有するシステム開発、セキュリティ対策、AI活用、DX支援、ゲーム開発、マーケティング、データ分析など、IT・デジタル分野における多彩なノウハウを結集し、ワンストップで価値を提供いたします。

メディアとエンタメを支えるデジタルパートナー、フジ・ネクステラ・ラボは、多様化・高度化するお客様のニーズに真摯に応えるとともに、社会や市場の変化を先取りした提案力を備えることで、新たな価値の創造に挑戦し続けます。

会社名 ：株式会社フジ・ネクステラ・ラボ

代表 ：代表取締役社長 吉本 治

所在地 ：〒135-0064東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京オフィスタワー19F・21F

設立 ：1969年10月1日

URL ：https://www.fnl.co.jp/ (https://www.fnl.co.jp/)