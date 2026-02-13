AIとコンピューティングの融合による社会・産業価値創出に向けた最新技術を「India AI Impact Summit 2026」で発信

富士通株式会社

当社は、インドニューデリーにて2026年2月19日（木曜日）から2月20日（金曜日）に開催される国際会議「India AI Impact Summit 2026」に参加し、Keynote sessionに登壇するほか、併催展示会「AI Impact Expo 2026」（2月16日から2月20日）において、日本政府が出展するJapan Pavilionにて、AIや量子コンピュータなどの最新技術を紹介します。





本サミットは、人工知能（AI）が社会や産業に与える影響と可能性をテーマに、政府関係者、企業、研究機関など官民の多様なステークホルダーが集い、AIの社会実装や今後の方向性について国際的な議論を行う枠組みです。本サミットに併催される「AI Impact Expo 2026」は、AIの産業活用に関する各国の取り組みを可視化し、来場者との対話を通じて具体的な活用イメージを共有する場です。当社からは、2月20日に現地のコンベンションセンターであるBharat Mandapam（Main Plenary Hall）で開催されるKeynote sessionに代表取締役社長の時田 隆仁※が登壇し、当社が目指す世界とそれを実現するためのAIを軸とした技術について講演します。

※掲載先メディアや閲覧環境の仕様によっては、「隆」の文字が正しく表示されない場合があります。正しくは、「隆」の「生」の上に「一」が入ります。

また、当社は、Bharat Mandapam（Hall 14）に設置されるJapan Pavilionの12番ブースにて、大規模言語モデル「Takane」（注1）をはじめとするAI技術や、高性能かつ省電力性を追求したArmベースの次世代プロセッサ「FUJITSU-MONAKA」と量子コンピュータのモックアップを展示し、AIとそれを支えるコンピューティング技術の相互補完によって生まれる価値や、社会実装に向けた最新の取り組みを紹介します。



当社は、今後、AIとコンピューティングの進化を通じた国際連携を加速させ、責任あるAIの活用と実効性の高い価値創出により、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

注釈

注1 Takane：

当社がCohere Inc.と共同開発した大規模言語モデル。

