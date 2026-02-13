銀時・新八・神楽が表紙に登場！代々木アニメーション学院、映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』コラボ入学案内書「YOANIまるわかりBOOK」を発刊

株式会社代々木アニメーション学院

株式会社代々木アニメーション学院（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 大輝）は、映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』とコラボレーションした入学案内書「YOANIまるわかりBOOK」を制作し、本日より配布予約の受付を開始します。

映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』コラボ入学案内書「YOANIまるわかりBOOK」

本誌は、アニメ・エンターテインメント業界を目指す方に向けて制作している代々木アニメーション学院の入学案内書で、2026年2月20日に発刊します。今回は、シリーズ20周年を迎えた人気作品『銀魂』の最新映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（2026年2月13日公開）とのスペシャルコラボレーションが実現しました。

映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』とのコラボ表紙が目印

本入学案内書は、『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』のキービジュアルを使用したコラボレーション表紙が特徴です。銀時・新八・神楽の3人を大胆にデザインし、まるで飛び出してくるかのような迫力ある仕上がりとなりました。

【スペシャルコラボ(1)】銀時・新八・神楽をデザインした限定表紙

『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の世界観をそのまま表現したコラボ表紙は、本企画ならではのデザインです。作品ファンはもちろん、これからアニメ・エンターテインメント業界を目指す方にとっても印象に残る一冊となっています。

【スペシャルコラボ(2)】映画プロデューサー・前川 貴史氏インタビューを掲載

特別企画として、『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』プロデューサー・前川 貴史氏のインタビューを掲載します。

現在のアニメ業界で求められる人材像や必要なスキル、学生時代に意識しておきたいことなど、将来アニメ業界を目指す方に向けたメッセージを語っていただきました。

《映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』作品概要》

宇宙から来た異星人・天人（あまんと）と地球人が共存する江戸・かぶき町で万事屋を営む坂田銀時は、かつて「白夜叉」と恐れられた侍だったが、今は木刀を手に志村新八、神楽とともに気ままに暮らしていた。

ある日、銀時はスリで生計を立てる孤児・晴太と出会う。晴太は生き別れた母を探しており、吉原トップの花魁・日輪が母かもしれないという。吉原桃源郷の花魁達は、 “夜王” 鳳仙の支配下にある。母に会いたいという晴太の願いを叶えるため、銀時達が動き出す。

最も熱く泣ける珠玉の物語「吉原大炎篇」が大迫力のワイドスクリーン【シネマスコープ】でついに映画化！ 2026年、銀魂の「新」たな伝説が始まる。

映画公式サイト：http://shin-gintamamovie.jp

(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』メインビジュアル

卒業生55名が登場 業界で活躍する先輩たちの声を多数掲載

「YOANIまるわかりBOOK」は、表紙・裏表紙の両面から楽しめる【W表紙】仕様です。

表から読み進めると、初心者からでもプロを目指せる代々木アニメーション学院の全17学科を紹介し、裏から読み進めると、卒業生55名のインタビューを通してアニメ・エンターテインメント業界で活躍する先輩たちのリアルな声を知ることができます。

掲載コンテンツ（一部）

・未来のエンタメ人材を育成する全17学科

・2025年で10周年！ドラフトオーディション

・卒業制作アニメができるまで

・就活で勝てる！ポートフォリオ集

・代アニだからできる！現場実習・インターンシップ

・代アニ生のスクールライフ

・「代アニ生の生態」現役学生アンケート

・初心者からプロになる第一歩！在学デビュー

・代アニOB・OG名鑑2026

・未来の職場訪問

（株）ウィットスタジオ/（株）プロダクション・アイジー/（株）MAPPA/（株）81プロデュース/（株）賢プロダクション/『声優グランプリ』編集部

・古賀葵×月城日花 代アニOG声優対談“DJあおい”のお悩み相談

ほか

《「YOANIまるわかりBOOK」概要》

予約受付開始：2026年2月13日（金）

配布開始：2026年2月20日予定（無くなり次第終了）

資料請求フォーム：https://apps.yoani.co.jp/DocumentRequest

株式会社代々木アニメーション学院

1978年設立。教育事業としてアニメ・エンタメの専門校「代々木アニメーション学院」（全国9校舎）を運営し、12万人以上の人材を輩出しています。全日課程のほか、夜間課程、通信課程（フルリモート校）、高等部、大学部、週1コースなど、多種多様な学び方ができるプログラムを展開中です。

また、エンターテインメント事業・施設運営事業も行い、業界の最新トレンドやノウハウをいち早く、かつ的確に教育事業へフィードバックしています。



■事業内容：

・教育事業（専門校、カルチャースクール、通信制高校、通信制大学）

・エンターテインメント事業（所属タレント：＝LOVE、≠ME、≒JOY）

・施設運営事業



■公式ホームページ: https://www.yoani.co.jp/