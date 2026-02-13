【新UIリリース】“終わりが見えない”矯正からの脱却｜Oh my teeth、治療の進捗がひと目でわかる新UIを提供開始

株式会社Oh my teeth

株式会社Oh my teeth(本社：東京都新宿区、代表取締役CEO 西野 誠、以下Oh my teeth)は、マウスピース矯正ブランド「Oh my teeth (オーマイティース)」のユーザー専用管理画面において、継続の習慣化をサポートする新UIをリリースいたしました。

本アップデートでは、「矯正進捗のパーセント表示」や「装着ログのカレンダー表示」など日々の治療状況を直感的に把握できる機能を新たに実装。“矯正の見える化”を通じてユーザーが自身の治療状況を把握しやすくし、自己管理を続けやすい体験設計を目指しています。

■ アップデートの背景

今回の新UIは「自分の治療がいまどの段階なのか知りたい」「これまでの装着記録を振り返りたい」といったユーザーの声を起点に開発されました。 Oh my teethは原則として矯正治療開始後の定期通院が不要※なマウスピース矯正ブランドです。自宅で治療を進められる利便性がある一方で、歯科医師と対面する機会が少ないためユーザー自身が進捗を把握し、モチベーションを維持できる仕組みが不可欠です。

しかし、従来のUIでは「直近1週間分のログしか確認できない」など長期的な達成感を感じにくい課題がありました。そこで開発チームは、ユーザーインタビューや行動データの分析を重ね、「矯正生活の見える化」と「達成感の強化」を軸にしたUIへと刷新いたしました。

※矯正開始後は原則通院不要。歯並びの状態によっては複数回の通院が必要

◼️ アップデート概要

1. 治療進捗のパーセント表示(可視化)

治療進捗のパーセント表示

現在のステップが全体の何％まで進んでいるかを数値とグラフで一目で確認できるようになりました。「あとどのくらいで終わるのか」が直感的にわかるため、ゴールに向けたモチベーション維持をサポートします。

2. 装着ログのカレンダー表示

装着ログのカレンダー表示

これまで直近1週間分のみだった装着ログを過去の全期間にわたりカレンダー形式で振り返ることが可能になりました。「最長連続装着記録」の更新を目指すなど、ゲーミフィケーション要素を取り入れることで毎日の装着を「義務」から「楽しみ」へと変え、習慣化を促進します。

3. 卒業証書デザインの刷新

卒業証書LINE画面

治療完了後に表示される「卒業証書」画面にこれまでの進捗データを統合しました。日々の積み重ねが可視化されることで「ここまで頑張ってきた」という自己効力感を高め、矯正完了の喜びをより深く感じられる体験へと進化させました。

■ Techチームの開発背景と想い

「もっと、ユーザーの頑張りに応えられるはず」

Oh my teethのTechチームは、以前から進捗確認機能のあり方に可能性を感じていました。 きっかけは「直近1週間の記録しか見られない」「これまでの努力を可視化したい」というユーザーの切実な声です。 私たちは単なる機能改善にとどまらず、治療全体を俯瞰し、モチベーションそのものをデザインする方向へと舵を切りました。

今回の機能はヒアリングからわずか3ヶ月でリリースを実現。 私たちの強みはユーザーの声をスピーディにプロダクトへ反映するアジャイルな開発体制です。 「技術的な難易度を、やらない理由にしない」 この信条のもと、私たちは「どうすればできるか」を出発点に議論を重ね、これからもユーザーが続けやすいプロダクトへと改善を積み重ねてまいります。

■ 開発担当：Oh my teeth Techチーム Yuta H. のコメント

Oh my teeth Techチーム Yuta H.

UI設計では誰もがひと目で「すごい」と感じるような派手な機能よりも、実際にユーザーが触れたときに感じる「使いやすさ」を何より重視しています。今回の開発を通しても、見た目を大きく変えなくても、文言や要素の配置を少し変えるだけでユーザーの操作性や体験価値が大きく向上することを実感しました。今後も目立つ機能だけでなくユーザーの本質的なペインを解消できる改善を重ねていくことで、プロダクト全体の進化につなげていきたいと考えています。

■ テクノロジーとユーザーファーストで『挫折しない』未来の歯科矯正体験を創造する

今回のUIアップデートはOh my teethが追求する「ユーザーファースト」な体験設計を具体化したものです。 ユーザーからは「ゴールまでの道のりが可視化されてモチベーションが上がる」といった声も届いており、挫折しがちな矯正生活の継続を支える重要な機能であると確信しています。 今後もOh my teethは予約から卒業後のケアに至るまでテクノロジーの力で歯科矯正のハードルを下げ、ユーザーと共に「未来の歯科体験」を創造してまいります。

■ マウスピース矯正「Oh my teeth」 について

マウスピース矯正「Oh my teeth」は、株式会社Oh my teethが運営する主力サービスです。

本サービスはOh my teeth導入クリニックに在籍する歯科医師による診断・治療を通じて提供されています。

「Oh my teeth」は、矯正治療中の通院を最小限に抑え、トータルフィー制やLINEによるサポートなどテクノロジーを活用した診療設計が特徴です。忙しいビジネスパーソンや子育て中の方、地方在住の方など、多様なライフスタイルを持つ方々にご利用いただいています。

関連：マウスピース矯正の値段は？目安がわかる簡単診断&経験者の声を紹介(https://www.oh-my-teeth.com/posts/mouthpiece-orthodontic-prices)

2019年のサービス開始以降、累計1万人以上が矯正治療を完了※するなど、多くの実績を積み重ねています。

※2019年12月1日～2025年5月26日の実際に矯正を完了された数の合計

▪️累計矯正卒業者は1万人以上

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000048884.html

▪️会社概要

会社名：株式会社Oh my teeth

代表者：代表取締役CEO 西野 誠

本社所在地：東京都新宿区築地町19-4 オーナーズビル神楽坂

設立日：2019年10月18日

資本金：5,902,100円

事業内容：マウスピース矯正ブランド「Oh my teeth」の企画・開発・運営

提携クリニック：表参道・新宿・有楽町・池袋・大阪心斎橋・大阪梅田・名古屋名駅・福岡博多・北海道札幌・広島・埼玉大宮(詳細はリンク(https://www.oh-my-teeth.com/locations/?tags=prrtimes_202601)をご確認ください)

