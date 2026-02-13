SFアドベンチャー『BatteryNote』コラボカフェ開催！　特別メニューやあのロボットからのお手紙も

株式会社room6

株式会社room6（本社：京都市左京区、代表取締役：木村征史、以下「room6」）は、SFアドベンチャー『BatteryNote』とイタリアンレストラン「おいらのイタリアン」（東京都目黒区下目黒、店長 ：上城ウエ(槇島ゆりあ)）のコラボカフェを実施することをお知らせいたします。

あのロボットたちと、今度はカフェで。

イラスト制作：くくＯ

インディーゲーム『BatteryNote（バッテリーノート）』の世界観をモチーフにした、期間限定のコラボカフェを開催します。本編で出会ったロボットたちと、今度は食事を通して再会できるコラボカフェです。提供されるのは、作中に登場するロボットたちの個性やモチーフを取り入れたフードやドリンクばかり。さらに、あのロボットからお手紙がもらえるかも？ ゲームをプレイした方は、キャラクターや物語とのつながりを感じながら、より深く楽しめる内容となっています。まだ遊んだことがない方やエンディングを見ていない方でもゲームの世界観やロボットたちとの出会いをお楽しみいただけます。

開催情報

開催期間

・第1期：2026年2月13日（金）～ 2月27日（金）

・第2期：2026年3月13日（金）～ 3月27日（金）

※第1期・第2期でフードメニュー内容が異なります。

開催場所

おいらのイタリアン 本店仙波

〒153-0064

東京都目黒区下目黒6丁目1-24 吉田ビル

アクセス

目黒駅よりバスで約5分

「目黒消防署」下車すぐ

ロボットたちの個性が詰まったメニュー

期間中にお楽しみいただけるのは、『BatteryNote』のために考案されたスペシャルなメニューです。どの料理も、ロボットたちの個性を反映したネーミングや見た目ばかり。まるでゲームの世界から飛び出してきたような一皿で、作品の世界観を味わっていただけます。記憶に残るお食事体験をぜひお楽しみください。

※上記に掲載しているのは前期メニュー（2026年2月13日(金)～ 2月27日(金)）となります。後期（2026年3月13日(金)～ 3月27日(金)）はフードと一部のドリンクが別のメニューとなります。

あのロボットからお手紙がもらえちゃう！？

あなたのお気に入りのロボットは誰ですか？ ご来店時に好きなキャラクターを選ぶことで、そのロボットからのメッセージを受け取れる「お手紙キャンペーン」を実施予定です。手紙に書いてあるのは、ここでしか読めない特別なメッセージ。カフェではたらくロボットたちが、来店者一人ひとりに向けて言葉を届けるような体験をお楽しみいただけます。

※配布内容・枚数・形式は実施状況により変更となる場合があります。

公式サイト（予約可）

コラボカフェの詳細情報・ご予約は、以下の特設ページをご確認ください。

https://game.72studio.tokyo/battery_note_cafe_2026/

『BatteryNote』について

『BatteryNote』は、ロボットを充電して対話するSFアドベンチャーゲームです。壊れかけのロボットたちを充電で目覚めさせ、会話をしながらひとときをともに過ごしましょう。ロボットたちの最期の瞬間、それはあなたの手にある充電スイッチに委ねられています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vfTHTTB7NHM ]

ゲーム情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45335/table/137_1_c4bd8bc9f8eff497b15f0995e51b8b39.jpg?v=202602131251 ]

72studioについて

本業の傍らで「本気の趣味」として人外キャラクターがたくさん登場するゲーム制作をしている個人クリエイター。

自身が子供のころに、人間たちと人外キャラクターが共存し、友情をはぐくむ娯楽作品に多くふれた経験から、大人になった現在「プレイヤーが、人外とふれあえる体験ができる世界をこの手で作りたい」という思いを抱きながらゲーム制作活動を続けている。

自分の中にあるこだわりを貫き通すため、シナリオ・プログラム・ビジュアル・サウンドなどすべてを一人で手がける。

同じくroom6がパブリッシングを担当する『DRINKRIME』も鋭意制作中。ほかにも『ハズカシメサイア』『オカエシシマスク』『Adventure of Keymen』など多数の作品を手がけています。

room6について

創業以来スマートフォンやNintendo Switch(TM)、Steam(R)向けのゲーム開発、移植、パブリッシュ事業をおこなっており、第24回文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞した『アンリアルライフ』をはじめとした、世界観に浸れるゲームを集めたレーベル「ヨカゼ」の運営もおこなっています。自社開発タイトル『ローグウィズデッド』が好評配信中。

公式サイト：https://www.room6.net/

公式X：https://x.com/room6_pr

開催店舗について

おいらのイタリアン 本店仙波

自家製昆布塩や生パスタなど、素材と手間にこだわる目黒通り沿いのイタリアン。

アクセス：

※予約・詳細は特設ページをご確認ください。

https://game.72studio.tokyo/battery_note_cafe_2026/

公式サイト：https://oiranoitalian.com/

公式X：https://x.com/oiranoitalian