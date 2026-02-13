「パンどろぼう展」新規展示＆新商品が続々登場！

「パンどろぼう展」が神戸会場からアップデート！

2024年8月に松屋銀座からスタートし、全国巡回しているパンどろぼう展に


新規展示が追加されることが決定いたしました！


今まで展示されていた、『パンどろぼう』、『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』、『パンどろぼうとなぞのフランスパン』、『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』、『パンどろぼうとほっかほっカー』に加え、


『パンどろぼうとりんごかめん』、『パンどろぼうとスイーツおうじ』の原画作品を展示いたします。


さらに！パンどろぼうの世界観が体感できるフォトスポットも追加予定です。


会場やチケット情報などの詳細は、各会場の公式サイトにてご確認ください。




神戸会場からの新商品をご紹介！

新規展示と合わせて、『パンどろぼうとスイーツおうじ』のアートを使用したダイカットタオルや、「パンどろぼう」シリーズ全7巻のアートを使用したループ付タオルなどが販売予定です。





(C)Keiko Shibata／KADOKAWA

※画像はイメージです。


※販売時期などは変更になる場合がございます。



アップデートしたパンどろぼう展をお見逃しなく！




神戸会場 開催概要

■会期


　2026年4月1日(水)～4月13日(月)



■会場


　大丸神戸店9階 大丸ミュージアム＜神戸＞



■時間


　10:00～18:30（19:00閉場）


　※最終日は16:30まで（17:00閉場）



■チケット(全て税込)


　【前売券】一般・大学生：1,100円


　　　　　 中・高校生：800円


　　　　　　小学生：400円



　【当日券】一般・大学生：1,300円


　　　　　　中・高校生：1,000円


　　　　　　小学生：500円


　※本展覧会は、お客様の混雑緩和・安全対策等のため、全日程「日時指定制」とさせていただきます。


　　ローソンチケット（Lコード：57085）



【注意事項】


　・日時指定券の販売はローソンチケットのみとなります。


　・未就学児は無料。ただし、保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。


　 （保護者1名につき未就学児2名まで。）


　・小学生以下のお客様は必ず保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。


　　同伴される保護者の方にも入場券が必要となります。


　・中高生のお客様は、会場で当日券をご購入の際に生徒手帳・学生証・身分証明書等をご持参ください。


　・「日時指定券」はローソンチケットでの販売残数がある場合に限り、会場でも当日券販売を行う場合がございます。（電話・メール等でのお問い合わせについてはお答えいたしかねますのでご遠慮ください。）


　・本展覧会は、大丸・松坂屋のクレジットカード会員様、大丸・松坂屋アプリ会員様のサファイアランク以上、大丸松坂屋友の会カード、ブライダルサークル会員証をお持ちの方のご優待、及び、株主ご優待、大丸松坂屋お得意様ゴールドカードご利用のお客様、障がい者手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）受給者証、デジタル障がい者手帳『ミライロID』などをお持ちのお客様のすべてのご優待を除外とさせていただきます。あらかじめご了承願います。


　・障がい者手帳（身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳）、小児慢性疾患手帳、


被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）受給者証、デジタル障がい者手帳『ミライロID』をお持ちの方も入場券の購入が必要となります。ただし、その介添えのための同伴者1名様まで無料でご入場いただけます。


　・本イベントの物販会場のご利用は、展覧会にご入場いただいたお客様に限らせていただきます。




長野会場 開催概要

■会期


　2026年4月18日(土)～5月17日(日)



■会場


　井上アイシティ21 3階 山形ウェルアップホール



■時間


　10:00～18:00（最終入場17:30）


　※営業日時は変更となる場合がございます。詳しくは井上アイシティ21 HPをご確認ください。



■チケット(全て税込)


　【前売券】一般(中学生以上)：1,300円


　　　　　　4歳～小学生：500円



　【日時指定　対象期間】


　　4月18日(土)、4月19日(日)、4月25日(土)、4月26日(日)、


　　4月29日(水)、5月2日(土)、5月3日(日)、5月4日(月)、5月5日(火)、


　　5月6日(水)、5月9日(土)、5月10日(日)、5月16日(土)、5月17日(日)



　【入場時間】


　　１.10:10／２.11:10／３.12:10／４.13:10／５.14:10／６.15:10／７.16:10／８.17:10


　


　【当日券】一般(中学生以上)：1,500円


　　　　　　4歳～小学生：600円



　【注意事項】


　　・4月18日(土)～5月17日(日)の期間の平日は、日時指定はございません。


　　　ただし、混雑状況により入場規制や時間指定の整理券配布を行う場合がございます。


　　・平日前売り券は平日のみご利用いただけます。


　　・当日券は会場にて販売いたします。ただし、日時指定券で完売の日時は当日券の販売はございません。


　　・3歳以下は入場無料です。


　　・未就学児は必ず保護者(18歳以上、要入場券)同伴での入場をお願いします。


　　・小中高生のお客様は、ご入場の際に生徒手帳・学生証・身分証明書等をご提示いただく場合がございます。


　　・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は無料でご入場いただけます。入場の際に手帳等をご提示ください。


　　・入場は入れ替え制ではございません。会場が混雑した場合、お客様の安全確保のため入場規制を行う場合がございます。


　　・チケットの変更、交換、払い戻しはお受けできません。


　　・チケットは換金・再発行はできません(盗難・紛失時含む)。


　　・転売目的でのチケットのご購入はご遠慮ください。


　　・物販コーナーのご利用にも入場券が必要です。


　　・展示・物販エリアへの再入場はできません。



■お問合せ


　長野朝日放送：026-223-3133(10：00～17：00　土日祝除く)


　井上アイシティ21(代表)：0263-98-4521(10：00～19：00)




パンどろぼう展とは

2024年8月に松屋銀座からスタートし、全国巡回しているパンどろぼう展。本展では『パンどろぼう』、『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』、『パンどろぼうとなぞのフランスパン』、『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』、『パンどろぼうとほっかほっカー』、『パンどろぼうとりんごかめん』、『パンどろぼうとスイーツおうじ』の原画作品をはじめ、キャラクターデザインやラフスケッチを展示するほか、パンどろぼうの世界観が体感できるフォトスポットも多数展開。パンどろぼうの、おちゃめでシュールな面白さがいっぱい詰まった展示空間を、お楽しみいただけます。物販コーナーでは、描き下ろし作品を使った記念グッズも多数販売いたします。



■公式サイトURL


　https://www.pandorobou-ten.com



■公式Xアカウント


　@pandorobou_ten




パンどろぼうとは

まちのパンやから　サササッと　とびだす　ひとつのかげ。


パンが　パンをかついで　にげていきます。


「おれは　パンどろぼう。おいしいパンを　さがしもとめる　おおどろぼうさ」



パンに包まれた、その正体とは――！?


お茶目で憎めないパンどろぼうが、今日も事件をまきおこす！



・公式サイト：https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/


・公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobou/


・公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobou_news/


・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pandorobo_info/


・公式ファンクラブ：https://pandorobo-club.com


・公式オンラインショップ：https://shop.pandorobo-club.com



■柴田ケイコ


　高知県生まれ。 絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、


「しろくま」シリーズ（PHP 研究所）、 「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。