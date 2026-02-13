過去最大規模！全新作コント！全11都市での開催決定 第6回コットン単独ライブ「hommage」
2026年4月から6月にかけて、第6回コットン単独ライブ「hommage」を全11都市にて開催することが決定しました。
4月4日(土)の東京公演(ニッショーホール)を皮切りに、愛知・広島・石川・福岡・静岡・宮城・新潟・北海道・大阪・宮崎と全国を周り、6月28日(日)の東京公演(有楽町よみうりホール)でツアーを締めくくります。
過去最大規模となる今回のライブでは、披露するコントはすべて新作です。コットンワールドを存分にお楽しみください。
2月14日(土)よりファンクラブ「コットン100％」にてチケットの先行受付を開始します。
また、石川・福岡・新潟・北海道においては単独ライブ終演後にトークライブも実施します。
本人コメント
【西村】
今年は全国11都市でやります！きょんさんの子供のミルク代を稼がなきゃいけないので各都市のみなさん責任持って観に来てください！みんなで育てましょう！
【きょん】
今年も単独の時期がやってきましたよ！早めに情報出ししてるので予定組んどいてください！
単独がてらにプチ旅行もおすすめです！僕だったらそうします！来てくれないとやばいねぇ～。
「hommage」公演情報
▼公演スケジュール
●東京：ニッショーホール
日時：4月4日(土)
17:00開場/18:00開演
●愛知(名古屋)：中日ホール
日時：4月11日(土)
１.14:15開場/15:00開演 ２.17:45開場/18:30開演
●広島：JMSアステールプラザ大ホール
日時：4月18日(土)
16:00開場/17:00開演
●石川：石川県文教会館ホール
日時：4月25日(土)
15:15開場/16:00開演
※トークライブ 18:00開場/18:30開演
●福岡：福岡県立ももち文化センター
日時：5月9日(土)
15:00開場/16:00開演
※トークライブ 18:00開場/18:30開演
●静岡：浜松市福祉交流センター
日時：5月16日(土)
17:45開場/18:30開演
●仙台：電力ホール
日時：5月23日(土)
16:00開場/17:00開演
●新潟：新潟市民プラザホール
日時：5月30日(土)
15:15開場/16:00開演
※トークライブ 18:00開場/18:30開演
●北海道：共済ホール
日時：6月6日(土)
15:15開場/16:00開演
※トークライブ 18:00開場/18:30開演
●大阪：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
日時：6月13日(土)
１.14:15開場/15:00開演 ２.17:45開場/18:30開演
●宮崎：オルブライトホール
日時：6月19日(金)
18:15開場/19:00開演
●東京：有楽町よみうりホール
日時：6月28日(日)
１.14:15開場/15:00開演 ２.17:45開場/18:30開演
▼チケット情報
●料金：前売 5,000円(税込)／当日 5,500円(税込)
●販売スケジュール
＜ファンクラブ「コットン100％」先行＞
受付期間：2月14日(土)11:00～2月17日(火)11:00
※仙台公演のみ2月17日(火)11:00～ファンクラブ先行
＜FANYチケット先行＞
受付期間：2月21日(土)11:00～2月24日(火)11:00
＜一般発売＞
3月4日(水)10:00～
●チケットURL：https://r.ticket.fany.lol/cotton-tandoku2026