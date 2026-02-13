三井住友銀行×ｋｈｂ東日本放送×東北大学「東北発ベンチャー企業による座談会」を開催します

株式会社東日本放送

株式会社東日本放送(本社：仙台市太白区)は、２０２６年３月８日（日）に株式会社三井住友銀行（以下、三井住友銀行）、国立大学法人東北大学（以下、東北大学）とともに、「東北発ベンチャー企業による座談会～企業の発展を通じた東北の活性化～」を開催いたします。

本イベントでは東北生まれのベンチャー企業３社が登壇し、それぞれの取り組みやストーリーを紹介します。あわせて、東北大学のスタートアップ創出支援についても取り上げ、起業を目指す方や学生などが「東北のポテンシャル」「東北で挑戦することの意義」を感じられる機会を提供します。

東北で生まれる革新の最前線に触れ、ともに未来を考える場としてぜひご参加ください。

■登壇するベンチャー企業

座談会には、斬新な発想と行動力で新たな価値を生み出し、地域の活性化に挑む３社が登壇します。

１.「アイラト株式会社」

ＡＩ技術を活用してがんの放射線治療の質と効率を向上を目指す

２. 「ａｐｐｃｙｃｌｅ株式会社」

りんごジュースの残渣を使って合成皮革を開発・販売

３.「株式会社ＧＥＮＯＤＡＳ」

海外流出する農林水産物の品種を独自のＤＮＡ分析技術で保護

■開催概要

・ 日 時 ：２０２６年３月８日（日）１３:００～１４:３０（開場１２:３０）

・ 会 場 ：ｋｈｂ東日本放送本社１Ｆ「ぐりりホール」（仙台市太白区あすと長町1-３-１５）

・ 主 催 ：三井住友銀行／ｋｈｂ東日本放送／東北大学

・ 後 援 ：仙台市

・ 参加費 ：無料 ＜事前申込制・定員５０名（予定）＞ ※定員に達し次第受付終了

・ 公式ＨＰ：https://www.khb-tv.co.jp/event/venture202603/

・ お申込み：https://forms.office.com/r/ER61hZJA3k ※３月７日（土）正午しめきり