書き下ろし小説とドラマCDを楽しめる「『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』102期活動記録　~Ties of Triangle~」

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』より、スマートフォンアプリ『Link！Like！ラブライブ！』のメインシナリオを手掛ける、みかみてれん氏による書き下ろし小説と、川岸殴魚氏脚本のドラマCDをセットにした「『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』102期活動記録 ~Ties of Triangle~」（3,960円／税込）を発売します。

バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STORE他にて、2026年2月13日（金）12時（正午）より予約受付開始、予約受付締切は2026年3月9日（月）23時59分まで、お届けは2026年5月1日（金）を予定しています。

●A-on STORE：（https://a-onstore.jp/title/8061/）

●A-on STORE（プレミアムバンダイ内）：（https://p-bandai.jp/a-onstore/）

(C)プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

■「『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』102期活動記録 ~Ties of Triangle~」

商品特徴

本商品は、スマートフォン向けアプリ『Link！Like！ラブライブ！』のメインシナリオを手掛ける、みかみてれん氏による書き下ろし小説を収録した書籍（四六判型／本文224P予定）と、川岸殴魚氏脚本のドラマCDをセットにして、三方背BOXに収納しています。ドラマCDは、104期竜胆祭で営業していたという102期生によるどうぶつ喫茶の秘話が105期生のセラス 柳田 リリエンフェルトの口から語られる「ひみつのどうぶつ喫茶」を収録しています。書籍を収納する三方背BOXの表紙イラストは千種みのり氏による本書籍のための描き下ろしです。

また、店舗特典として、A-on STOREではA4クリアポスター（三方背BOXイラスト使用）、A-on STORE（プレミアムバンダイ内）ではインスタントフォト風カード3枚セット（三方背BOXイラスト使用）、ゲーマーズではポストカード（102ND LEGENDARY COLLECTION -Shades of Stars-イラスト使用）が付属します。

＜小説「102期活動記録 ~Ties of Triangle~」あらすじ＞

撫子祭でのライブの大成功により、飛ぶ鳥を落とす勢いの102期蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ。

だが、ラブライブ！大会に臨む心構えをめぐって藤島 慈と乙宗 梢のぶつかり合いが再発！ ソロで出て、梢を蹴散らしてやると息巻く慈に対し、部長の大賀美沙知はーー「あたしとデートしようじゃないか！」「はあ!?」

さらには、夏休み迎えた慈と夕霧綴理の前に最強の敵「宿題」が立ちはだかる！ 終わるまでは練習も配信も禁止と通告され、絶望の中、必死に取り組む二人だったが、実家に帰ったはずの梢が突然音信不通になり……!?︎

■『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』について

「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」は、2023年5月20日正式リリースされたスマートフォン向けアプリ『Link！Like！ラブライブ！』をメインに、メンバーおよびキャストによる動画配信、雑誌展開、楽曲CDのリリース、ライブイベントなど、オールメディアで展開中のバーチャルスクールアイドルです。金沢の私立蓮ノ空女学院を舞台とし、入学や卒業といったメンバーの高校生活がリアルタイムと同じ時間で進行していきます。完全新作3Dアニメーション映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が2026 年5月8日（金）に全国の劇場にて公開予定です。

■「『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』102期活動記録 ~Ties of Triangle~」商品概要

受注期間 ：2026年2月13日（金）12時（正午）～ 2026年3月9日（月）23時59分

価格 ：3,960円（税込）／3,600円（税抜）

発売日 ︓2026年5月1日（金）

仕様 ：●冊子（四六判型／本文224P予定／

原作：矢立 肇 原案：公野櫻子 著者：みかみてれん）

●三方背BOX入り（イラスト：千種みのり）

●ドラマCD（CD1枚）

脚本：川岸殴魚

出演：日野下花帆（CV：楡井希実）、村野さやか（CV:野中ここな）

乙宗 梢（CV:花宮初奈）、夕霧綴理（CV：佐々木琴子）

大沢瑠璃乃（CV: 菅 叶和）、藤島 慈（CV:月音こな）

百生吟子（CV: 櫻井陽菜）、徒町小鈴（CV：葉山風花）

安養寺姫芽（CV:来栖りん）、セラス 柳田 リリエンフェルト（CV:三宅美羽）

桂城 泉（CV:進藤あまね）

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

販売サイト ︓●A-on STORE https://a-onstore.jp/title/8061/

※店舗特典：A4クリアポスター（三方背BOXイラスト使用）

●A-on STORE（プレミアムバンダイ内） https://p-bandai.jp/a-onstore/

※店舗特典：インスタントフォト風カード3枚セット（三方背BOXイラスト使用）

●ゲーマーズオンラインショップ https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10869755/

※店舗特典：ポストカード

（102ND LEGENDARY COLLECTION -Shades of Stars-イラスト使用）

●アニメイト https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3397530/

●PremiumStore.jp https://premiumstore.jp/item_Detail.php?@DB_ID@=7662

●Amazon.co.jp https://www.amazon.co.jp/ref=nav_logo

●Anime Store.JP https://anime-store.jp/products/4934569049841

●Getchu.com（げっちゅ屋) https://www.getchu.com/soft.phtml?id=1360468

●Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)

https://joshinweb.jp/dp/4934569049841.html

●赤い熊さん https://onlineshop.akaikumasan.jp/products/4934569049841

●あみあみ https://slist.amiami.jp/

●キャラアニ.com https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B26200376

●セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=hasubook2026&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=hasubook2026&searchKeywordFlg=1)

●ビックカメラ https://www.biccamera.com/bc/main/

●メロンブックス

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3486218

●ヨドバシカメラ https://www.yodobashi.com/

他多数

■関連サイト・SNS

◎『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』公式サイト：

https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/

◎『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』公式X：https://x.com/hasunosora_SIC

◎バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイト「A-on STORE」：https://a-onstore.jp/

◎バンダイナムコフィルムワークス作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/