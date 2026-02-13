子供服リユースショップECOLIFE COCOがイオンタウンおゆみ野に2026年2月20日オープン

株式会社AVANCE

株式会社AVANCE（本社：東京都豊島区、代表取締役：葛西 佳織）は子供服リユースショップECOLIFE COCO（エコライフココ）「イオンタウンおゆみ野店」を2026年2月20日（金）にオープンすることが決定いたしました。

オープニング記念イベント開催

子供服リユースショップECOLIFE COCO（エコライフココ）「イオンタウンおゆみ野店」のオープンを記念し、オープニングイベントを開催いたします。

オープニング期間中は、店内全商品20％OFF、買取査定額20％UPを実施。さらに、お子さまに人気のアンパンマンくじを開催するほか、USヴィンテージキッズ古着も数量限定で販売予定です。お子さまもママもおトクがいっぱいのイベントをぜひお楽しみください。

【イベント開催期間】

2026年2月20日（金）開店～2026年3月1日（日）閉店

■アンパンマングッズのくじ詳細

1,000円（税抜）以上ご購入の方、先着80名様限定でアンパンマングッズが当たる大抽選会を開催いたします。

※数に限りがございますのであらかじめご了承ください。

■店舗情報

〒266-0033

千葉県千葉市緑区おゆみ野南５丁目37－１

営業時間：10:00～21:00（買取受付：10:00～19:00）

■株式会社AVANCEとは

「ママに優しく地球に優しく！！」をスローガンにECOLIFE COCO（エコライフココ）はこども服・雑貨・育児用品専門のリユースショップです。着られなくなったこども服や使わなくなったこども用品を店頭にて買取、販売をおこなっております。ブランド、ノンブランド一切問わず、店頭にて買取を実施し必要な方に安価でご提供しています。ママにも地球にも優しい「こども向け」のリユースショップです。

フランチャイズオーナー募集中！

ECOLIFE COCO（エコライフココ）ではフランチャイズオーナーを募集中です。現在、子供用品専門のリユースショップで積極的に全国出店を進めている企業があまりなく競争相手が圧倒的に少ない業態です。在庫リスクが少ない簡潔明瞭なシステムで、高粗利益かつ安定した経営をサポートいたします。ご興味をお持ちの方は是非一度お問い合わせください。ECOLIFE COCOと共に全てのママが自然と笑顔になれるお店にチャレンジしませんか？

https://ecolife-coco.com/fc/