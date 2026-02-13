Wangxu Technology Co., Ltd.

RecCloud、次世代AI動画生成モデル「Seedance 2.0」への即日対応を発表 - 世界公開初日からシームレスな利用が可能に

プラットフォーム側の準備は万全。クリエイターは待機時間なしで最新のマルチモーダルAI機能をRecCloud上で体験可能。

AI動画・音声処理サービスを提供するプラットフォームである「RecCloud」は、2月24日に予定されている次世代マルチモーダルAI動画生成モデル「Seedance 2.0」の世界公開に合わせ、同モデルへのフルサポートを同日に即時開始することを発表いたしました。

これにより、ユーザーは簡単なテキストプロンプト（指示文）や参考画像のアップロードから、高品質で独創的な動画コンテンツを生成できるようになります。本機能は、専門的な知識や複雑な編集ソフトを一切必要とせず、アイデアを閃いたとたんに映像化する最短ルートを提供します。

■ 本リリースの詳細情報（専用ページ）：

https://reccloud.com/jp/seedance-ai-video-generator(https://reccloud.com/jp/seedance-ai-video-generator)

■ クリエイター待望の「Day 1」アクセスを実現

Seedance 2.0は、動画生成AIの常識を覆す「動きのリアリズム向上」「シーンの一貫性の劇的な改善」「高度なマルチモーダル参照処理」を実現すると期待されています。 高品質でシネマティックなAI動画への需要が急増する中、クリエイターにとって「最新技術へ即座にアクセスできる環境」は不可欠です。

RecCloudがいち早く対応することで、ユーザーはSNS投稿、教育コンテンツ、マーケティング動画、物語制作において、世界で最も早くプロフェッショナル品質のAI動画を制作することが可能になります。

■ 簡単3ステップで実現する高品質動画生成

「Seedance 2.0」の最大の特長は、その驚くべき簡単さにあります。動画編集の経験が全くないユーザーでも、以下の3ステップで本格的な動画を制作可能です。

1. モード選択：ウェブページを開き、「テキストから動画へ（長編）」、「テキストから動画へ」、「画像から動画へ」タブから使用したいものをクリックします。

2. プロンプト入力・画像アップロード: 作りたい動画の内容（例：「桜が舞い散る城下町を、夕日が照らすタイムラプス動画」）を日本語で入力します。または、動画化したい画像をアップロードします。

3. 生成開始: 「動画を生成」ボタンをクリックするだけで、AIが数分で動画を完成させます。

■ RecCloudが実装予定のSeedance 2.0の特徴

l マルチモーダル動画生成： テキスト、画像、音声、動画を組み合わせ、一貫性のあるAI動画シーケンスを生成

l 視覚的一貫性とキャラクターの継続性： 複数のシーンやカットにわたってキャラクターや品質を維持

l ダイナミックなカメラ制御： シネマティックなカメラワークや視点調整を自由自在にコントロール

l プロフェッショナル・アウトプット： 広告キャンペーンや教育現場でそのまま使える高品質な動画出力

■ 主な対象ユーザーと活用シーン

l SNSコンテンツクリエイター: Instagram ReelsやTikTok、YouTube Shorts向けの、毎日必要となる目を引く動画素材を、コストと時間をかけずに大量生産。

l マーケティング担当者: 商品紹介、キャンペーン告知、ブランドストーリーを伝えるプロモーション動画の迅速な制作。

l 教育者・講師: 教材用の解説動画や、抽象的な概念を視覚化した補助教材の作成。

l 個人の趣味・創作活動: 小説のワンシーンや、頭の中のイメージを映像として形に残したい全ての方。

■ 技術的な万全の備え

RecCloudのエンジニアリングチームは、Seedance 2.0のリリースに先立ち、完全な互換性テストとワークフローの検証を完了しています。 2月24日のモデル公開後、ユーザーは以下のメリットを享受できます：

l RecCloudのインターフェースからSeedance 2.0へ直接アクセス

l 既存のプロジェクトを中断することなく継続利用

l 最新のマルチモーダル機能を活用した即時の動画生成

この迅速な対応は、世界中のクリエイターや制作チームを支援するというRecCloudの強いコミットメントを象徴するものです。

■ サービス提供開始日

Seedance 2.0のサポートは、2026年2月24日の世界公開直後より、RecCloud上で全面的に有効化されます。 最新のAI動画生成をいち早く体験したい方は、以下のプレビューページをご覧ください。

https://reccloud.com/jp/seedance-ai-video-generator(https://reccloud.com/jp/seedance-ai-video-generator)

■ RecCloudとは

RecCloudは、音声・動画ファイルの文字起こし、字幕生成、翻訳、動画要約、音声抽出など、動画関連作業をAIで効率化するクラウドプラットフォームです。

l 高精度AI文字起こし

l 字幕自動生成（多言語）

l 動画・音声翻訳（70言語以上）

l 動画・音声要約／会議ノート

l リアルタイム文字起こし（アプリ版）

l テキスト読み上げ

l AI動画生成

l Web／iOS／Androidに対応

個人クリエイターから企業ユーザーまで幅広く利用されています。

l 公式サイト：https://reccloud.com/jp(https://reccloud.com/jp)

l iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/reccloud/id6476857948(https://apps.apple.com/jp/app/reccloud/id6476857948)

l Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wangxutech.reccloud&hl=ja&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wangxutech.reccloud&hl=ja&pli=1)

