株式会社Cygames、コンビニエンスストアをコンセプトにしたCygamesのグッズショップ「CyConveni」をオープン
ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下サイゲームス、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、サイゲームス作品のグッズを販売する実店舗「CyConveni（以下サイコンビニ）」を東京・池袋にオープンします。
■「サイコンビニ」とは
「最高のコンテンツがあるコンビニ」をコンセプトとして、サイゲームスの各タイトル関連グッズを日用品のように気軽にお買い求めいただける店舗です。店内はコンビニさながらの内装を施し、ドリンク缶を模したアクリルスタンドやコンビニの定番アイテムであるビニール傘のほか、様々なサイコンビニ限定アイテムをご用意。商品ラインナップの拡充も積極的に行っていきます。
コンビニらしく身近で毎日気軽にお立ち寄りいただき、サイゲームスのコンテンツをグッズという形でお楽しみいただける店舗づくりを目指してまいります。
サイコンビニ公式サイト：https://cyconveni.com/
サイコンビニ公式Xアカウント：https://x.com/CyConveni
【商品ラインナップ例】
アクリルスタンド（ドリンク缶）
ビニール傘
アクリルスタンド（ブリスターパック）
ミネラルウォーター
■CyConveni（サイコンビニ）WACCA池袋店
2026年2月27日（金）、WACCA池袋にサイコンビニの1号店をオープンします。
オープン記念として、お会計金額3,000円（税込）ごとにノベルティを1点（※）進呈します。
ノベルティ（ランダム ダイカットステッカー）
なお、2月27日（金）から3月8日（日）の入場については、混雑緩和のため事前抽選制となります。事前抽選の詳細についてはCyConveni公式Xアカウントをご確認ください。
※全11種類の中からランダムで1種類を進呈します。ノベルティは無くなり次第終了となります。
【店舗概要】
店舗名：CyConveni（サイコンビニ）WACCA池袋店
住所：東京都豊島区東池袋1-8-1（1階）
オープン日時：2026年2月27日（金）11:00
営業時間：11:00～20:00
運営：株式会社アニメイト