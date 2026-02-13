ABEMAオリジナル“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』2026年2月19日（木）夜11時より、全3話の特別番組として放送決定！番組MCには、小島瑠璃子&平成ノブシコブシ・吉村が就任

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』を2026年2月19日（木）夜11時より、特別番組として3週連続で放送することを決定いたしました。なお、本番組のMCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇の2名が務めます。

このたび2月19日（木）夜11時より放送する『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”です。

第1回の“資産を全部売る”ゲストには、ゆきぽよが登場。彼女が本気で叶えたい夢のため、ブランド物のバックや洋服など本人が保有する資産の中から“今売れるもの”をすべて手放す決断をします。ゆきぽよは自分の資産を売るときに、はたして何を思うのか、人生の再スタートの瞬間を3週にわたってお届けいたします。

また、かつて「六本木～GIROPPON～」で一世風靡した鼠先輩や、元モーニング娘。の加護亜依、マジシャンでお笑いタレントのマギー審司らの、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」も放送。もしその額を手にしたら、新たに何をしていきたいのかを深掘っていき、最後にはその誇示する資産を売るのか、はたまた売らないのかを考え、人生を見つめ直します。

番組MCを務めるのは、2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、本番組が芸能界復帰後初の番組MCとなる小島瑠璃子と、平成ノブシコブシの吉村崇。自身も個人事務所設立や、お茶の新事業展開など、人生を再スタートさせている小島は、収録を終えて「オファーを受けた時は率直に嬉しかったです。やるからには良い番組にしたいという思いが強く、スタッフの方々と密にコミュニケーションを重ねて準備しました」と意気込みを語り、「私自身も一人の経営者として、次のチャレンジを考えている人にとって非常に参考になる、生々しいリアリティのある番組になったと感じています」と番組の見どころを話しました。そして一緒にMCを務める吉村については「番組の撮れ高や、ゲストの皆さんが傷つかないためのフォロー、その土台を吉村さんが作ってくださるからこそ、私は入りたいところに入ることができました」と絶大な安心感を抱いていることを明かし、そんな小島について吉村は「さすがでしたね、知識がすごい！いろんな経験を経て、様々な知識を吸収して、確実にパワーアップして戻ってきたなと感じました」とコメントを寄せています。

誰にでも起こりうる人生の転落と再起を、涙と葛藤、そして希望と共に描いていく“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』は、2月19日（木）夜11時より「ABEMA」にて放送開始です。ぜひご覧ください。

■小島瑠璃子 コメント

オファーを受けた時は率直に嬉しかったです。やるからには良い番組にしたいという思いが強く、スタッフの方々と密にコミュニケーションを重ねて準備しました。日本ではお金の話をオープンにしない美徳もありますが、番組ではゲストの方々がご自身の状況やお金のことを驚くほど明け透けにお話ししてくださっています。特に初回ゲストのゆきぽよちゃんは、世間のイメージとは違う、彼女が直面した驚くような真実も語ってくれています。私自身も一人の経営者として、次のチャレンジを考えている人にとって非常に参考になる、生々しいリアリティのある番組になったと感じています。そして一緒にMCを務める吉村さんは、どんな現場でも番組を成立させてくださる絶大な安心感があります。番組の撮れ高や、ゲストの皆さんが傷つかないためのフォロー、その土台を吉村さんが作ってくださるからこそ、私は思い切り入りたいところに入ることができました。ぜひご覧ください！

■ 吉村崇（平成ノブシコブシ）コメント

この番組は、単なる下世話なお金の話をしていくのかなと思いきや、全く違いましたね。お金の生み方、作り方の新しいジャンルを見せつけられました。海外では一般的でも、日本では眠ったまま動いていない業界や流通がまだまだある。そこを刺激して動かしていく面白さは、まさにチャンス。目からウロコの連続だったので是非ご覧いただきたいです。一緒にMCを担当するこじるり（小島瑠璃子）はさすがでしたね、知識がすごい！いろんな経験を経て、様々な知識を吸収して、確実にパワーアップして戻ってきたなと感じました。トークのキレは相変わらずですし、頼もしかったです。

■「ABEMA」オリジナル特別番組『資産、全部売ってみた』（全3話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2051

PR映像：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p501

＜初回放送＞

チャンネル：「ABEMA SPECIAL」チャンネル

放送日時：2026年2月19日（木）夜11時～

放送URL： https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DuWFvE1HKwPjTd

