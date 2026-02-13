【シェラトングランドホテル広島】「15周年 開業記念フェア」開催

マリオット・インターナショナル

ブッフェレストラン「ブリッジ」2月16日～開催「15周年 開業記念フェア」

シェラトングランドホテル広島（所在地：広島市東区若草町／総支配人：山本 博之）では、3月28日のホテル開業15周年を記念し、ロビー階（L）ブッフェレストラン「ブリッジ」にて「15周年開業記念フェア」を2026年2月16日（月）～3月31日（火）まで開催いたします。

日頃のご愛顧への感謝を込め、祝宴にふさわしい特別メニューをはじめ、ブリッジの人気料理やシェフおすすめの季節メニューなど、前菜からデザートまで幅広いラインアップをご用意いたします。ブリッジ看板メニューのアメリカンステーキをはじめ、前菜からデザートまで、ランチは約60種類、ディナーは70種類以上の料理が並びます。

ご家族やご友人とともに、開業15周年の節目にふさわしい、シェラトングランドホテル広島ならではの上質なブッフェタイムを、ゆったりとお楽しみください。

■ 15周年を祝う、スペシャルメニュー

骨付きリブロースを豪快に焼き上げ、迫力と香りをそのままにお届けします。

ジューシーな肉の旨みと、タイムの爽やかな香りが食欲をそそる、15周年にふさわしい一皿。

シェフが目の前で切り分ける演出もお楽しみください。

・スパークリングワインをフリーフローで

ドリンクコーナーにて、スパークリングワインをご自由にお楽しみいただけます。

お食事に合わせて、乾杯の一杯から食後まで、華やかなひとときを演出します。

※ノンアルコールスパークリングもご用意しております。

・アラカルトで希少なワインをご用意

開業15周年を記念し、通常のブッフェドリンクとは別に、特別なワインをアラカルトにてご用意いたします。お料理とともに、ゆったりと味わう上質な一杯をお楽しみください。

赤ワイン：ジョエル ゴッド815 カベルネ・ソーヴィニヨン

白ワイン：テヌータ デッレ テッレ ネーレ エトナ ビアンコ

各 \2,500

■ 月替わりで楽しむ、季節のおすすめメニュー

15周年 開業記念フェアでは、季節の食材を取り入れたシェフおすすめメニューを月替わりでご用意。旬ならではの味わいを、ブッフェスタイルで心ゆくまでお楽しみいただけます。

＜シェフおすすめメニュー＞

・2月：広島県産牡蠣とシラウオのアヒージョ、トリュフとキノコのポークステーキサラダ

・3月：桜鯛と桜エビのガーリックトマトソース、蟹と菜の花の冷製パスタ

このほか、冷製・温製メニューともに豊富なラインアップをご用意。前菜からメインまで、幅広いジャンルのお料理がブッフェ台を彩ります。

＜メニュー例＞

・カツオと帆立貝のサラダ

・グリーンピースのポタージュ

・キャベツとタケノコのコーンビーフサラダ

・低温ポークのフキノトウの味噌風味

・菜の花と合鴨サラダオレンジ風味

・タコと水菜のコチュジャン風味

・ワサビの効いた牛肉サラダ

・サーモンのカルパッチョスイートディルマスタード

・チキンとナッツのピリ辛

・鰆の海藻蒸し

・ポークシチュービーンズ

・鱈とジャガイモのブランダード

・チーズダッカルビ

・舌平目のクリームソース

・シャリアピンポーク

・牛肉と手羽元の赤ワイン煮込み など

■ スイーツコーナーも充実

食後のひとときを彩るスイーツも、豊富に取り揃えております。

ベリーバニラダックワーズ

・ベリーバニラダックワーズ

平飼い卵を使用した、ホテルペストリーならではのスイーツ。

ベリーの酸味とバニラの香りが広がる、やさしい味わいのデザートです。

■SDGsに配慮した、「平飼い卵」を使ったシェラトンならではのスイーツ

シェラトングランドホテル広島では、すべてのスイーツにケージフリーで育った鶏の「平飼い卵」を使用しています。

動物福祉や持続可能な食のあり方に配慮しながらも、美味しさと品質を妥協しない、ホテルならではのサステナブルなスイーツ体験をご提供いたします。

※食材の仕入れ状況によりメニューが変更になる場合がございます。

■ 桜とともに楽しむ春のひととき

3月1日（日）～4月5日（日）頃まで、館内各レストランにて桜をお楽しみいただけます。

また、桜を使用した季節限定メニューも登場。

桜咲くシェラトングランドホテル広島で、春の訪れとともに特別なひとときをお過ごしください。

※開花状況により期間は変更となる場合がございます。

■【シェラトングランドホテル広島】「15周年 開業記念フェア」

場所：ロビー階(L) ブッフェレストラン「ブリッジ」

期間：2026年2月16日（月）～3月31日（火）

時間：

ランチブッフェ / 11:00～14:30

ディナーブッフェ /17:30～22:00

料金：

・ランチブッフェ

平日（月～金） / 大人 \5,100、シニア（65歳以上）\4,600、子供（4～12歳）\2,550

土日祝日 / 大人 \6,100、シニア（65歳以上）\5,600、子供（4～12歳）\3,050

幼児（3歳以下）は無料

・ディナーブッフェ

平日（月～金） / 大人 \5,600、シニア（65歳以上）\4,700、子供（4～12歳）\2,800

土日祝日 / 大人 \6,700、シニア（65歳以上）\5,700、子供（4～12歳）\3,400

幼児（3歳以下）は無料

※土日祝日のランチは90分となります。

※料金には消費税・サービス料（10％）が含まれています。

ご予約・お問い合わせ：082-262-7173（レストラン予約）

https://www.tablecheck.com/shops/sheratonhiroshima-bridges/reserve

