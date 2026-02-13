日本ミスコンテスト協会、公式コンテストヒール『KAGURA』を発売開始
『ミス・ユニバーシティ2025』グランプリの飯田樺楽が開発に参加
2月16日発売開始
日本ミスコンテスト協会は、ミスコンテスト・ミセスコンテスト出場者のために設計した公式コンテストヒール『KAGURA（カグラ）』を開発し、公式サイトにて販売を開始いたしました。価格は税込33,000円。さらに、ミスコンテスト経験者および挑戦予定者には特別価格として1万円引きの税込22,000円で提供いたします。
■開発背景
これまで多くの出場者は、海外ブランドのコンテストヒールを個人輸入に頼っており、価格の高さやサイズ選び、到着までの時間などが大きな負担となっていました。国内の大会事情や日本人女性の足型、ウォーキング環境に合わせた「ミスコンテストで日本人が戦える一足」をつくりたい――その想いから、本プロジェクトがスタートしました
■トップクラスの現場知見を反映
素材や設計の検討には、『ミス・ユニバーシティ2025』グランプリの飯田樺楽をはじめ、実際に舞台を経験してきた出場者の声を反映。長時間のリハーサル、ステージ上でのターン、強い照明の中での見え方など、実戦で求められる要素を徹底的に洗い出し、安定感・美しいシルエット・疲れにくさの両立を目指しました。
■『KAGURA』の特長
・日本人の足に合わせた設計による高いフィット感
・舞台上での立ち姿を最大限に引き立てるヒールライン
・長時間の使用を想定したクッション性
・どのドレスにも合わせやすい上品で洗練されたデザイン
歩いた瞬間に姿勢が整い、自信が引き出される。そんな“舞台で選ばれるためのヒール”として仕上がっています。
■価格について
海外からの取り寄せでは4万円以上になることも珍しくなかったコンテストヒールを、より多くの挑戦者に届けるため、日本ミスコンテスト協会は流通構造を見直し、国内開発によって手に取りやすい価格を実現しました。
通常価格：税込33,000円
特別価格：税込22,000円（ミスコンテスト経験者・挑戦者）
■今後の展開
日本ミスコンテスト協会は、ヒールにとどまらず、ウォーキングやステージパフォーマンスを支える公式アイテムの開発を通じて、挑戦する女性を総合的にサポートしてまいります。
一歩が変われば、未来が変わる。
『KAGURA』は、夢の舞台へ向かうすべての女性の足元を支える存在であり続けます。
【商品概要】
商品名：KAGURA
販売開始：公式サイトにて販売中
価格：税込33,000円（対象者は税込22,000円）
【本件に関するお問い合わせ先】
日本ミスコンテスト協会
公式サイトよりお問い合わせください。
注文は公式ラインから>＞ https://lin.ee/IedTF7w 個人、団体受け付けております
『ミス・ユニバーシティ2025』グランプリの飯田樺楽よりコメント
今回、ヒール製作に携わらせていただきました。
コンテスタント目線を大切にしながら、見た目の美しさだけでなく、長時間でも安心して履ける機能性との両立を意識しました。
ステージに立つ女性が自信を持って一歩を踏み出せる、そんな一足になることを願っています。
本件に関するお問い合わせ先
企業名：ベストオブミスグループ
担当者名：下川祐依
TEL：0332081611
E-Mail：mujshimokawa@gmail.com
https://miss-japan.net/other/kagura