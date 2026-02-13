ROLEUPグループ、海外会計事務所ネットワーク「Prime Global」加盟のお知らせ

株式会社ROLEUP

株式会社 ROLEUP（本社：東京都千代田区丸の内２丁目４ー１丸の内ビルディング２８階、代表取締役社長：渡邉達也、以下「当社」）は、国際会計事務所ネットワークであるPrime Globalへ加盟したことをお知らせいたします（加盟日：2026年2月10日）。

Prime Global HP：https://www.primeglobal.net/

リリース：https://www.primeglobal.net/news/primeglobal-welcomes-roleup

Prime Globalは北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域など世界120か国以上において、300社を超える専門性の高い独立系会計事務所が加入する「世界5大会計事務所協会」の一つであり、会計、税務、監査、法務、M&A、資産管理等の様々なサービスを提供しています。

本加盟により、当社はPrime Globalに所属する世界各国の専門ファームとの連携を通じて、クロスボーダーM&A、海外子会社を含むデューデリジェンス（財務・税務・法務等）、国際論点を伴う案件における支援体制を一層強化してまいります。

【加盟の背景】

近年、日本企業における海外投資・海外展開の加速に加え、国内外問わず、業界再編や事業承継のニーズが高まっています。M&Aを取り巻く環境は複雑化しており、意思決定に必要な情報は、グローバルベースで財務・税務・法務・事業の各観点を横断する形で整理・検討することが求められています。

当社はこれまで、M&Aアドバイザリーを中心に、財務・税務デューデリジェンス、企業価値評価（バリュエーション）、PMI（統合支援）、税務支援、監査対応まで一貫して支援してまいりました。Prime Globalへの加盟を通じて、海外現地の実務対応や専門知見へのアクセスを拡充し、クライアントに対してより機動的かつ実行力ある支援を提供してまいります。

【今後の取り組み】

当社はPrime Globalネットワークの活用により、以下の取り組みを推進してまいります。

クロスボーダーM&Aにおける支援体制の強化（各国会計・税務論点の整理等）

海外子会社・海外拠点を含むDDの高度化（各国の財務・税務・法務の横断的検討を含む）

グローバル戦略・投資戦略の意思決定支援の深化（評価・条件設計・実行フェーズの伴走）

ROLEUP税理士法人を通じたグローバル税務支援体制整備

ROLEUP監査法人を通じたグローバル監査支援体制整備

【Executive Director - Asia Pacific-George Guoコメント】

ROLEUP Inc is a fast-growing advisory firm in Japan, specializing in end-to-end corporate finance and M&A services. The firm is led by an ambitious and highly experienced management team and partners with backgrounds from the Big 4 accounting firms and leading investment banks.

The addition of ROLEUP Inc to the Prime Global community reflects our strategic focus on expanding corporate finance and M&A capabilities across our global ecosystem. I am delighted to welcome ROLEUP Inc as our newest APAC membership and look forward to working closely with them to support their clients’ global service needs.

<和訳>

ROLEUP社は、日本においてコーポレートファイナンスおよびM&Aに関する一気通貫のアドバイザリーサービスを提供する、急成長中のアドバイザリーファームです。Big4および大手投資銀行出身者を中心とした、経験豊富なパートナーならびに経営陣が同社を率いています。ROLEUP社参画は、Prime Globalとして、世界各地でコーポレートファイナンス／M&Aの支援力をさらに高めていくという戦略の一環であると考えております。APAC地域の新たなメンバーとしてROLEUP社を迎えることを嬉しく思います。今後は同社と連携し、クライアントのグローバルなニーズへの対応を一層強化していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社ROLEUP

所在地：東京都千代田区丸の内２丁目４ー１丸の内ビルディング２８階

代表者：代表取締役社長 渡邉達也

事業内容：M&Aアドバイザリー、税務、監査

会社URL：https://roleup.co.jp/company/

【Prime Global概要】

Prime Globalは1978年に米国で設立された独立系会計・アドバイザリーファームの国際ネットワークで、2025年末時点で120か国に展開し、316の加盟ファーム、1,271の拠点、53,000人超のプロフェッショナルを擁します。

※Prime Global

https://www.primeglobal.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ROLEUP：冨田健斗

E-mail：kento.tomita@roleup.co.jp

TEL：070-6454-7764