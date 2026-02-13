トランジットクリエイティブと共創する「INITIA ＆ Renovation ID」シリーズEDITION再編に伴い河原町二条・南青山の2つの住まいを公開









『グランクール河原町二条』 リビング・ダイニング・キッチン













































左：玄関ホール／中央：黒浮造りを取り入れた壁面／右：室内窓



左：玄関ホール／中央：黒浮造りを取り入れた壁面／右：室内窓













『ザ・アッパーレジデンス・アット・南青山』 ROOM(１)















間取り図







＜リノベーションのポイント＞



・主寝室を住まいの中心に据える構成とし、スイートルームのような奥行きと特別感を創出。



・玄関から続くパーケット貼りの廊下が内部へ誘い、上質な空間を演出。



・リビング・主寝室・水回りが自然につながる回遊動線により、日々の暮らしにおける使いやすさを実現。



・洋室を2室設けることで、集中と休息を切り替えられる空間構成を提案。



・ステンレス調のキッチンを採用し、空間全体を引き締める端正な存在感と機能美を付加。



間取り図＜リノベーションのポイント＞・2LDKから3LDKへ変更可能な間取りで、暮らしの変化に柔軟に対応。・玄関ホールをセカンドリビングとして機能させることで、ゲストを迎え入れる心地よい空間を形成。・インナーテラスからの自然光が住まい全体へ広がり、明るさと開放感を創出。・リビング横の洋室にはガラス引戸と室内窓を採用し、空間のつながりと独立性を両立。・黒浮造りの突板を取り入れたリビング壁面によって、上質な素材感が際立つ空間を演出。＜物件概要＞■ 『ザ・アッパーレジデンス・アット・南青山』 ＜INTELLIGENCE EDITION＞について都市の知性と洗練をまとった世界観が特徴のINTELLIGENCE EDITION。本住戸では、装飾的な遊び心に、視認性の高いラグジュアリー感や現代的な感性を加えることで、都会的な軽やかさと上質さを併せ持つ空間を目指しました。