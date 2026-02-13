YATSUDOKI「ひなまつりケーキ」、全国のYATSUDOKIにて2月15日より期間限定販売

■ひなまつり 桃のガトーピンクと白の色合いが可愛い、ひなまつりをイメージしたケーキです。優しい甘さの桃のマスカルポーネムースの中に、なめらかなホワイトチョコクーリー※と、ほんのり酸味のある苺果肉入りジュレを合わせました。仕上げに自社農園苺を飾った、甘さと酸味のバランスが絶妙な一品です。※「クーリー」とは、フランス語で粘度のあるソースのこと価格：550円（税込594円）販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）■「YATSUDOKI」ブランドとは「YATSUDOKI」とは、シャトレーゼのプレミアムブランドです。ブランド名の「YATSUDOKI」は、山梨県と長野県にまたがる八ヶ岳や、末広がりの「八」と、午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられました。八ヶ岳の自然と上品な素材をイメージした高級店のある店舗では、八ヶ岳高原の厳選した卵や牛乳を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわった「YATSUDOKI」オリジナルのケーキや焼き菓子を中心とした約150種類の商品を販売いたします。■株式会社シャトレーゼとは1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗で展開しています。■ファームファクトリーとはファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。■自社農園苺について山梨県中央市に位置する「シャトレーゼ豊富工場」の隣接地に、苺のハウス栽培施設を建設し、昨年末より収穫を開始しました。工場に隣接した自社農園で栽培することで、成熟してから収穫した糖度の高い苺を、鮮度を保ったまま使用することができます。また、栽培から管理まで自社で行うため、より安心・安全なお菓子づくりを実現しています。摘みたての苺をすぐに工場へ運ぶことで、輸送や包装にかかる負担を抑え、コスト削減と環境への配慮も両立しました。採れたてならではのみずみずしさを活かした自社農園苺は、YATSUDOKIのスイーツに仕立ててお届けします。会社概要会社名： 株式会社シャトレーゼ代表者： 代表取締役社長 古屋勇治従業員数： 1,800名事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1店舗数： 国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗創業： 1954年（昭和29年）12月20日URL： https://www.chateraise.co.jp/