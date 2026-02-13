こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
YATSUDOKI「ひなまつりケーキ」、全国のYATSUDOKIにて2月15日より期間限定販売
自社農園苺を使用した華やかなスイーツ
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、国内に19店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」にて、鮮度が良く、糖度が高い自社農園苺を使用した、「ひなまつりケーキ」を、2月15日（日）から3月3日（火）まで、全国のYATSUDOKIにて期間限定・数量限定で販売いたします。
※自社農園苺は果肉部のみに使用しています。
「YATSUDOKIひなまつりケーキ」特集ページ
https://www.yatsudoki.jp/campaign/hinamatsuri/
■ひなまつり ショートデコレーション
自社農園苺をふんだんに使用した、ひなまつり限定のデコレーションケーキです。伝統菓子「ひし餅」をイメージし、苺と抹茶のスポンジで、口溶けの良い北海道産純生クリームと自社農園苺をサンドしました。仕上げに自社農園苺と、ぼんぼり、桜の花を華やかに飾り、ひなまつりのお祝いの席を彩ります。
価格：3,000円（税込3,240円）／ サイズ：直径12cm
販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）
■ひなまつり ショート
ひなまつりに欠かせない伝統菓子「ひし餅」に見立てた、可愛らしいショートケーキです。苺と抹茶のスポンジで、口溶けの良い北海道産純生クリームとフレッシュな自社農園苺をサンドしました。飾り切りした自社農園苺を華やかにあしらい、健やかな成長と幸せを願うひなまつりのお祝いにふさわしい一品に仕上げました。
価格：500円（税込540円）
販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）
■ひなまつり 桃のガトー
ピンクと白の色合いが可愛い、ひなまつりをイメージしたケーキです。優しい甘さの桃のマスカルポーネムースの中に、なめらかなホワイトチョコクーリー※と、ほんのり酸味のある苺果肉入りジュレを合わせました。仕上げに自社農園苺を飾った、甘さと酸味のバランスが絶妙な一品です。
※「クーリー」とは、フランス語で粘度のあるソースのこと
価格：550円（税込594円）
販売期間：2月15日（日）〜 3月3日（火）
■「YATSUDOKI」ブランドとは
「YATSUDOKI」とは、シャトレーゼのプレミアムブランドです。ブランド名の「YATSUDOKI」は、山梨県と長野県にまたがる八ヶ岳や、末広がりの「八」と、午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられました。八ヶ岳の自然と上品な素材をイメージした高級店のある店舗では、八ヶ岳高原の厳選した卵や牛乳を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわった「YATSUDOKI」オリジナルのケーキや焼き菓子を中心とした約150種類の商品を販売いたします。
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
■自社農園苺について
山梨県中央市に位置する「シャトレーゼ豊富工場」の隣接地に、苺のハウス栽培施設を建設し、昨年末より収穫を開始しました。工場に隣接した自社農園で栽培することで、成熟してから収穫した糖度の高い苺を、鮮度を保ったまま使用することができます。また、栽培から管理まで自社で行うため、より安心・安全なお菓子づくりを実現しています。摘みたての苺をすぐに工場へ運ぶことで、輸送や包装にかかる負担を抑え、コスト削減と環境への配慮も両立しました。採れたてならではのみずみずしさを活かした自社農園苺は、YATSUDOKIのスイーツに仕立ててお届けします。
会社概要
会社名： 株式会社シャトレーゼ
代表者： 代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 1,800名
事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数： 国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国170店舗
創業： 1954年（昭和29年）12月20日
URL： https://www.chateraise.co.jp/
関連リンク
「YATSUDOKIひなまつりケーキ」特集ページ
https://www.yatsudoki.jp/campaign/hinamatsuri
