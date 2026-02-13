オープンな無線アクセスネットワーク市場、CAGR18.0%で拡大し2032年には17170百万米ドルへ
「グローバルオープンな無線アクセスネットワークのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2026年2月13日）
本報告書では、世界市場におけるオープンな無線アクセスネットワークの構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。オープンな無線アクセスネットワーク市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
無料サンプル公開中！下記リンクからレポート内容を確認し、直接お申し込み可能です。
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1252324/o-ran
【レポートの主な構成】
◆ オープンな無線アクセスネットワークとは
オープンな無線アクセスネットワークとは、無線通信分野においてハードウェアとソフトウェアを分離し、両者間にオープンなインターフェースを構築するムーブメントである。O-RANはBBUとRRU/RRH間のインターフェースを開放し、あらゆるベンダーのソフトウェアがオープンなRRU/RRH上で動作することを可能にする。オープンインターフェースにより、ある供給元の無線機器を他社のプロセッサと併用することが可能となるが、これはCRANやvRANでは実現できない。オープンRANは、RANのあらゆる側面と構成要素においてオープン化を実現し、インターフェースとオペレーティングソフトウェアによってRANの制御プレーンとユーザープレーンを分離する。
◆ オープンな無線アクセスネットワーク市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界のオープンな無線アクセスネットワーク市場は、2025年の5416百万米ドルから2026年には6352百万米ドルへと拡大し、2032年には17170百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は18.0%と推計されています。
◆ オープンな無線アクセスネットワーク市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Samsung、 Nokia、 NEC、 Rakuten Symphony、 Juniper Networks、 Fujitsu、 Ericsson、 CISCO、 Tech Mahindra、 Mavenir、 Vmware、 Dell、 JMA Wireless、 Parallel Wireless）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（Traditional Open RAN、 Open v-RAN）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Indoor Base Station、 Outdoor Base Station）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
