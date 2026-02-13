衛星リモートセンシングサービスの世界市場レポート：2032年には7983百万米ドルに達する見込み
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバル衛星リモートセンシングサービスのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」を、2026年2月13日に発行しました。衛星リモートセンシングサービス市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/1252154/satellite-remote-sensing-service
グローバル衛星リモートセンシングサービス市場の成長予測
YH Researchの調査では、2026年から2032年にかけて、衛星リモートセンシングサービスの世界市場は年平均成長率（CAGR）9.7%で拡大を続けると予測されています。2025年には約4182百万米ドルだった市場規模は、2026年には4572百万米ドルに達し、2032年には7983百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．衛星リモートセンシングサービス紹介
衛星リモートセンシングサービスとは、航空機搭載型センサー技術を用いて反射・放射される放射線を検出・監視し、地球上の物体を分類するプロセスである。リモートセンシング、ビッグデータ分析、モノのインターネット（IoT）、そしてクラウドコンピューティングの導入は、市場成長を促進すると見込まれている。最も好まれるリモートセンシングプラットフォームは無人航空機（UAV）であり、大規模な地図作成、被害評価などに利用されている。近年では、エアバス社が第二世代気象衛星の設計・建造に選定されるなど、衛星リモートセンシングサービスの応用が進んでいる。地球観測におけるリモートセンシングの用途拡大が、市場の成長を牽引している。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
Maxar Technologies、 Planet Labs PBC、 Airbus Space、 L3Harris Technologies、 Telespazio、 Satellogic、 ImageSat International、 BlackSky、 EarthDaily Analytics、 Antrix、 Esri、 Remote Sensing Solutions、 Capella Space、 ICEYE、 European Space Imaging、 Earth-i、 PlanetObserver、 SkyWatch、 Chang Guang Satellite Technology、 China Siwei、 PIESAT Information Technology、 Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology、 Twenty First Century Aerospace Technology
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
Data Services、 Technical Services、 Software Service、 Other
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
