世界牛用栄養市場調査：2032年までCAGR2.3%で成長予測
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバル牛用栄養のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」を、2026年2月13日に発行しました。牛用栄養市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/1251962/cattle-nutrition
グローバル牛用栄養市場の成長予測
YH Researchの調査では、2026年から2032年にかけて、牛用栄養の世界市場は年平均成長率（CAGR）2.3%で拡大を続けると予測されています。2025年には約10010百万米ドルだった市場規模は、2026年には10230百万米ドルに達し、2032年には11740百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．牛用栄養紹介
牛用栄養とは、牛の健康維持、成長促進、繁殖機能向上、および乳量や肉質などの生産性を最大限に引き出すために必要な、炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル、水分などの栄養素の総称であり、飼料や添加物を通じて適切かつバランスよく供給されるべきものである。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
Evonik、 Adisseo、 Novus International、 CJ Group、 DSM、 Meihua Group、 Purina(Nestlé)、 Alltech、 BASF、 Lesaffre、 Nutreco、 Zoetis、 ADM Animal Nutrition、 Elanco Animal Health、 Cargill、 Kemin Industries、 Balchem、 Italcol、 Zhejiang NHU、 CP Group、 Borregaard、 De Heus、 Lallemand、 Kent Nutrition Group、 Lonza、 Hi-Pro Feeds、 ForFarmers、 Global Bio-Chem、 Sumitomo Chemical、 Perdue Farm
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
Minerals、 Amino Acids、 Vitamins、 Enzymes、 Others
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Beef Cattle、 Milk Cattle
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
・各地域における市場規模、成長速度、消費動態、競合企業の展開を比較・分析。
本レポートは、グローバル市場の理解を深めたい経営層・戦略企画部門・投資家・業界研究者にとって、不可欠なリファレンスとなるはずです。
