SNS総フォロワー数11.2万人！ 「ポメラニアンもち」のおめかしリボンぬいぐるみBIG Part2がプライズで新登場！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がエージェント提携をしているクリエイター「mal」が描くSNSで人気のキャラクター『ポメラニアンもち』。この度、システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）より、プライズ新商品「おめかしリボンぬいぐるみBIG Part2」が「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて2026年2月13日（金）より順次展開されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341653/images/bodyimage1】
前回大好評だったおめかしリボンシリーズの第二弾！ふわふわの手触りで思わず抱きしめたくなる可愛さの「ポメラニアンもち おめかしリボンぬいぐるみ BIG Part2」は、全４種類です。
＜商品詳細＞
【商品名】：ポメラニアンもち おめかしリボンぬいぐるみBIG Part2
【種類】：全4種
【導入時期】：2026年2月13日（金）～
＜展開店舗一覧＞
https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#pomemochi2
※無くなり次第終了となります。
■「ポメラニアンもち」について
犬とおもちと人のあいだのいきもの。書籍『もちはポメラニアン』（星海社）を出版し、
コラボカフェや個展を開催するなど実績多数！プライズ化、カプセルトイ化の実績あり！
X(旧Twitter)： https://x.com/PomeranianMochi
Instagram： https://www.instagram.com/pomeranianmochi_official/
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 井上
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
