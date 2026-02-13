【2/19開催】2025年12月25日施行「改正製品安全4法」への対応は万全ですか？中国・韓国EC企業向け「国内管理人」義務化解説セミナーを開催
【2/19開催】2025年12月25日施行「改正製品安全4法」への対応は万全ですか？中国・韓国EC企業向け「国内管理人」義務化解説セミナーを開催
～施行後の実務と最新動向を徹底解説。法改正により義務化された「特定輸入事業者」の届出と「国内管理人」選任のポイントを言語別にレクチャー～
「ITによりビジネスをより簡単に」をミッションに掲げる株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、2025年12月25日に施行された日本の製品安全4法（PSE、PSC等）の改正に伴い、海外EC事業者に義務付けられた「特定輸入事業者」の届出および「国内管理人」の選任について、中国・韓国のEC企業様を対象としたオンラインセミナーを2026年2月19日（木）に開催いたします。
■セミナー開催の背景
2025年12月25日より、日本の製品安全4法（消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガス法）が改正施行されました。 この改正により、日本の消費者に直接製品を販売する海外EC事業者は「特定輸入事業者」として規制の対象となり、日本国内に「国内管理人」を選任して経済産業省へ届け出ることが義務化されました。
施行から約2ヶ月が経過し、プラットフォーム側での取り締まりや実務上の課題が浮き彫りになる中、「具体的にどのような手続きが必要か」「選任後の運用はどうすればよいか」という声が数多く寄せられています。そこで当社では、特に日本市場への進出が活発な中国・韓国の事業者様を対象に、最新の施行状況を踏まえた実務解説セミナーを追加開催することを決定いたしました。
■本セミナーで得られること
本セミナーでは、改正法の重要ポイントを再確認するとともに、特定輸入事業者が遵守すべき義務や、国内管理人の具体的な役割、経済産業省への届出実務について、中国語・韓国語それぞれの専門スタッフがわかりやすく解説いたします。
【セミナー概要】
開催日： 2026年2月19日（木）
形式： オンライン（Zoom）
参加費： 無料
時間帯：
【中国語セッション】 日本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 日本時間 12:30～13:00
対象： 中国・韓国で日本向けEC事業を展開している企業のご担当者様、経営層、法務・輸出入・製品安全担当者様
【主な講演内容（予定）】
・改正製品安全4法の最新状況 2025年12月25日施行後の動向と、海外EC企業が直面している課題。
・「特定輸入事業者」の法的義務と製品特定 PSE・PSC等の対象製品（電気用品、子供用製品など）の確認方法と義務。
・国内管理人制度の重要性と選任実務 国内管理人の役割、責任範囲、および経済産業省への具体的な届出プロセス。
・コマースロボティクスによる支援サービスのご紹介 複雑な法令対応をワンストップでサポートする「国内管理人サービス」の詳細。
・質疑応答
【申し込み方法】
参加をご希望の方は、下記URLよりお申し込みください。
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【PSE・PSC国内管理人サービス詳細】https://airtrade.jp/service_en/domestic-administrator
【メールでのお問合せ】global@commerce-robotics.com
【オンライン個別無料相談会お問合せ】global@commerce-robotics.com
【株式会社コマースロボティクス 会社概要】
海外企業が日本のECマーケットに進出するためのサポートおよび業務委託サービス「Air Trade（エアトレード）」をご提供しております。
楽天市場のグローバル公式パートナーとして、海外企業の日本進出をイチからお手伝いいたします。
商号：株式会社コマースロボティクス
代表者：代表取締役 伊藤 彰弘
所在地：東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4階
設立：2013年7月
事業内容：SaaS事業、Global事業、AI事業、ERP事業
URL：http://www.commerce-robotics.com
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
