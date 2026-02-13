大阪・関西万博仕様の電動アシスト自転車がYahoo!オークションにチャリティー出品。「日本赤十字社 令和６年能登半島地震災害義援金」に全額寄付
株式会社アキボウ（所在地：大阪府堺市、代表取締役社長 西木一彦）は2026年2月13日より、大阪・関西万博仕様の電動アシスト自転車 VICCI V-01 1台をYahoo!オークションにチャリティー出品いたしました。
車体は2025年日本国際博覧会の迎賓館において、国内外から来場された国賓・海外要人・大臣級の賓客対応にあたる迎賓館スタッフの移動支援で活躍した、6台のうちの1台となります。（2台目、最終となります）
車体には、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会指導のもと、「EXPO 2025 Design System」に準拠したデザインのラッピングが施されており、大変貴重なものとなります。
※ 本商品は国家公安委員会より型式認定を受けており、公道でもご使用いただけます。
万博で活用された6台の内、本オークションの1台を除く残りその他5台の活用方法につきましては、以下の通りとなります。
1号車 堺市へ寄贈しました。堺市役所高層館21階展望ロビーで開催されている万博レガシー展で展示中。
2号車 大阪府万博記念公園へ寄贈しました。職員の公園内移動用として活用。
3号車 茨木土木事務所へ寄贈しました。安威川ダム施設周辺で活用予定。
4号車 今後の展示活用に向けて関係先と協議中のため、詳細は弊社（アキボウ）HPにて調整後に公開予定。
5号車 能登半島震災復興義援金チャリティオークション出品（2026年1月30日出品→落札済）
落札代金はYahoo!オークションガイドライン細則で認められた経費をのぞき、お客様からの入金後すみやかに寄付先に全額寄付いたします。寄付先は「日本赤十字社 令和６年能登半島地震災害義援金」で、令和6年能登半島地震の支援、復旧・復興支援費用として活用されます。
※ オークションは7日間となります。
【会社概要】
会社名：株式会社アキボウ
代表者：代表取締役社長 西木 一彦
所在地：大阪府堺市北区中百舌鳥町5-758
ＵＲＬ：https://www.akibo.co.jp
事業内容：自転車関連製品の輸入国内販売事業、オートバイ、自動車関連製品の輸出事業、不動産事業
