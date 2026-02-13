「明星 チャルメラ ちいかわラーメン しょうゆ味」2026年2月下旬順次リニューアル発売

「ちいかわ」デザインのチャルメラミニカップめんが、さらにおいしくなってリニューアル!

大人から子どもまで、おやつにも食事のおともにもぴったり! フタデザインも5種類♪

「明星 チャルメラ ちいかわラーメン しょうゆ味」を2026年2月下旬に順次リニューアル発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、ミニカップめん「明星 チャルメラ ちいかわラーメン しょうゆ味」を、2026年2月下旬に順次リニューアル発売します。

なでなでされるハチワレや、お話しするちいかわたちの姿も見られる

全5種類のフタデザイン♪





「明星 チャルメラ」シリーズは1966年の発売以来絶えず商品に磨きをかけ、幅広い層のお客様にご愛顧いただいているブランドで、今年60周年を迎えます。また「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏が2020年からXに投稿している漫画作品で、大人から子どもまで幅広い人気を博しています。この漫画の中に出てくる、ハチワレがチャルメラを「チャリメラ」と言い間違えてしまうエピソードが縁となり、2021年4月に袋めんの「明星 チャルメラ もやしが超絶うまいまぜそば ニンニクしょうゆ味」で初コラボ。そこから長くお付き合いさせていただき、ミニカップめん「明星 チャルメラ ちいかわラーメン しょうゆ味」を2024年3月に発売しました。

今回はこのミニカップめんをリニューアル。スープに使用している「ホタテだし」を、「北海道産ホタテ100％を使用しただし」※に、そして「ちいかわなると」も、さらにかわいく新しくなりました。

パッケージデザインもリニューアル。まずカップは、やさしいピンクのベースカラーはそのままに、ちいかわたちの新しいイラストが登場。そしてフタのおもてのデザインはこれまで1種類だったものが5種類に増えて、選べる楽しさアップ。フタのうらのデザインもそれぞれ5種類あり、各デザインはおもて・うらを一対として対応するオリジナルイラストで構成しています。フタのうらに新登場するキャラクターの古本屋にも注目です。

かわいいミニサイズのカップめん「明星 チャルメラ ちいかわラーメン しょうゆ味」、あなたのお気に入りカップを見つけてくださいね。

※製品中のホタテエキスは北海道産ホタテを使用しています。

■商品特長

麺 : 食べやすく歯切れの良い食感の麺。

スープ : ビーフの風味と北海道産ホタテ100%を使用したホタテだしの旨みが効いたしょうゆ味のスープ。

具材 : ちいかわなると、豚肉ダイス、たまご、ねぎ。

■フタのおもてデザイン・うらデザイン (各5種類)・段ボールデザイン (全1種類)

フタのおもて・うらにはちいかわたちが描かれており、それぞれ5種類あります。また、15食入りの段ボールケースにもちいかわたちがデザインされています。

※下記デザインは一例です。





■「ちいかわ」とは

「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノ氏が描くX発の漫画作品です。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語は、幅広い世代から支持されています。フォロワーは457万人を突破している (2026年2月10日時点)。日本キャラクター大賞2022・2024・2025グランプリ受賞。





■商品概要