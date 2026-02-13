「こぐま会」久野代表登壇！ 小学0年生のための幼児教室「こぐまのおけいこ」4月の開校にさきがけ、3月にオンラインセミナーと体験授業を開催します。
株式会社城南進学研究社（神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO 千島克哉、以下「当社」）は、2026年4月に、新ブランド「こぐまのおけいこ」を開校いたします。当社が運営する個別指導教室「城南コベッツ」内に併設する形で展開し、まずは自由が丘教室と成城学園前教室に開校します。
開校に先駆け、新年長生と保護者さまを対象にしたオンラインセミナーと体験授業を3月に開催します。
オンラインセミナー「『考える力』を育てる幼児教育」は、「こぐま会」久野代表が、幼児期の正しい基礎教育のあり方について講演。体験授業では、お子さまに実際の授業を体験していただくほか、久野代表による授業の解説もあります。体験授業は、もちろん保護者さまにもご見学いただけます。
【オンラインセミナー「『考える力』を育てる幼児教育」概要】
日 時：2026年3月1日（日）11:00～12:00
内 容：「こぐま会」久野代表による講演、「こぐまのおけいこ」ご案内
対 象：新年長生（2020年4月2日～2021年4月1日生まれのお子さま）の保護者さま
受講料：無料
定 員：50名（先着順）
申込フォーム：https://docs.google.com/forms/d/1uxkMNRUFAkB4MYnYyXG7j9yLx3_Zwgi7sVa2rHou-wA/edit
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341335/images/bodyimage1】
【「3月無料体験授業」概要】
日 時：2026年3月8日（日）自由が丘教室 11:00～12:00／成城学園前教室 14:00～15:00
場 所：自由が丘教室／成城学園前教室
内 容：「こぐまのおけいこ」授業体験、久野代表による授業解説
対 象：新年長生（2020年4月2日～2021年4月1日生まれのお子さま）
受講料：無料
定 員：各6名
申込フォーム ：https://docs.google.com/forms/d/1uxkMNRUFAkB4MYnYyXG7j9yLx3_Zwgi7sVa2rHou-wA/edit
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341335/images/bodyimage2】
オンラインセミナーを受けていただいてから体験授業にご参加いただくと、より就学前基礎教育及び「こぐまのおけいこ」への理解を深めていただけますので、どちらもお申込みいただくことをお勧めします。
久野代表から直接お話を聞きたい方、小学校受験は考えていないけれど勉強の下地は作っておきたい方、小学校入学前の準備をしたい方、こぐま会の教育に興味がある方は、ぜひご参加ください。
【小学0年生のための幼児教室「こぐまのおけいこ」概要】
開校日：2026年4月1日（水）
対象：年長生
住所・アクセス：
自由が丘教室：東京都世田谷区奥沢5丁目25-12八沢川ビル2階 城南コベッツ内
東急線自由が丘駅 南口 徒歩2分
成城学園前教室：東京都世田谷区成城2丁目35-11成城ショッピングセンター2階 城南コベッツ内
小田急線成城学園前駅 南口 徒歩1分
HP：https://kogumanookeiko.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341335/images/bodyimage3】
■ 「株式会社城南進学研究社」について株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成。全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
ホームページ：https://www.johnan.co.jp/
配信元企業：株式会社城南進学研究社
