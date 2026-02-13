株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ

航空機、医療、半導体――。私たちの生活を支える最先端産業の裏側には、決して欠かすことのできない「素材」の存在があります。





1952年、日本で初めてスポンジチタン製造の工業化に成功して以来、その可能性を追求し続けてきた大阪チタニウムテクノロジーズ。世界屈指の技術力は、いかにして培われ、そして働く社員たちはどのような想いで日々「未来」を創り出しているのか。





市場での「評判」や数字だけでは見えてこない、大阪チタニウムテクノロジーズにおけるものづくりの真髄と、そこで働くことの“やりがいと誇り”についてお伝えします。





※スポンジチタンとは？

製造工程から出来上がった金属チタンの塊は、スポンジ状（多孔質）であるため、スポンジチタンと呼ばれています。

社会を支える「チタン」の評判と誇り

大阪チタニウムテクノロジーズが製造するスポンジチタンは、日常生活で直接目にする機会は少ないかもしれません。しかし、その技術は間違いなく世界の産業を支えています。

同社が提供する高品質なスポンジチタンは、軽量で耐熱性に優れ、航空機のジェットエンジン部品などに不可欠な素材です。これは単に部品の一部というだけでなく、燃費向上や二酸化炭素排出量の削減といった、地球規模の環境課題解決に直結しています。

また、生体適合性が高いというチタンの特性は、人工関節やインプラントといった医療分野でも活かされ、人々の生活の質（QOL）向上に貢献しています。

先端産業の基盤を形作り、環境負荷低減や豊かで便利な暮らしを実現する。この社会貢献性の高さこそが、大阪チタニウムテクノロジーズが創業以来変わらずに持ち続けている「誇り」の源泉です。

挑戦の歴史が生んだ「世界トップレベル」の技術力への評価

「チタン技術のパイオニア」としての歩みは、決して平坦なものではありませんでした。 1952年の創業以来、築き上げてきた世界トップレベルの技術開発力。それは、社員一人ひとりが果敢に挑戦し、数えきれないほどの試行錯誤を繰り返してきた結果です。

お客様の多様なニーズや時代の変化に応えるため、独自のノウハウを積み重ねる。困難な課題にも諦めずに立ち向かう。そうした「挑戦のDNA」が脈々と受け継がれているからこそ、大阪チタニウムテクノロジーズでは常に技術の限界を突破し、高品質なものづくりを維持し続けているのです。

巨大工場で自身のアイデアが具現化する「やりがい」

専門性の高いチタン製造の現場において、社員はどのような瞬間に仕事の面白さを感じているのでしょうか。





世界的にも稀少なスポンジチタン工場では、独自に設計された工程の中で、日々改善と問題解決が行われています。

例えば、技術部門では、温度や圧力などの膨大なデータを解析し、関係者へのヒアリングを通じて仮説を立案。製造部門では、定期的な改善会議であらゆる角度から議論を戦わせ、現場のアイデアを工程に反映させています。





「自分の考えが、スケールの大きな工場に反映され、問題解決につながった時」に感じる達成感はひとしおです。チーム一丸となって目標に向かい、自身の仕事が目に見える形で工場の進化につながるプロセスは、技術者として、また製造のプロとして、他では得難い大きなやりがいとなっています。

働きやすさの評判に応える。社員が安心して働ける環境と待遇

「大阪チタニウムテクノロジーズの評判」として、技術力と同様に求職者が気になるのが、働く環境や待遇面です。同社は、社員が安心して長く活躍できる環境づくりに全力を注いでいます。





柔軟な働き方とワークライフバランスにおいては、テレワークやフレックスタイム制度を導入し、個々のライフスタイルに合わせた働き方を支援しています。また、有給休暇の取得も強く推奨しており、2024年度の実績では平均取得日数17. 0日、平均残業時間は月17.7時間を達成しました。

賃金制度は、基本給に加え、年齢給や役職・業務に応じた手当で構成されています。昇給については、社員の頑張りが正当に報われるよう、評価制度を運用しています。





社員自らが行った自己評価をベースに、上司による二次・三次評価を行うプロセスを経ることで、年齢や経験年数に関わらず、一人ひとりの能力や成果、成長をしっかりと報酬に反映させています。また、近年の物価上昇や業績回復を受け、ベースアップや賞与（2024年度実績：5.81ヶ月）を通じて社員への還元も行っています。

若手の成長支援も手厚く、入社後3年間は継続的なOJTを実施し、先輩社員がマンツーマンで指導・サポートを行います。さらに2025年からは、個々のキャリアに応じて最適な研修を選択できる新たな仕組みもスタート。業務に必要な資格取得費用の全額補助など、社員の「学びたい」「成長したい」という意欲を全面的にバックアップしています。

未来へのビジョン。世界No.1の供給力と、新たな価値の創造へ

チタンには今、カーボンニュートラル社会の実現に向けた新たな役割が期待されています。

この期待に応えるべく、2027年度末の完工を目指し、スポンジチタンの生産能力増強を決定しました。既存インフラを活かしたこの挑戦により、世界No.1の供給能力という地位をより確固たるものにしていきます。





さらに、これまで培ってきたコア技術を活かし、パートナー企業とのオープンイノベーションによる新事業共創プロジェクトも推進中です。

航空機産業の発展、環境への貢献、そして高機能材料事業によるポートフォリオの変革。

大阪チタニウムテクノロジーズは、盤石な基盤の上で、次なる未来へと大きく舵を切っています。





世界を動かす素材を、ここから創り出す。同社は、情熱を持って共に挑戦できる新しい仲間との出会いを心待ちにしています。



