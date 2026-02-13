ドライ時間を約20％カット！忙しい時にも大活躍 BLDCモーター搭載の速乾ドライヤー「ラピッドエリート」新発売
パリ発のモードヘアブランドmod’s hair(モッズ・ヘア)のスタイリングツールを展開する株式会社三栄コーポレーション(本社：東京都台東区、代表取締役社長：水越 雅己)は、「mod’s hair ADVANCED(モッズ・ヘア アドバンス) 」シリーズより、BLDCモーターを搭載した「アドバンス ラピッドエリート(MHD-1150-SB)」を2026年2月13日(金)より公式オンラインストア、Amazon、家電量販店等にて順次発売いたします。
公式サイト： https://mods-stylingtools.com/products/mhd-1150
アドバンス ラピッドエリート(MHD-1150-SB)
■BLDCモーター搭載で、約23.4m/sの高風速を実現
小型で高回転するBLDCモーターを搭載し、風速約23.4m/s(※1)の強力な風を実現。
モーターが1分間に約110,000回転することで、髪を素早く乾かします。
パワフルな風で、ドライ時間を従来比約20％(※2)短縮し、速乾性が向上しました。
忙しい朝、就寝前、お子様の髪を乾かすなど、身支度の時間を有効に使いたい時に最適です。
※1：第三者機関調べ、ノズル未装着時
※2：自社調べ、ノズル未装着時
BLDCモーター搭載で、約23.4m/sの高風速を実現
■4段階温度設定で自分好みに合わせて快適ドライ
季節や髪の状態に合わせて、4段階の温度設定が選べます。
モードに応じてLEDライトが切り替わり、現在の使用モードを視覚的に確認できます。
お好みの温度で快適に乾かせます。
4段階温度設定で自分好みに合わせて快適ドライ
■充実した機能
・温冷風が自動で切り替わるサロンモード
連続して出る温冷風でキューティクルを整え、艶出し・スタイリング固定に。
温冷風が自動で切り替わるサロンモード
・充実した風温／風速切替
自分好みの設定で心地よく、ドライ＆スタイリングが可能。
充実した風温／風速切替
・マイナスイオン搭載
マイナスイオン搭載
・クールスイッチ
自分好みの設定で冷風を出すことができるクールスイッチ付き。
クールスイッチ
・マグネット付きセットノズル
簡単装着のマグネットタイプ。
マグネット付きセットノズル
・お手入れのしやすいフィルターカバー付き
月1回のお手入れをもっと簡単、安全に。
お手入れのしやすいフィルターカバー付き
自分好みの温度と風で乾かせる速乾ドライヤー「ラピッドエリート」。
乾かす機能に加え、モードに応じてLEDライトが切り替わる仕様で、使用中の動作状況がひと目でわかる設計に。
毎日のドライタイムをより快適に、美髪を育む新習慣を提案します。
【製品情報】
品名 ： モッズ・ヘア アドバンス ラピッドエリート
カラー ： シアーベージュ
品番 ： MHD-1150-SB
商品サイズ： 約157×76×244mm(ノズル装着時)
約103×76×244mm(ノズル未装着時)
商品重量 ： 約600g(ノズル装着時)
約540g(ノズル未装着時)
電源・電圧： AC100V 50/60Hz
消費電力 ： 1200W
URL ： https://mods-stylingtools.com/products/mhd-1150
発売日 ： 2026年2月13日(金)より順次
販売価格 ： 想定価格：13,200円(税込)
【企業概要】
商号 ： 株式会社三栄コーポレーション
所在地： 〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号
代表者： 代表取締役社長 水越 雅己
設立 ： 1950年
URL ： https://www.sanyeicorp.com/