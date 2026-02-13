パリ発のモードヘアブランドmod’s hair(モッズ・ヘア)のスタイリングツールを展開する株式会社三栄コーポレーション(本社：東京都台東区、代表取締役社長：水越 雅己)は、「mod’s hair ADVANCED(モッズ・ヘア アドバンス) 」シリーズより、BLDCモーターを搭載した「アドバンス ラピッドエリート(MHD-1150-SB)」を2026年2月13日(金)より公式オンラインストア、Amazon、家電量販店等にて順次発売いたします。





公式サイト： https://mods-stylingtools.com/products/mhd-1150





アドバンス ラピッドエリート(MHD-1150-SB)





■BLDCモーター搭載で、約23.4m/sの高風速を実現

小型で高回転するBLDCモーターを搭載し、風速約23.4m/s(※1)の強力な風を実現。

モーターが1分間に約110,000回転することで、髪を素早く乾かします。

パワフルな風で、ドライ時間を従来比約20％(※2)短縮し、速乾性が向上しました。

忙しい朝、就寝前、お子様の髪を乾かすなど、身支度の時間を有効に使いたい時に最適です。

※1：第三者機関調べ、ノズル未装着時

※2：自社調べ、ノズル未装着時





BLDCモーター搭載で、約23.4m/sの高風速を実現





■4段階温度設定で自分好みに合わせて快適ドライ

季節や髪の状態に合わせて、4段階の温度設定が選べます。

モードに応じてLEDライトが切り替わり、現在の使用モードを視覚的に確認できます。

お好みの温度で快適に乾かせます。





4段階温度設定で自分好みに合わせて快適ドライ





■充実した機能

・温冷風が自動で切り替わるサロンモード

連続して出る温冷風でキューティクルを整え、艶出し・スタイリング固定に。





温冷風が自動で切り替わるサロンモード





・充実した風温／風速切替

自分好みの設定で心地よく、ドライ＆スタイリングが可能。





充実した風温／風速切替





・マイナスイオン搭載





マイナスイオン搭載





・クールスイッチ

自分好みの設定で冷風を出すことができるクールスイッチ付き。





クールスイッチ





・マグネット付きセットノズル

簡単装着のマグネットタイプ。





マグネット付きセットノズル





・お手入れのしやすいフィルターカバー付き

月1回のお手入れをもっと簡単、安全に。





お手入れのしやすいフィルターカバー付き





自分好みの温度と風で乾かせる速乾ドライヤー「ラピッドエリート」。

乾かす機能に加え、モードに応じてLEDライトが切り替わる仕様で、使用中の動作状況がひと目でわかる設計に。

毎日のドライタイムをより快適に、美髪を育む新習慣を提案します。









【製品情報】

品名 ： モッズ・ヘア アドバンス ラピッドエリート

カラー ： シアーベージュ

品番 ： MHD-1150-SB

商品サイズ： 約157×76×244mm(ノズル装着時)

約103×76×244mm(ノズル未装着時)

商品重量 ： 約600g(ノズル装着時)

約540g(ノズル未装着時)

電源・電圧： AC100V 50/60Hz

消費電力 ： 1200W

URL ： https://mods-stylingtools.com/products/mhd-1150

発売日 ： 2026年2月13日(金)より順次

販売価格 ： 想定価格：13,200円(税込)









【企業概要】

商号 ： 株式会社三栄コーポレーション

所在地： 〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号

代表者： 代表取締役社長 水越 雅己

設立 ： 1950年

URL ： https://www.sanyeicorp.com/