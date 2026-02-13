株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、2026年2月21日(土)より、HoYoverseが展開するゲーム「崩壊：スターレイル」とのコラボ企画の第2弾となる「崩壊：スターレイル×GiGOキャンペーン第2弾～オンパロス編～」を開催いたします。

開催概要

■開催期間：2026年2月21日(土)～2026年4月19日(日)■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」※対象店舗は特設HPをご確認ください。■開催内容：・GiGOグループのお店限定景品の展開・マストバイキャンペーン・コラボたい焼きの販売・ノベルティ付きドリンクの販売

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。■2026年2月21日(土)より順次登場予定

■2026年3月28日(土)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設HPをご確認ください。※画像・イラストはイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE※対象店舗は特設HPをご確認ください。■キャンペーン内容：対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、オリジナルノベルティ(全7種)をランダムで1枚進呈いたします。※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。

コラボたい焼き

GiGOのたい焼きにて、「崩壊：スターレイル」に登場するキャラクターをモチーフにしたコラボたい焼き「キメラ焼き」を販売いたします。「キメラ焼き」1点ご購入につき、ノベルティコースター(全9種)をランダムで1枚進呈いたします。

■商品名：キメラ焼き■販売期間：2026年2月21日(土)～4月19日(日)■販売店舗：GiGOのたい焼き秋葉原／GiGOのたい焼き総本店／GiGOのたい焼き池袋／GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店／GiGOのたい焼きCOCONO SUSUKINO／GiGOのたい焼きヨドバシ博多／GiGOのたい焼きマーケットスクエアささしま■販売価格：キメラ焼き650円(税込)■フレーバー：プレミアムクリーム、小倉あん※「キメラ焼き」およびノベルティコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。

ノベルティ付きドリンク

対象の店舗にて、ノベルティ付きドリンクを販売いたします。ドリンクを1点ご購入につき、ノベルティコースター(全9種)をランダムで1枚進呈いたします。

■商品名：崩壊：スターレイル ノベルティ付きドリンク■販売期間：2026年2月21日(土)～4月19日(日)■販売価格：500円(税込)■販売店舗：販売店舗は特設HPをご確認ください。※数量限定。なくなり次第、終了となります。※ノベルティコースターは「キメラ焼き」と同じものを提供いたします。また、ノベルティコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。※画像・イラストはイメージです。

著作権表記

©miHoYo ©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

キャンペーン特設HP

https://campaign.gendagigo.jp/2602/houkaistarrail/

各種公式サイト

・崩壊：スターレイル公式サイトhttps://hsr.hoyoverse.com/ja-jp/・GiGOのお店公式Xアカウントhttps://x.com/GENDA_GiGO※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。