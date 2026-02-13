株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：堤 聡）は、新刊「ソロ・ギターで弾くスタジオジブリ作品集 「君たちはどう生きるか」まで（参考演奏音源対応）」を、2026年2月24日に発売いたします。

『風の谷のナウシカ』から『君たちはどう生きるか』まで、スタジオジブリ作品の名曲を全29曲収載したソロ・ギター楽譜集。江部賢一・江部聖也2名による珠玉のメロディを存分に活かした絶妙なアレンジで、ジブリ作品の世界観をより深く味わうことができる一冊です。YouTubeでギタリスト・日渡奈那による参考演奏をご試聴いただけます。楽譜のみでは掴みづらい繊細な音の強弱やタイム感の確認やリスニング用にぜひご活用ください。各曲には難易度が表記されていますので、ソロ・ギター初心者の方でも簡単な楽曲からはじめて徐々に難易度の高い楽曲にチャレンジしていくことができます。29曲のうち27曲はレギュラーチューニング／カポタスト無しでアレンジされていますので、演奏前にチューニング変更やカポタストの準備等の手間をかけることなく初心者でも気軽に取り組んで頂けます。（＊2曲はドロップDチューニングでアレンジされています。）スタジオジブリの世界を是非ソロ・ギターで存分に楽しみましょう。※本書は「ソロ・ギターで弾く スタジオジブリ作品集 【CD付】『風の谷のナウシカ』から『思い出のマーニー』まで」（GTL01091382）の改訂版です。【収載曲】風の谷のナウシカ(シンボルテーマソング)／「風の谷のナウシカ」～オープニング～／ナウシカ・レクイエム／君をのせて／となりのトトロ／さんぽ／風のとおり道／海の見える街／やさしさに包まれたなら／マルコとジ－ナのテ－マ／時には昔の話を／いつでも誰かが／カントリー・ロード(TAKE ME HOME,COUNTRY ROADS)／アシタカせっ記／もののけ姫／いつも何度でも／風になる／世界の約束／人生のメリーゴーランド／テルーの唄／崖の上のポニョ／Arrietty's Song／さよならの夏～コクリコ坂から～／ひこうき雲／いのちの記憶／Fine On The Outside／ふたたび／地球儀／あの日の川-全29曲-

【商品詳細】

ソロ・ギターで弾くスタジオジブリ作品集 「君たちはどう生きるか」まで（参考演奏音源対応）

定価：3,300円(10％税込)仕様：菊倍判縦/112ページ発売日：2026年2月24日ISBN：978-4-636-12455-2商品コード：GTL01102854https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102854

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817311201

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店またはオンラインショップまで。

【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp)問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP