株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：堤 聡）は、新刊「ウクレレで奏でる スタジオジブリ作品集 「君たちはどう生きるか」まで（ソロ曲参考演奏音源対応）」を、2026年2月24日に発売いたします。

「風の谷のナウシカ」から「君たちはどう生きるか」まで40年の歴史の中から生まれたスタジオジブリの名曲をウクレレソロと弾き語り用にアレンジしました。ソロアレンジを16曲、弾き語り編曲を19曲収載。ソロは五線譜とTAB譜を併記し、参考演奏をYouTubeでご試聴いただけます。ウクレレの基礎知識や各曲に演奏ポイントが付いていますので、ビギナーでもチャレンジしやすい内容です。※本書は「ウクレレで奏でる スタジオジブリ作品集 「風の谷のナウシカ」から「思い出のマーニー」まで(ソロ参考演奏CD付)」(GTL01092268)の改訂版です。【収載曲】風の谷のナウシカ(シンボルテーマソング)／君をのせて／となりのトトロ／さんぽ／風のとおり道／時には昔の話を／いつでも誰かが／カントリー・ロード(TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS)／ルージュの伝言／やさしさに包まれたなら／いつも何度でも／いのちの名前／風になる／世界の約束／テルーの唄／崖の上のポニョ／さよならの夏～コクリコ坂から～／ひこうき雲／いのちの記憶／Fine On The Outside／「風の谷のナウシカ」(オープニング)／君をのせて／シータの決意／ねこバス／海の見える街／旅立ち／仕事はじめ／カントリー・ロード(TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS)／もののけ姫／アシタカ聶記／人生のメリーゴーランド／崖の上のポニョ／ARRIETTY'S SONG／ひこうき雲／地球儀-全35曲-

ウクレレで奏でる スタジオジブリ作品集 「君たちはどう生きるか」まで（ソロ曲参考演奏音源対応）

定価：2,860円(10％税込)仕様：菊倍判縦/104ページ発売日：2026年2月24日ISBN：978-4-636-12416-3商品コード：GTL01102799https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102799

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310761

