株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：堤 聡）は、新刊「新版 みんなのオルガン・ピアノの本 全曲伴奏集 1 ［伴奏音源 ストリーミング再生対応］」を、2026年2月24日に発売いたします。

先生とのアンサンブルを通じて、リズム感やハーモニー感、聴く力を養うこと、自然にテンポをつかみ、フレージングやダイナミクスへの理解を深められるように伴奏を工夫しました。導入期から感性を豊かに育てることを目指し、伴奏音源には多様な音色やスタイルを取り入れています。伴奏と一緒に弾くことで、ピアノを弾くことが「好き」「楽しい」とより思ってもらえるはずです。伴奏音源は、自宅練習やレッスンでの補助教材としてぜひご活用ください。■特徴・教本とは異なるアレンジを収載し、多彩な和声進行やリズムパターンを取り入れています。・全曲にイントロを付けることで、拍感・フレーズ感・音楽を聴く力を育てます。・伴奏を高音域・低音域で調整しているので、生徒は楽譜通りの音域で弾くことができ、無理なくアンサンブルを楽しむことができます。・2種類の伴奏音源（伴奏音源／ガイド付き伴奏音源）の2次元コードを掲載しています。■試聴用音源の再生リスト（どのおけいこ／ほたる／ちょうちょう）https://www.youtube.com/watch?v=hkRJwkmiIQw&list=PLQxa0H0eZ1v4ii3YO2KohY16_R6Z3M4g3【収載曲】どのおけいこ／どのおけいこ2／おつかいありさん／おつかいありさん2／あひるのこ／あひるのさんぽ／ちらちらこゆき／おるすばん／あめふり／おやまのがくたい／ほたる／えんそく／4ぶんの4びょうし／4ぶんの3びょうし(1)／4ぶんの3びょうし(2)／ヨット／なみにゆられて／4ぶんの2びょうし／たいこ／おんがくかい／こどものマーチ／ピアノのおけいこ／のりもの／そよかぜ／おどり／バレエ／たんぼのなかのいっけんや／いねかり／あきのゆうぐれ／10にんのインディアン／ドナルドおじさん／おちば／もみじ／かざぐるま／かざぐるま ～れのポジションでひいてみましょう～／トロイカ／ぶんぶんぶん／ちょうちょう-全38曲-※伴奏音源には、「おうま（れんだん）」の音源も収録しております。伴奏譜の掲載はございません。

【商品詳細】

新版 みんなのオルガン・ピアノの本 全曲伴奏集 1 ［伴奏音源 ストリーミング再生対応］

定価：1,650円(10％税込)仕様：菊倍判縦/52ページ発売日：2026年2月24日ISBN：978-4-636-12165-0商品コード：GTP01102538https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102538

■「新版 みんなのオルガン・ピアノの本」特設ページ

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817308690https://www.ymm.co.jp/feature/organ_piano.php

