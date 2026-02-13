『龍の国 ルーンファクトリー』PlayStation(R)5／Xbox Series X|S 版 本日発売！最新映像の公開＆LINEスタンプ第2弾配信中

株式会社マーベラス

株式会社マーベラスは、PlayStation(R)5／Xbox Series X|Sにて

「ルーンファクトリー」シリーズ最新作

『龍の国 ルーンファクトリー』を発売したことをお知らせいたします。

東の国「アズマ」を舞台に描く、新たなルーンファクトリーをぜひお楽しみください。

本日より、PS Store／Microsoft Storeでは、通常版『龍の国 ルーンファクトリー』、本編とDLCパックがセットになった『デジタルデラックスエディション』『プレミアムデジタルデラックスエディション』が通常価格より10%OFFでお買い求めいただけます。この機会をぜひご利用ください。

＜期間＞

2026年2月13日（金）～2026年3月13日（金）23:59まで

※PlayStation 5版は、PlayStation(R)Plus加入者限定です

※各ストアにて商品販売価格をご確認の上、お買い求めください

また、PlayStation(R)5／Xbox Series X|S版『龍の国 ルーンファクトリー』でも、無料追加コンテンツ『天穂のサクナヒメ』『牧場物語 Let's！風のグランドバザール』をお楽しみいただけます。

※『牧場物語 Let's！風のグランドバザール』は、最新のアップデートを適用することでお楽しみいただけます

詳細は『龍の国 ルーンファクトリー』公式サイトをご確認ください。

公式サイトをチェック :https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/

◆アコレードトレーラーを公開！

PlayStation 5／Xbox Series X|S版

『龍の国 ルーンファクトリー』の発売にあわせ、アコレードトレーラーを公開！

本作に興味をお持ちの方、まだどんなゲームかご存じでない方は、ぜひ本映像をご覧ください。

あなたも、東の国「アズマ」で新たな冒険・生活をはじめよう！

アコレードトレーラーはこちら :https://www.youtube.com/watch?v=HXP29zZIf8s

◆PlayStation 5／Xbox Series X|S発売記念

公式Xフォロー＆RPキャンペーンを開催中

「ルーンファクトリー」シリーズ公式Xでは、フォロー＆RPキャンペーンを開催中です。

抽選で17名様に「メインキャラクター担当声優陣の直筆サイン入り色紙」いずれかを1枚プレゼント！

※ご応募の際はキャンペーン注意事項をご一読ください。

※サイン色紙は17枚の中からいずれか1枚が当たります。賞品は選べませんのでご注意ください。

■応募締切

2026年2月20日（金）23:59まで

■応募方法

１.期間中、「ルーンファクトリー」シリーズ公式Xアカウントをフォロー

２.キャンペーン用のポストをリポスト

■賞品

メインキャラクター担当声優陣の直筆サイン入り色紙 いずれか1枚を17名様

キャンペーン注意事項はこちら :https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/news/detail/?id=35708

舞台は西から東へ――

新たなルーンファクトリーはじまる

「ルーンファクトリー」シリーズ最新作『龍の国 ルーンファクトリー』商品概要

ファンタジーの世界で冒険・生活の両方が楽しめるRPG「ルーンファクトリー」シリーズ最新作。

これまで西洋の舞台を中心に物語を描いてきた「ルーンファクトリー」シリーズですが、

本作では東の国「アズマ」を舞台に、新たな物語が展開します。

◆物語の舞台と主人公

物語の舞台は東の国「アズマ」。

アズマの国は過去の厄災「龍星崩落」により、大地はバラバラとなり、

ルーン（活力）が失われたことで、自然を司る神々が姿を隠してしまう。

記憶を失った主人公は、舞を通じて世界を救う「大地の舞手」という役目を担うことに。

アズマに住む人々の生活を守るため、そして失いつつある自然を取り戻すため、

相棒の「モコロン」とともに、神々を探す冒険に旅立ちます。

本作の主人公は「スバル」と「カグヤ」。

ゲーム開始時にどちらかを選び、プレイすることができます。

また、相棒となる「モコロン」は、冒険を導く案内役として、さまざまな場面で主人公を手助けしてくれます。

主人公：スバル（CV.榎木淳弥）モコロン（CV.加隈亜衣）主人公：カグヤ（CV.石川由依）

◆「里の復興」と「舞」を通じた新たな体験

生活のはじまりとなるのは、厄災の影響で過疎化が進み、荒れ地が増えてしまった「里」。

主人公は「里山づくり」を通じて、「里の復興」を行うことになります。

「里山づくり」では、畑を耕して作物を育てるほかにも、川をひいて水車を設置したり、家を建てたりと、特定の場所に建物や置物を自由に配置することができます。

復興が進み里がにぎわうことで、生活・冒険の手助けにもつながります。

あなただけの里を作り、里の復興を進めよう。

また、本作の主人公は「大地の舞手」としての特別な力を持っています。

そのひとつに「舞」を舞うことで「神器」に秘められた力を発揮できます。

鼓を持って舞うことで作物を成長させたり、傘を持って舞うことで作物に水を与えたり、魔物との戦いでは、剣（ツルギ）を持って舞うことで魔物にダメージを与えたりと、冒険から生活までさまざまな場面で「舞」は活躍します。

◆シリーズおなじみの冒険・生活・恋愛

日々の生活では、釣りをしたり、料理を作ったり、思い思いの時間を過ごすことができます。

また「冒険・生活」を通じて様々なキャラクターと出会うことができます。

交流を重ねて仲良くなると、一緒に冒険に出かけたり、デートに誘うことができます。

さらに仲良くなれば、結婚することも。

◆シリーズ未経験、前作未購入のかたにもおすすめ

本作は、東の国「アズマ」を舞台にした「ルーンファクトリー」シリーズの最新作です。

これまで「ルーンファクトリー」シリーズを遊んだことがない方や、しばらく作品から離れていた方でも、安心して楽しんでいただける内容となっています。

新しい世界観で描かれる本作をぜひお楽しみに！

本作の詳細・続報は公式サイト・公式X（旧Twitter）をご確認ください

【『龍の国 ルーンファクトリー』公式サイト】

https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/

【「ルーンファクトリー」シリーズ公式X】

https://x.com/RuneFactory_PR

＜製品スペック＞

タイトル：龍の国 ルーンファクトリー

ジャンル：ファンタジー生活ゲーム

対応機種：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／Steam

プレイ人数：1人

発売日：発売中

※Steam版はMarvelous USAより発売

希望小売価格：

『龍の国 ルーンファクトリー Nintendo Switch 2 Edition』

【通常版】税込：8,678円（パッケージ版/ダウンロード版）

『龍の国 ルーンファクトリー』

【通常版】税込：7,678円（パッケージ版/ダウンロード版）

【デジタルデラックスエディション】税込：9,328円

【プレミアムデジタルデラックスエディション】税込：11,528円

※実際の販売価格は各小売店の店頭または各ストアの購入ページにてご確認ください。

レーティング：CERO C

権利表記： (C)2025 Marvelous Inc.

=======================================================

※Nintendo Switch は任天堂の商標です。

※"PlayStation", "PS5"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※ゲーム映像や画面写真は全て開発中のものです。