『龍の国 ルーンファクトリー』PlayStation(R)5／Xbox Series X|S 版 本日発売！最新映像の公開＆LINEスタンプ第2弾配信中
株式会社マーベラスは、PlayStation(R)5／Xbox Series X|Sにて
「ルーンファクトリー」シリーズ最新作
『龍の国 ルーンファクトリー』を発売したことをお知らせいたします。
東の国「アズマ」を舞台に描く、新たなルーンファクトリーをぜひお楽しみください。
本日より、PS Store／Microsoft Storeでは、通常版『龍の国 ルーンファクトリー』、本編とDLCパックがセットになった『デジタルデラックスエディション』『プレミアムデジタルデラックスエディション』が通常価格より10%OFFでお買い求めいただけます。この機会をぜひご利用ください。
＜期間＞
2026年2月13日（金）～2026年3月13日（金）23:59まで
※PlayStation 5版は、PlayStation(R)Plus加入者限定です
※各ストアにて商品販売価格をご確認の上、お買い求めください
また、PlayStation(R)5／Xbox Series X|S版『龍の国 ルーンファクトリー』でも、無料追加コンテンツ『天穂のサクナヒメ』『牧場物語 Let's！風のグランドバザール』をお楽しみいただけます。
※『牧場物語 Let's！風のグランドバザール』は、最新のアップデートを適用することでお楽しみいただけます
詳細は『龍の国 ルーンファクトリー』公式サイトをご確認ください。
公式サイトをチェック :
https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/
◆アコレードトレーラーを公開！
PlayStation 5／Xbox Series X|S版
『龍の国 ルーンファクトリー』の発売にあわせ、アコレードトレーラーを公開！
本作に興味をお持ちの方、まだどんなゲームかご存じでない方は、ぜひ本映像をご覧ください。
あなたも、東の国「アズマ」で新たな冒険・生活をはじめよう！
アコレードトレーラーはこちら :
https://www.youtube.com/watch?v=HXP29zZIf8s
◆PlayStation 5／Xbox Series X|S発売記念
公式Xフォロー＆RPキャンペーンを開催中
「ルーンファクトリー」シリーズ公式Xでは、フォロー＆RPキャンペーンを開催中です。
抽選で17名様に「メインキャラクター担当声優陣の直筆サイン入り色紙」いずれかを1枚プレゼント！
※ご応募の際はキャンペーン注意事項をご一読ください。
※サイン色紙は17枚の中からいずれか1枚が当たります。賞品は選べませんのでご注意ください。
■応募締切
2026年2月20日（金）23:59まで
■応募方法
１.期間中、「ルーンファクトリー」シリーズ公式Xアカウントをフォロー
２.キャンペーン用のポストをリポスト
■賞品
メインキャラクター担当声優陣の直筆サイン入り色紙 いずれか1枚を17名様
キャンペーン注意事項はこちら :
https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/news/detail/?id=35708
舞台は西から東へ――
新たなルーンファクトリーはじまる
「ルーンファクトリー」シリーズ最新作『龍の国 ルーンファクトリー』商品概要
ファンタジーの世界で冒険・生活の両方が楽しめるRPG「ルーンファクトリー」シリーズ最新作。
これまで西洋の舞台を中心に物語を描いてきた「ルーンファクトリー」シリーズですが、
本作では東の国「アズマ」を舞台に、新たな物語が展開します。
◆物語の舞台と主人公
物語の舞台は東の国「アズマ」。
アズマの国は過去の厄災「龍星崩落」により、大地はバラバラとなり、
ルーン（活力）が失われたことで、自然を司る神々が姿を隠してしまう。
記憶を失った主人公は、舞を通じて世界を救う「大地の舞手」という役目を担うことに。
アズマに住む人々の生活を守るため、そして失いつつある自然を取り戻すため、
相棒の「モコロン」とともに、神々を探す冒険に旅立ちます。
本作の主人公は「スバル」と「カグヤ」。
ゲーム開始時にどちらかを選び、プレイすることができます。
また、相棒となる「モコロン」は、冒険を導く案内役として、さまざまな場面で主人公を手助けしてくれます。
主人公：スバル（CV.榎木淳弥）
モコロン（CV.加隈亜衣）
主人公：カグヤ（CV.石川由依）
◆「里の復興」と「舞」を通じた新たな体験
生活のはじまりとなるのは、厄災の影響で過疎化が進み、荒れ地が増えてしまった「里」。
主人公は「里山づくり」を通じて、「里の復興」を行うことになります。
「里山づくり」では、畑を耕して作物を育てるほかにも、川をひいて水車を設置したり、家を建てたりと、特定の場所に建物や置物を自由に配置することができます。
復興が進み里がにぎわうことで、生活・冒険の手助けにもつながります。
あなただけの里を作り、里の復興を進めよう。
また、本作の主人公は「大地の舞手」としての特別な力を持っています。
そのひとつに「舞」を舞うことで「神器」に秘められた力を発揮できます。
鼓を持って舞うことで作物を成長させたり、傘を持って舞うことで作物に水を与えたり、魔物との戦いでは、剣（ツルギ）を持って舞うことで魔物にダメージを与えたりと、冒険から生活までさまざまな場面で「舞」は活躍します。
◆シリーズおなじみの冒険・生活・恋愛
日々の生活では、釣りをしたり、料理を作ったり、思い思いの時間を過ごすことができます。
また「冒険・生活」を通じて様々なキャラクターと出会うことができます。
交流を重ねて仲良くなると、一緒に冒険に出かけたり、デートに誘うことができます。
さらに仲良くなれば、結婚することも。
◆シリーズ未経験、前作未購入のかたにもおすすめ
本作は、東の国「アズマ」を舞台にした「ルーンファクトリー」シリーズの最新作です。
これまで「ルーンファクトリー」シリーズを遊んだことがない方や、しばらく作品から離れていた方でも、安心して楽しんでいただける内容となっています。
新しい世界観で描かれる本作をぜひお楽しみに！
本作の詳細・続報は公式サイト・公式X（旧Twitter）をご確認ください
【『龍の国 ルーンファクトリー』公式サイト】
https://jp.runefactory.com/ryu-no-kuni/
【「ルーンファクトリー」シリーズ公式X】
https://x.com/RuneFactory_PR
＜製品スペック＞
タイトル：龍の国 ルーンファクトリー
ジャンル：ファンタジー生活ゲーム
対応機種：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／Steam
プレイ人数：1人
発売日：発売中
※Steam版はMarvelous USAより発売
希望小売価格：
『龍の国 ルーンファクトリー Nintendo Switch 2 Edition』
【通常版】税込：8,678円（パッケージ版/ダウンロード版）
『龍の国 ルーンファクトリー』
【通常版】税込：7,678円（パッケージ版/ダウンロード版）
【デジタルデラックスエディション】税込：9,328円
【プレミアムデジタルデラックスエディション】税込：11,528円
※実際の販売価格は各小売店の店頭または各ストアの購入ページにてご確認ください。
レーティング：CERO C
権利表記： (C)2025 Marvelous Inc.
=======================================================
※Nintendo Switch は任天堂の商標です。
※"PlayStation", "PS5"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
※(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。
※ゲーム映像や画面写真は全て開発中のものです。