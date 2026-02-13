ペイクラウドホールディングス、2026年2月25日開催「個人投資家向けオンライン会社説明会」登壇のお知らせ（マネックス証券運営）

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩井 陽介、東証グロース：4015、以下「当社」）は、2026年2月25日（水）にマネックス証券株式会社が運営する「個人投資家向けオンライン会社説明会」に当社執行役員 副社長の井上が登壇することをお知らせいたします。

当社グループは、「アイディアとテクノロジーで世界をもっとハッピーに」をミッションに、キャッシュレスサービス事業（バリューデザイン）、デジタルサイネージ関連事業（クラウドポイント）、ソリューション事業（アララ）を展開しています。

主力のキャッシュレスサービス事業では、企業・店舗が独自に発行するペイメントサービスを提供し、全国のスーパーマーケットや飲食店を中心に導入が拡大。年間決済取扱高は1.45兆円を超える規模へ成長しています。デジタルサイネージ事業は、人手不足やDX需要を背景に導入が進展。ソリューション事業では、証券会社の約定案内など基幹システムと連携可能なメッセージングサービス等を展開しています。本説明会では、各事業の概要に加え、今後の成長戦略について、ご説明いたします。

■ペイクラウドホールディングス「個人投資家向けオンライン会社説明会」概要

日時 ：2026年2月25日（水）17:00～18:00

参加費 ：無料

登壇者：ペイクラウドホールディングス株式会社 執行役員 副社長 井上浩毅

運営 ：マネックス証券株式会社

■参加方法

開催日当日、以下詳細ページの「動画視聴はこちら」ボタンよりアクセスしてください

詳細ページ：https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/57025

※事前申込不要。セミナー当日16:45より先着1,000名様が入室可能です。スマートフォンでもご視聴いただけます。

