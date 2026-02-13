速攻5秒でUV対策！メイクの上から日やけ止めの塗りなおしと化粧直しがこれ１本で！ブラシ一体型のUVパウダー「スキンガーディアン　ブラッシュオンUVパウダー」新発売！

株式会社エリザベススキンガーディアン ブラッシュオンUVパウダー01 ルーセント ＜フェイスパウダー＞全1色 3g \2,000（税込\2,200）2026年3月4日(水）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

「神がかれ、肌。」

いつでも自分が完璧だと思えるキレイなベースメイクを守りたい。

ベースメイクの“守護神” 「スキンガーディアン」が誕生！

絶対やきたくない人の新習慣、サッと簡単、メイクの上から塗りなおせる

「スキンガーディアン ブラッシュオンUVパウダー」を新発売いたします。

日やけ止めの塗りなおしの大切さはわかっているものの、メイク後は、なかなか対応しきれていない。

そんな方におすすめしたい、メイクの上から日やけ止めの塗りなおしができる、新アイテムです。

コンパクトなブラシと一体型のUVパウダーだから持ち運びに便利。さらにテカリを防いで毛穴もふんわりカバー。UV対策と同時に化粧直しもこれ１本で完了します。

日やけ止めの塗りなおし問題に終止符を！今年のお出かけには「スキンガーディアン」をぜひお持ちください。

販売店：2026年3月4日（水）よりイオンリテール、ツルハグループ、ウエルシアグループ、全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。

＊一部お取り扱いのない店舗もございます。



＜商品特長＞

メイクの上から日やけ止めを塗りなおせる、ブラシ一体型容器のUVパウダー

■SPF50+ PA++++ ブラシ一体型パウダー

コンパクトで持ち運びに便利なブラシ一体型のUVパウダー。

化粧直しと日やけ止めの塗りなおしがこれ１本で叶います。

ブラシは細身でしなやかなので、細かいところも塗りやすく薄づきでムラになりにくい設計。

毛足の短いコンパクトサイズだから、小鼻の周りも塗りやすく、粉飛びしにくい。

・紫外線吸収剤フリー

■テカリブロック＆ふんわり毛穴カバー

テカリを防いで毛穴もふんわりカバーします。

・汗・水に強いはっ水処方

・テカリをブロック、さらさら肌にするオイルフリー処方

■美容液成分配合

3種のヒアルロン酸・セラミド・グリチルレチン酸ステアリル配合（うるおい成分）

■色がつかないルーセント 全1色

01 ルーセント

肌になじむクリアカラー。肌をキレイ見せる微細パール配合。

色が付かないからベースメイクの邪魔をせず、化粧直しにも最適です。

■皮フ刺激テスト済み

すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。

■無香料

■MADE IN JAPAN

［ご使用ステップ］

ファンデーションやメイクの上にお使いください。

ベースメイクや日やけ止めとの併用をおすすめします。お顔の他、からだにもご使用いただけます。

使い始めや粉が出にくいときは、ティッシュ等にブラシをトントンと当て、筆先にパウダーを含ませてください。

■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp