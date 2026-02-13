速攻5秒でUV対策！メイクの上から日やけ止めの塗りなおしと化粧直しがこれ１本で！ブラシ一体型のUVパウダー「スキンガーディアン　ブラッシュオンUVパウダー」新発売！

写真拡大 (全8枚)

株式会社エリザベス


スキンガーディアン　ブラッシュオンUVパウダー01 ルーセント ＜フェイスパウダー＞全1色 3g \2,000（税込\2,200）2026年3月4日(水）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。



「神がかれ、肌。」
いつでも自分が完璧だと思えるキレイなベースメイクを守りたい。
ベースメイクの“守護神”　「スキンガーディアン」が誕生！
絶対やきたくない人の新習慣、サッと簡単、メイクの上から塗りなおせる
「スキンガーディアン　ブラッシュオンUVパウダー」を新発売いたします。



日やけ止めの塗りなおしの大切さはわかっているものの、メイク後は、なかなか対応しきれていない。
そんな方におすすめしたい、メイクの上から日やけ止めの塗りなおしができる、新アイテムです。
コンパクトなブラシと一体型のUVパウダーだから持ち運びに便利。さらにテカリを防いで毛穴もふんわりカバー。UV対策と同時に化粧直しもこれ１本で完了します。
日やけ止めの塗りなおし問題に終止符を！今年のお出かけには「スキンガーディアン」をぜひお持ちください。



販売店：2026年3月4日（水）よりイオンリテール、ツルハグループ、ウエルシアグループ、全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。
　


＜商品特長＞

メイクの上から日やけ止めを塗りなおせる、ブラシ一体型容器のUVパウダー


■SPF50+ PA++++　ブラシ一体型パウダー
コンパクトで持ち運びに便利なブラシ一体型のUVパウダー。
化粧直しと日やけ止めの塗りなおしがこれ１本で叶います。
ブラシは細身でしなやかなので、細かいところも塗りやすく薄づきでムラになりにくい設計。


毛足の短いコンパクトサイズだから、小鼻の周りも塗りやすく、粉飛びしにくい。
・紫外線吸収剤フリー




■テカリブロック＆ふんわり毛穴カバー
テカリを防いで毛穴もふんわりカバーします。


・汗・水に強いはっ水処方


・テカリをブロック、さらさら肌にするオイルフリー処方



■美容液成分配合　


3種のヒアルロン酸・セラミド・グリチルレチン酸ステアリル配合（うるおい成分）



■色がつかないルーセント　全1色　　


01 ルーセント　


肌になじむクリアカラー。肌をキレイ見せる微細パール配合。


色が付かないからベースメイクの邪魔をせず、化粧直しにも最適です。




■皮フ刺激テスト済み　


すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。


■無香料


■MADE IN JAPAN 　 　




［ご使用ステップ］


ファンデーションやメイクの上にお使いください。
ベースメイクや日やけ止めとの併用をおすすめします。お顔の他、からだにもご使用いただけます。


使い始めや粉が出にくいときは、ティッシュ等にブラシをトントンと当て、筆先にパウダーを含ませてください。



■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp　