速攻5秒でUV対策！メイクの上から日やけ止めの塗りなおしと化粧直しがこれ１本で！ブラシ一体型のUVパウダー「スキンガーディアン ブラッシュオンUVパウダー」新発売！
スキンガーディアン ブラッシュオンUVパウダー01 ルーセント ＜フェイスパウダー＞全1色 3g \2,000（税込\2,200）2026年3月4日(水）全国発売
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
「神がかれ、肌。」
いつでも自分が完璧だと思えるキレイなベースメイクを守りたい。
ベースメイクの“守護神” 「スキンガーディアン」が誕生！
絶対やきたくない人の新習慣、サッと簡単、メイクの上から塗りなおせる
「スキンガーディアン ブラッシュオンUVパウダー」を新発売いたします。
日やけ止めの塗りなおしの大切さはわかっているものの、メイク後は、なかなか対応しきれていない。
そんな方におすすめしたい、メイクの上から日やけ止めの塗りなおしができる、新アイテムです。
コンパクトなブラシと一体型のUVパウダーだから持ち運びに便利。さらにテカリを防いで毛穴もふんわりカバー。UV対策と同時に化粧直しもこれ１本で完了します。
日やけ止めの塗りなおし問題に終止符を！今年のお出かけには「スキンガーディアン」をぜひお持ちください。
販売店：2026年3月4日（水）よりイオンリテール、ツルハグループ、ウエルシアグループ、全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。
＜商品特長＞
メイクの上から日やけ止めを塗りなおせる、ブラシ一体型容器のUVパウダー
■SPF50+ PA++++ ブラシ一体型パウダー
コンパクトで持ち運びに便利なブラシ一体型のUVパウダー。
化粧直しと日やけ止めの塗りなおしがこれ１本で叶います。
ブラシは細身でしなやかなので、細かいところも塗りやすく薄づきでムラになりにくい設計。
毛足の短いコンパクトサイズだから、小鼻の周りも塗りやすく、粉飛びしにくい。
・紫外線吸収剤フリー
■テカリブロック＆ふんわり毛穴カバー
テカリを防いで毛穴もふんわりカバーします。
・汗・水に強いはっ水処方
・テカリをブロック、さらさら肌にするオイルフリー処方
■美容液成分配合
3種のヒアルロン酸・セラミド・グリチルレチン酸ステアリル配合（うるおい成分）
■色がつかないルーセント 全1色
01 ルーセント
肌になじむクリアカラー。肌をキレイ見せる微細パール配合。
色が付かないからベースメイクの邪魔をせず、化粧直しにも最適です。
■皮フ刺激テスト済み
すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。
■無香料
■MADE IN JAPAN
［ご使用ステップ］
ファンデーションやメイクの上にお使いください。
ベースメイクや日やけ止めとの併用をおすすめします。お顔の他、からだにもご使用いただけます。
使い始めや粉が出にくいときは、ティッシュ等にブラシをトントンと当て、筆先にパウダーを含ませてください。
■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp