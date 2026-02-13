【開始5分で目標達成】食べログTOP5000の人気店「創作カレーMANOS」レトルト第2弾がMakuakeで大反響。公開40分で100万円突破
創作スパイスカレー2種（合挽きSpicyすき焼キーマ／白味噌仕立てのはんなりポークカレー）
SINCEED株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役：川崎裕平）は、東京・三軒茶屋の人気店「創作カレーMANOS」と共同で企画したレトルトカレー第2弾プロジェクトを、2026年2月10日にクラウドファンディングサイト「Makuake」にて公開しました。
公開40分で支援総額100万円を突破するなど、驚異的なスタートダッシュとなりました。
公開直後から続く大反響
本プロジェクトは公開後わずかな時間で大きな支持を獲得し、現在までに以下の実績を記録しています。
・開始5分で目標金額達成
・公開40分で支援総額100万円突破
・翌日ランキング
- Makuake総合ランキング：5位
- グルメジャンルランキング：2位
Makuake総合ランキング5位の証拠
グルメランキング2位の証拠
【現在のプロジェクト状況（2月12日15:00時点）】
・支援総額：1,888,130円
・支援者数：181名
・達成率：944%
また、数量限定の早割リターンは公開後まもなく完売となり、早くも高い注目度を証明しています。
支援総額・支援者数の実績画面
【完売リターン】
・【超超早割30％OFF・30個限定】MANOSデビューセット2個
・【超早割20％OFF・30個限定】MANOSデビューセット2個
・【超超早割30％OFF】常備推奨ストックセット6個
・【超早割20％OFF】常備推奨ストックセット6個
支援者からの応援コメント（一部抜粋）
「前回のチキンカレーが本当に美味しかったので、今回も迷わず支援しました！応援してます！！」
「本日お店で食べました♪美味しかったです。なかなか店舗に行けないので購入させてもらいました！届くのを楽しみにしております。」
「白味噌ポークの発想が面白いですね！届くのが楽しみです！」
※Makuake応援コメントより一部抜粋
「和×スパイス」という新しい挑戦
「創作カレーMANOS」は、食べログ評価3.82（2026年1月20日時点）・TOP5000にも選出されている実力店です。
本プロジェクトでは、これまでにない発想のレトルトカレーとして、以下の2商品を開発しました。
合挽きSpicyすき焼キーマ
日本の定番料理「すき焼き」をスパイスで再構築。
甘辛い割り下の旨みと香り高いスパイスが融合した、ご飯が止まらない新感覚のキーマカレー。
合挽きSpicyすき焼キーマ単体カット
白味噌仕立てのはんなりポークカレー
白味噌と豆乳のまろやかなコクにスパイスを合わせた一皿。
和の優しさと奥行きを感じる、これまでにない味わいが特徴です。
白味噌仕立てのはんなりポークカレー単体カット
いずれも店舗で人気を博したメニューをベースに、家庭でも同じ感動を味わえるよう試作を重ね完成させた“珠玉の2皿”です。
クラウドファンディング限定リターン
Makuakeでは、
・レトルトカレーの先行販売セット
・実店舗「創作カレーMANOS」で利用できる食事券付きプラン
・数量限定の特別セット
など、クラウドファンディング限定のリターンを用意しています。
プロジェクト概要
プロジェクト名：1486％達成の衝撃再び。常識を覆す「すき焼キーマ」＆「白味噌ポーク」遂に解禁
募集期間：2026年2月10日～3月30日
掲載サイト：クラウドファンディングサイト「Makuake」
URL：https://www.makuake.com/project/manoscurry2/
今後の展望
本プロジェクトを通じてより多くの方にMANOSの味を届けるとともに、今後も新しい創作カレーのレトルト化や商品展開を積極的に進めてまいります。
引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。
会社概要
商号：SINCEED株式会社
代表者：代表取締役 川崎 裕平
所在地：〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町1-1-9-601
設立：2021年11月
URL：https://www.sinceed.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
SINCEED株式会社
担当：川崎 裕平
TEL：06-6314-6661
MAIL：info@sinceed.co.jp