【開始5分で目標達成】食べログTOP5000の人気店「創作カレーMANOS」レトルト第2弾がMakuakeで大反響。公開40分で100万円突破

SINCEED株式会社創作スパイスカレー2種（合挽きSpicyすき焼キーマ／白味噌仕立てのはんなりポークカレー）

SINCEED株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役：川崎裕平）は、東京・三軒茶屋の人気店「創作カレーMANOS」と共同で企画したレトルトカレー第2弾プロジェクトを、2026年2月10日にクラウドファンディングサイト「Makuake」にて公開しました。





その結果、公開直後から想定を大きく上回る反響を集め、開始5分で目標金額を達成。

公開40分で支援総額100万円を突破するなど、驚異的なスタートダッシュとなりました。

公開直後から続く大反響

本プロジェクトは公開後わずかな時間で大きな支持を獲得し、現在までに以下の実績を記録しています。



・開始5分で目標金額達成

・公開40分で支援総額100万円突破

・翌日ランキング

- Makuake総合ランキング：5位

- グルメジャンルランキング：2位

【現在のプロジェクト状況（2月12日15:00時点）】

・支援総額：1,888,130円

・支援者数：181名

・達成率：944%

また、数量限定の早割リターンは公開後まもなく完売となり、早くも高い注目度を証明しています。

【完売リターン】

・【超超早割30％OFF・30個限定】MANOSデビューセット2個

・【超早割20％OFF・30個限定】MANOSデビューセット2個

・【超超早割30％OFF】常備推奨ストックセット6個

・【超早割20％OFF】常備推奨ストックセット6個

支援者からの応援コメント（一部抜粋）

「前回のチキンカレーが本当に美味しかったので、今回も迷わず支援しました！応援してます！！」



「本日お店で食べました♪美味しかったです。なかなか店舗に行けないので購入させてもらいました！届くのを楽しみにしております。」



「白味噌ポークの発想が面白いですね！届くのが楽しみです！」



※Makuake応援コメントより一部抜粋

「和×スパイス」という新しい挑戦

「創作カレーMANOS」は、食べログ評価3.82（2026年1月20日時点）・TOP5000にも選出されている実力店です。



本プロジェクトでは、これまでにない発想のレトルトカレーとして、以下の2商品を開発しました。



合挽きSpicyすき焼キーマ

日本の定番料理「すき焼き」をスパイスで再構築。

甘辛い割り下の旨みと香り高いスパイスが融合した、ご飯が止まらない新感覚のキーマカレー。

合挽きSpicyすき焼キーマ単体カット

白味噌仕立てのはんなりポークカレー

白味噌と豆乳のまろやかなコクにスパイスを合わせた一皿。

和の優しさと奥行きを感じる、これまでにない味わいが特徴です。

白味噌仕立てのはんなりポークカレー単体カット

いずれも店舗で人気を博したメニューをベースに、家庭でも同じ感動を味わえるよう試作を重ね完成させた“珠玉の2皿”です。

クラウドファンディング限定リターン

Makuakeでは、

・レトルトカレーの先行販売セット

・実店舗「創作カレーMANOS」で利用できる食事券付きプラン

・数量限定の特別セット

など、クラウドファンディング限定のリターンを用意しています。

プロジェクト概要

プロジェクト名：1486％達成の衝撃再び。常識を覆す「すき焼キーマ」＆「白味噌ポーク」遂に解禁

募集期間：2026年2月10日～3月30日

掲載サイト：クラウドファンディングサイト「Makuake」

URL：https://www.makuake.com/project/manoscurry2/

今後の展望

本プロジェクトを通じてより多くの方にMANOSの味を届けるとともに、今後も新しい創作カレーのレトルト化や商品展開を積極的に進めてまいります。



引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。

会社概要

商号：SINCEED株式会社

代表者：代表取締役 川崎 裕平

所在地：〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町1-1-9-601

設立：2021年11月

URL：https://www.sinceed.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

SINCEED株式会社

担当：川崎 裕平

TEL：06-6314-6661

MAIL：info@sinceed.co.jp