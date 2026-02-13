【開始5分で目標達成】食べログTOP5000の人気店「創作カレーMANOS」レトルト第2弾がMakuakeで大反響。公開40分で100万円突破

SINCEED株式会社

創作スパイスカレー2種（合挽きSpicyすき焼キーマ／白味噌仕立てのはんなりポークカレー）

SINCEED株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役：川崎裕平）は、東京・三軒茶屋の人気店「創作カレーMANOS」と共同で企画したレトルトカレー第2弾プロジェクトを、2026年2月10日にクラウドファンディングサイト「Makuake」にて公開しました。

その結果、公開直後から想定を大きく上回る反響を集め、開始5分で目標金額を達成。


公開40分で支援総額100万円を突破するなど、驚異的なスタートダッシュとなりました。


公開直後から続く大反響


本プロジェクトは公開後わずかな時間で大きな支持を獲得し、現在までに以下の実績を記録しています。

・開始5分で目標金額達成
・公開40分で支援総額100万円突破
・翌日ランキング
　- Makuake総合ランキング：5位
　- グルメジャンルランキング：2位



Makuake総合ランキング5位



グルメランキング2位

【現在のプロジェクト状況（2月12日15:00時点）】
・支援総額：1,888,130円
・支援者数：181名
・達成率：944%


また、数量限定の早割リターンは公開後まもなく完売となり、早くも高い注目度を証明しています。



支援総額・支援者数

【完売リターン】
・【超超早割30％OFF・30個限定】MANOSデビューセット2個
・【超早割20％OFF・30個限定】MANOSデビューセット2個
・【超超早割30％OFF】常備推奨ストックセット6個
・【超早割20％OFF】常備推奨ストックセット6個


支援者からの応援コメント（一部抜粋）


「前回のチキンカレーが本当に美味しかったので、今回も迷わず支援しました！応援してます！！」



「本日お店で食べました♪美味しかったです。なかなか店舗に行けないので購入させてもらいました！届くのを楽しみにしております。」



「白味噌ポークの発想が面白いですね！届くのが楽しみです！」

※Makuake応援コメントより一部抜粋


「和×スパイス」という新しい挑戦


「創作カレーMANOS」は、食べログ評価3.82（2026年1月20日時点）・TOP5000にも選出されている実力店です。

本プロジェクトでは、これまでにない発想のレトルトカレーとして、以下の2商品を開発しました。

合挽きSpicyすき焼キーマ
日本の定番料理「すき焼き」をスパイスで再構築。
甘辛い割り下の旨みと香り高いスパイスが融合した、ご飯が止まらない新感覚のキーマカレー。



合挽きSpicyすき焼キーマ

白味噌仕立てのはんなりポークカレー
白味噌と豆乳のまろやかなコクにスパイスを合わせた一皿。
和の優しさと奥行きを感じる、これまでにない味わいが特徴です。



白味噌仕立てのはんなりポークカレー

いずれも店舗で人気を博したメニューをベースに、家庭でも同じ感動を味わえるよう試作を重ね完成させた“珠玉の2皿”です。


クラウドファンディング限定リターン


Makuakeでは、


・レトルトカレーの先行販売セット


・実店舗「創作カレーMANOS」で利用できる食事券付きプラン


・数量限定の特別セット



など、クラウドファンディング限定のリターンを用意しています。


プロジェクト概要


プロジェクト名：1486％達成の衝撃再び。常識を覆す「すき焼キーマ」＆「白味噌ポーク」遂に解禁


募集期間：2026年2月10日～3月30日


掲載サイト：クラウドファンディングサイト「Makuake」
URL：https://www.makuake.com/project/manoscurry2/


今後の展望


本プロジェクトを通じてより多くの方にMANOSの味を届けるとともに、今後も新しい創作カレーのレトルト化や商品展開を積極的に進めてまいります。

引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。


会社概要


商号：SINCEED株式会社


代表者：代表取締役　川崎 裕平


所在地：〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町1-1-9-601


設立：2021年11月


URL：https://www.sinceed.co.jp/


本件に関するお問い合わせ先


SINCEED株式会社


担当：川崎 裕平


TEL：06-6314-6661


MAIL：info@sinceed.co.jp