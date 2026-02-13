SHINYAKOZUKA × デニム生産量日本一・広島県福山市によるトークイベントを文化服装学院（渋谷区）で開催！ ”なぜブランドは「産地」へ向かうのか”

福山市

本イベントでは、ブランドの企画・発信の最前線で活躍するSHINYAKOZUKA

代表取締役社長/クリエイティブディレクター 梶浦 慎平 氏を迎え、

福山市のデニム関連事業者とともに「ブランドは産地の何に価値を見出し、

どのようにクリエイションへつなげているのか」を語り合います。

デニム産地・福山のものづくりの魅力と可能性を、第一線で活躍するクリエイターとともに体感できる貴重な機会です。ぜひご参加ください。

1. イベント概要

イベント名

なぜブランドは「産地」へ向かうのか

～福山の工場がクリエイションを刺激し続ける理由～

日時：2026年3月13日（金）18:00～20:00（受付 17:30～）

会場：文化服装学院 C館 9階 C091講義室（東京都渋谷区代々木3-22-1）

対象：服飾専門学生、デザイナー、ファッション業界関係者、ファッションや産地に関心のある方

参加費：無料

定員：150名（先着順）

参加申込方法：チラシに記載されている二次元コード、または以下のURLよりお進みください。

https://denim.bingolife.jp/topics/denimtalkevent20260313-2/

2. 登壇者

梶浦 慎平（SHINYAKOZUKA 代表取締役社長/クリエイティブ

ディレクター）

Rakuten Fashion Week TOKYO でのコレクション発表や

フィレンツェで開催されるPitti Uomo109でランウェイショーを

発表したブランドの代表。

自身で産地巡りや生地選定も行っている。

宮浦 晋哉（株式会社糸編 代表取締役/キュレーター）

2012年より年間200箇所以上の工場訪問を重ね、

産地の情報発信や、デザイナーと工場をつなぐ活動、教育活動を

行う。2017年に株式会社糸編を設立し、「産地の学校」を開校。著書に『Secori Book』『FASHION∞TEXTILE』。

2023年「Forbes CULTURE PRENEURS 30」受賞、

2025年「毎日ファッション大賞 鯨岡阿美子賞」受賞。

篠原 由起（デニムのイトグチ 代表/篠原テキスタイル株式会社

代表取締役社長）

110年以上続く、デニム生地製造を行う会社の代表。さまざまな

バリエーションの生地を展開し、

アップサイクルな取組も行っている。事業者の垣根を超えてデニムの魅力を言語化し、発信する、デニムのイトグチの代表も務める。

湯浅 遼太（デニムのイトグチ/山陽染工株式会社 新規事業部）

県外から繊維産地に魅かれ福山市へ移住し、

デニム関連企業へ就職。デニムのイトグチのメンバーとして、

産地・福山の魅力やものづくりの価値を、次世代へと伝える

取り組みに携わっている。

・デニムのイトグチとは

広島県福山市のデニム関連事業者が企業の枠を超えて集まった任意団体。

デニム生産量日本一の産地から、歴史や文化、ものづくりの魅力を発信している。

イベント企画や工場見学、産地ツアー、ビジネス支援、コラボ商品開発などを通じ、

福山デニムの価値を高める活動を行っている。

3. プログラム

トークショー（18:00～19:30）

テーマ：なぜブランドは「産地」へ向かうのか～福山の工場がクリエイションを刺激し続ける理由～

登壇者による対話形式のセッション

交流会（19:30～20:00）

参加者、登壇者同士の交流会

デニム生地＆パネル展示（常設）

様々なバリエーションのデニムに触れられ、デニムの製造工程も知れる特別展示

4. 福山市について

福山市は広島県東部に位置する県内第二の都市であり、西日本の交通・物流の要衝という優れた立地を背景に、古くからものづくり産業が集積してきた地域。

特に、紡績・染色・織布・加工・縫製まで、服作りの全工程を地域内で完結できる国内有数の繊維産地として知られる。江戸時代の綿花栽培を背景に、日本三大絣の一つ「備後絣」が誕生し、

そこで培われた織布・染色技術がデニムさ生産へと受け継がれ、今では国内デニム生地生産量の約8割を占めるデニム産地へと発展した。本市では、こうした産地の強みと価値を広く発信するとともに、販路拡大や新たなコラボレーションの創出を通じて、地域産業のさらなる活性化を目指している。

・備中備後ジャパンデニムプロジェクト

福山市を含む備後圏域が、世界の有名ブランドから愛されるジャパンデニムの産地であることの認知度を高め、産業の活性化や地域内での愛着向上を促すため、2016年度に発足した企画。

これまで多くの認知度向上や販路拡大に向けた取り組みを行っており、本イベントもこのプロジェクトの一環として実施される。

備中備後ジャパンデニムプロジェクトHP：https://denim.bingolife.jp/

5. 問い合わせ先

株式会社ビザビ（運営事務局）

担当：篠崎（シノザキ）

TEL：070-6968-5246(#)

E-mail：r-shinozaki@vis-a-vis.co.jp